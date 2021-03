Dietikon So will die SP das Post-Problem im Quartier Schönenwerd lösen – mit ihrem Konzept stösst sie bei der Stadt auf Interesse Ein Gemeinschaftszentrum fürs Quartier mit Café und Post-Agentur soll die ­schliessende Postfiliale Dietikon 2 Brunau ersetzen, regt die SP an. David Egger 30.03.2021, 22.02 Uhr

Die Post plant die Schliessung der Postfiliale Dietikon 2 Brunau an der Schöneggstrasse 145 im Schönenwerd-Quartier. Die SP hat nun einen Vorschlag, wie am gleichen Ort eine Postagentur betrieben werden könnte. Severin Bigler

Die Dietiker SP hat dem Stadtpräsidenten Roger Bachmann (SVP) einen offenen Brief gemailt. Es geht um die Postfiliale Dietikon 2 Brunau im Schönenwerdquartier. Der Postkonzern will die Quartierfiliale bekanntlich dieses Jahr schliessen. Das sei «ein grosser Schritt in die falsche Richtung» schreibt nun SP-Gemeinderat Johannes Küng im offenen Brief. Küng wohnt selber im grossen Schönenwerdquartier – so wie Gemeinderatspräsidentin Catherine Peer (SP).

Die SP fordert nun, dass aus der aktuellen Not eine Tugend gemacht wird: Gerade jetzt soll das Quartierzentrum bei der Post belebt werden. Namentlich indem die Stadt in der heutigen Post ein Gemeinschaftszentrum (GZ) für das Quartier auf die Beine stellt. GZ sind in der Stadt Zürich gang und gäbe. Im GZ könnte dann eine Postagentur betrieben werden, regt die SP an.

Auf die Worte sollen nun Taten folgen

Die SP begründet ihre Forderung unter anderem mit Grundsätzen der Stadt Dietikon. So hatte die Stadt im Rahmen des Stadtentwicklungsdialogs Studio Dietikon kommuniziert, dass die Ecke Schönegg- und Birmensdorferstrasse – dort befindet sich heute die Postfiliale – ein Quartierzentrum sei. Solche Quartierzentren seien der «Mittelpunkt des wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens in den Quartieren» und sie würden die «lokale Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs» sicherstellen. Auf diese stadtplanerischen Worte sollen nun Taten folgen, findet die SP. Sie will mithelfen.



Namens seiner Partei hat Küng seinem offenen Brief an Stadtpräsident Bachmann ein Konzept beigelegt. Die Vision darin:

«Die ehemaligen Räumlichkeiten der Post sowie der Vorplatz sollen idealerweise in den Besitz der Stadt übergehen.»

Geht es nach der SP, soll die Stadt Dietikon in der heutigen Postfiliale Dietikon 2 Brunau ein Gemeinschaftszentrum für das Schönenwerdquartier auf die Beine stellen. Severin Bigler

Danach soll noch im Herbst 2021 ein Café und ein Gemeinschaftszentrum Schönenwerd in den Post-Räumen erstellt werden, um es ab dem Winter zu verpachten. Dann soll auch ein Partner, zum Beispiel ein Verein, gesucht werden, mit dem das GZ partnerschaftlich betrieben werden könnte. Das GZ könnte zum Beispiel Co-Working anbieten, eine Spielgruppe, ein Quartierbüro, Räume für Gruppentreffen und so weiter. All das soll das Zusammenleben und die Integration fördern und Laufkundschaft für die lokalen Geschäfte bringen.



Zudem soll der Vorplatz umgebaut und 2022 – mit der Fertigstellung der Limmattalbahn – der Bereich zwischen dem Vorplatz und der Entsorgungsstelle Schöneggstrasse in eine kleine Begegnungszone umgewandelt werden. So soll das Quartierzentrum klar als Zentrum erkennbar sein.

Auf ihren Konzeptentwurf hat die SP postwendend Antwort erhalten

«Das Konzept ist als Entwurf zu lesen. Es kann und soll im Austausch mit den Akteurinnen und Akteuren aus dem Quartier und der Stadt weiterentwickelt werden», hält die SP fest.



Nachdem er letzten Dienstag seine Mail abgeschickt hatte, erhielt Johannes Küng von Stadtpräsident Roger Bachmann innert zwei Stunden Antwort. Bachmann schrieb, dass die Stadt bezüglich Quartierarbeit und -belebung intern bereits seit einiger Zeit an der Arbeit sei. Das Stadtplanungsamt und andere involvierte Stellen werden, so Bachmann, «sehr gerne» mit Küng und seinen Mitstreitern Kontakt aufnehmen, um zu klären, wie weit deren Ideen berücksichtigt werden könnten.



Stadt hat nun ein SP-Duo zu einer Sitzung eingeladen

Das ist nun geschehen, wie Küng auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» sagt. Er und Catherine Peer wurden an eine Sitzung mit dem Stadtplaner Severin Lüthy und der Integrationsbeauftragten der Stadt Dietikon, Sandra Razic, eingeladen. An der Sitzung soll das Konzept der SP und die Quartierarbeit allgemein besprochen werden. «Das ist super, wir freuen uns. Unser Konzept ist ein Vorschlag, an dem man weiter arbeiten kann», sagt Küng. Quartierarbeit brauche es in ganz Dietikon. Und: «Im Schönenwerdquartier ist sie aber gerade jetzt besonders dringend nötig. Der Verlust der Post wäre keine gute Ausgangslage für die Entwicklung des Schönenwerdquartiers. Mit unserem Konzept geht es uns darum, die Post zu erhalten.»