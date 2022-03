Kapazitäten für Ukraine-Flüchtlinge in Dietikon fast ausgelastet

Dietikon Kapazitäten für ukrainische Flüchtlinge zu 95 Prozent ausgelastet: Stadt Dietikon arbeitet «mit Hochdruck» an weiteren Unterbringungsplätzen 16 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer sind bereits in Dietikon gemeldet. Sozialvorstand Philipp Müller (FDP) geht davon aus, dass die vom Kanton vorgegebenen Plätze in den nächsten Tagen alle besetzt sein werden. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 23.03.2022, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ukrainische Flüchtlinge warten vor einem Bundesasylzentrum. Symbolbild: Keystone

Die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge in der Schweiz steigt rasant: Bis am Montag haben sich bereits 11'021 in der Schweiz registrieren lassen, wie das Staatssekretariat für Migration auf Twitter mitteilte. Auch den Weg nach Dietikon haben einige gefunden: «Bei der Sozialhilfe haben sich bisher 16 Personen angemeldet», sagt Sozialvorstand Philipp Müller (FDP) auf Anfrage. «Weitere 18 Personen sollten uns, soweit wir wissen, in den nächsten Tagen vom Kanton zugewiesen werden.»

Wie viele ukrainische Flüchtlinge sich zurzeit in Dietikon aufhalten, sei aber schwierig zu beantworten, sagt Müller. 90 Tage dürfen sich Personen aus der Ukraine in der Schweiz visumsfrei bewegen. «Wir wissen, dass sich weitere Ukrainerinnen und Ukrainer in Dietikon befinden, jedoch weder bei der Einwohnerkontrolle noch bei der Sozialhilfe gemeldet sind», sagt er. Es seien vor allem Personen, die bei Bekannten und Verwandten leben. Zudem geht Müller von weiteren aus, die den Schutzstatus S noch nicht beantragt oder diesen noch nicht erhalten haben.

Von den 16 bei der Sozialhilfe angemeldeten Personen aus der Ukraine seien zwei Familien bei Verwandten untergebracht, sagt Müller. «Ansonsten haben wir bislang keine Personen an Freiwillige zugewiesen, sondern unsere freien Plätze in Asylwohnungen und der Asylunterkunft besetzt.»

Stadtrat hat Kredit für weitere Unterbringungsplätze bewilligt

Dietikon ist mit seinen knapp 28'000 Einwohnerinnen und Einwohnern verpflichtet, 140 Asylsuchende oder vorläufig aufgenommene Personen aufzunehmen. «Aktuell sind unsere Plätze zu 95 Prozent belegt», sagt Müller. Er rechne mit einer vollen Auslastung der Kapazitäten in den nächsten Tagen. Die Stadt verfüge aber über genügend freien Wohnraum für die bereits zugeteilten Personen. Er sagt:

«Aufgrund der prekären Situation in der Ukraine gehe ich davon aus, dass noch weitere Personen Zuflucht in Dietikon suchen werden und der Kanton das Kontingent der Gemeinden erhöhen dürfte.»

Die Sozialabteilung arbeite derzeit mit Hochdruck daran, weitere Unterbringungsplätze zur Verfügung zu stellen, sagt Müller. Dafür habe der Stadtrat am Montag einen ausserordentlichen Rahmenkredit bewilligt. Einerseits werden bestehende Asylwohnräume ausgebaut, andererseits seien zahlreiche Gespräche am Laufen, um zusätzlichen Wohnraum zu sichern. «Erfreulicherweise zeigt sich hier eine grosse Solidarität», sagt er. Auch verschiedene Privatpersonen hätten sich bereit erklärt, Flüchtlinge bei sich zu Hause aufzunehmen. Als Übergangslösung könnte die Stadt notfalls eine Zivilschutzunterkunft zur Verfügung stellen.

Den Ukrainerinnen und Ukrainern stehen mit dem Schutzstatus S sämtliche Integrationsangebote des Kantons offen, zum Beispiel Deutschkurse. «Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialabteilung beraten die Geflüchteten und teilen sie in passende Kursangebote ein», sagt Müller. Zudem könne die Stadt auf die interne Fachstelle für Arbeitsintegration zurückgreifen. «Für die Angestellten der Sozialabteilung ist die Situation sehr herausfordernd», sagt er. Dies wegen der zahlreichen Anfragen und weil vieles rund um den Schutzstatus S noch unklar sei. «Die Mitarbeitenden gehen mit der Situation jedoch sehr souverän und professionell um.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen