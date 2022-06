Dietikon plant noch keine Containersiedlungen für Flüchtlinge

Dietikon Über 100 ukrainische Flüchtlinge sind mittlerweile in Dietikon gemeldet – Stadt muss noch keine Containersiedlungen planen Seit März hat die Stadt Dietikon rund 65 zusätzliche Unterbringungsplätze für Flüchtlinge aus der Ukraine geschaffen. Die Schule Dietikon besuchen seit Montag 24 Schülerinnen und Schüler, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Virginia Kamm 1 Kommentar 01.06.2022, 17.00 Uhr

Viele der ukrainischen Flüchtlinge sind Frauen mit Kindern. Keystone

54'699 Personen aus der Ukraine haben seit Kriegsbeginn am 24. Februar bis am Mittwoch in der Schweiz bereits den Status S beantragt. Dies teilte das Staatssekretariat für Migration auf Twitter mit. Vor gut zwei Monaten waren es noch rund 11'000 ukrainische Flüchtlinge, die sich in der Schweiz registriert hatten. 16 davon hatten sich bei der Dietiker Sozialhilfe angemeldet. Am Montag waren in Dietikon bereits 102 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert, wie Sozialvorstand Philipp Müller (FDP) auf Anfrage mitteilt. Darunter 56 Frauen, 14 Männer und 32 Kinder.

Von diesen 102 Flüchtlingen haben alle den Status S bereits erhalten. «Wir wissen derzeit noch von zehn weiteren Personen, die zwar den Status S beantragt haben, der Stadt Dietikon aber noch nicht zugewiesen wurden», sagt Müller. 70 Flüchtlinge leben in privaten Unterkünften, 32 in Asylunterkünften. Wie viele Ukrainerinnen und Ukrainer sich tatsächlich in Dietikon aufhalten, lässt sich aber nicht sagen, weil sich diese 90 Tage visumsfrei in der Schweiz aufhalten dürfen. «Wir gehen von einer nicht unerheblichen Dunkelziffer aus. Diese dürfte sich aber immer mehr verkleinern», sagt Müller.

Uitikon hat 60, Aesch 18 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen

Auch andere Limmattaler Gemeinden ziehen Bilanz: So teilte die Gemeinde Uitikon vergangene Woche mit, dass 60 ukrainische Flüchtlinge in der Gemeinde Zuflucht gefunden hätten. 17 davon besuchen die Schule Uitikon. Und die Aescher Sozialvorständin Janine Vannaz (Mitte) schreibt in einer Mitteilung vom Dienstag, dass 18 ukrainische Flüchtlinge in der Gemeinde untergekommen seien. «Wir wünschen uns innig, dass der Krieg bald vorüber ist, denn es ist einfach nur furchtbar», schreibt sie weiter.

Sozialvorstand Philipp Müller (FDP) freut sich über die Solidarität gegenüber ukrainischen Flüchtlingen. David Egger

Seit dem 19. April müssen Gemeinden im Kanton Zürich nicht mehr fünf, sondern neun Flüchtlinge pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner aufnehmen. Somit muss die Stadt Dietikon neu 252 Asylsuchenden Platz bieten statt wie bisher knapp 140. Bereits im März sagte Müller gegenüber der «Limmattaler Zeitung», dass die Plätze zu 95 Prozent belegt seien. «Wir haben unsere Kapazitäten seither um mehr als zwölf Wohnungen erweitern können, was etwa 65 Plätzen entspricht», sagt er jetzt. «Weitere Wohnungen sind für uns reserviert und könnten in den nächsten Monaten übernommen werden.» Das Kontingent ist in Dietikon aktuell zu 78 Prozent ausgelastet, dies durch ukrainische Flüchtlinge und andere Asylsuchende.

Müller freut sich über die Solidarität der Bevölkerung: «Etliche Wohnungseigentümer zeigten sich schnell bereit, uns Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen», sagt er. Zudem werden die Wohnungen von einem Team von Sozialhilfebezügern unter der Leitung der Fachstelle für Arbeitsintegration möbliert, dies mit Hilfe vieler Möbelspenden.

In Birmensdorf steht die Idee einer Containersiedlung im Raum

Zurzeit muss die Stadt Dietikon keine Lösungen wie Containersiedlungen planen. «Ich möchte, wenn auch immer möglich, verhindern, dass wir auf Kollektivunterbringungen zurückgreifen müssen», sagt Müller. «Sollte sich die Situation in sehr kurzer Zeit ändern, könnten wir innert Stunden eine Zivilschutzanlage öffnen. Wir behalten die Situation im Auge und planen vorzu.» Anders ist die Situation in Birmensdorf: Dort hat man laut einem Bericht des «Tages-Anzeigers» die Planung einer Wohncontainer-Lösung in Angriff genommen. Die Gemeinde habe mit geringem Erfolg nach Wohnraum gesucht, heisst es im Artikel.

Die Schule Dietikon besuchen zurzeit 24 Schülerinnen und Schüler, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Das sind doppelt so viele wie noch im März. Drei wurden erst am Montag bei der Schulverwaltung angemeldet. 19 besuchen die Primar- oder Sekundarstufe, zwei den Kindergarten. Die Schülerinnen und Schüler ab der zweiten Klasse befinden sich in Aufnahmeklassen, von denen die Schule Dietikon neu fünf hat, nachdem eine zusätzliche vom kantonalen Volksschulamt bewilligt worden ist. Dafür hat die Schule auch eine neue Lehrperson eingestellt.

In den Aufnahmeklassen sollen die Kinder möglichst schnell Deutsch lernen, um nach etwa einem halben Jahr in die Regelklasse wechseln zu können. Schulvorstand Reto Siegrist (Mitte) sagt auf Anfrage:

«Grundsätzlich versuchen wir, die ukrainischen Kinder zu verteilen, da auch die Aufnahmeklassen Stufen haben.»

Aussergewöhnliche Rückmeldungen zur Integration der ukrainischen Kinder gebe es bisher keine, was zeige, dass sich diese sehr gut einbringen. «Die Kinder im Kindergarten und der ersten Klasse haben eine Gotte oder einen Götti, die die Integration liebevoll begleiten.»

