Catherine Peer verlässt Vorstand der SP Dietikon

Dietikon SP hat Catherine Peer aus dem Parteivorstand verabschiedet Catherine Peer und Johannes Küng sind nicht mehr Vorstandsmitglieder in der SP Dietikon. Ihre Nachfolger wurden bereits gewählt. LiZ 17.08.2022, 05.00 Uhr

Catherine Peer von er SP Dietikon. Severin Bigler/Archiv

Die SP Dietikon hat kürzlich an ihrer Parteiversammlung ihren Vorstand neu gewählt. Neben den bisherigen Co-Präsidentinnen Katharina Kiwic und Aurora Melo Moura sowie den bisherigen Vorstandsmitgliedern Anton Kiwic, Kerstin Camenisch und Sven Koller wurden neu auch Matteo Casanova und Susanne Ernst in den Vorstand gewählt, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt. Casanova hat Jahrgang 1996 und Ernst Jahrgang 1973.