Dietikon Smart nur im Einzelfall: Für strategisches Datensammeln ist es in der Smart City noch zu früh Dietikon verfolge «noch keine eigentliche Datenstrategie», antwortet der Stadtrat auf Fragen aus dem Parlament. David Egger 16.12.2022, 07.45 Uhr

Die Stadt Dietikon und die EKZ präsentierten im September auf dem Kirchplatz ihre Bemühungen, um Dietikon zu einer Smart City weiterzuentwickeln. Andrea Zahler (Dietikon, 27. September 2022)

Wo «smart» draufsteht, sind für gewöhnlich viele Daten drin. Und da die Stadt Dietikon seit Herbst 2021 eine eigene Smart-City-Strategie hat, stellt sich die Frage, welche Daten sie sammeln und verwenden will. «Welche Datenstrategie verfolgt der Stadtrat im Zusammenhang mit dem Smart-City-Konzept?», haben daher Peter Metzinger (FDP) und neun weitere Gemeinderatsmitglieder der Parteien FDP, GLP, Grüne, SP und Gamfa im September gefragt. Nun hat der Stadtrat auf ihre parlamentarische Interpellation geantwortet.

«Die Stadt Dietikon verfolgt im Zusammenhang mit Smart City noch keine eigentliche Datenstrategie. Dazu ist es noch zu früh», schreibt der Stadtrat.

Und allgemein hält er fest: «Im Gemeinwesen gibt es keine allgemeingültige Regel, nach welcher erhobene Daten veröffentlicht werden können. Für jeden Einzelfall ist gesondert zu prüfen, ob überwiegende öffentliche oder private Interessen gegen eine Veröffentlichung sprechen, ob eine Anonymisierung möglich ist und ob allenfalls besondere gesetzliche ­Bestimmungen einer Veröffentlichung entgegenstehen.» Das fort­laufende Sammeln und Aktualisieren von Daten, die für die Verwaltungstätigkeit nicht zwingend nötig sind, sei zudem mit hohem Aufwand verbunden, hält der Stadtrat weiter fest.

Datensparsamkeit und Verhältnismässigkeit sind gefragt

Unabhängig vom hohen Aufwand des Datensammelns muss sich ein Gemeinwesen wie die Stadt Dietikon an Grundsätze wie Datensparsamkeit und Verhältnismässigkeit halten, macht der Stadtrat zudem klar. Das bedeutet letztlich, dass die Stadt nur dann Daten sammeln soll, wenn dies effektiv notwendig ist. Immerhin betont der Stadtrat aber auch, dass dies nicht ausschliesse, «dass unter besonderer Begründung für ein konkretes Vorhaben spezielle Daten erhoben und ausgewertet werden».

Eben: Jeder Einzelfall muss für sich geprüft werden. Es könne «keine generelle Offenlegung aller Daten in Aussicht gestellt werden», denn dies sei «weder möglich noch sinnvoll, zumal Daten missinterpretiert werden können», so der Stadtrat.

«Das Sammeln von Daten steht in direktem Zusammenhang mit den Projekten, die sich an den Bedürfnissen der Bevölkerung und der Stadtverwaltung orientieren. Bevor weitere Daten genutzt werden, muss zwingend Klarheit bestehen, wie sich die Stadt Dietikon in Bezug auf Smart City positioniert, wo sie in fünf beziehungsweise zehn Jahren steht und welche Fragen sowie welche städtischen Bedürfnisse damit ab-

gedeckt werden sollen», heisst es in der Stadtratsantwort ­weiter.

Das Pendlerverhalten im Gebiet Silbern wird analysiert

Als Beispiele, welche Daten bisher im Rahmen des Projekts Smart City gesammelt beziehungsweise verwendet wurden, erwähnt der Stadtrat Messdaten, die der Stadt als Entscheidungsgrundlage für Themen wie die Verkehrsüberwachung, die Verkehrsplanung oder auch die Einsatzplanung von Salz- und Schneeräumungsmaschinen dienen. Dafür werden über ein Netz von Messsensoren an neuralgischen Punkten unter anderem Umweltmessdaten wie Lufttemperatur, Feuchtigkeit, Bodentemperatur und Feinstaub erfasst.

Zudem arbeite das Gebietsmanagement Silbern aktuell an einer projektbezogenen Erhebung, die Auskunft über das Pendlerverhalten der Firmen im Gebiet Silbern geben soll.

Der Stadtrat hält fest, dass «die Bedürfnisse der Fachabteilungen» inskünftig bestimmen werden, was «entscheidungsrelevante Messwerte sind und welche Daten sie für ihre Aufgabe benötigen».

In einer Stellungnahme zur Stadtratsantwort schreibt Peter Metzinger unter anderem:

«Alles in allem habe ich den Eindruck, die Smart-City-Strategie in ihrer jetzigen Form ist noch sehr lückenhaft und muss noch erheblich weiterentwickelt werden.»

In der Tat ist noch längst nicht aller Tage Abend. So schreibt der Stadtrat in seiner Antwort auf Metzingers Interpellation denn auch, dass die Smart-City-Strategie laufend weiterentwickelt werde. «Sie soll als Grundlage für die Erarbeitung und Realisierung neuer konkreter Projekte in der Zukunft dienen», heisst es.

Die verwaltungsinterne Projektgruppe Smart City Dietikon treffe sich regelmässig, hält der Stadtrat als Antwort auf Metzingers Frage nach einem Smart-City-Kompetenzzentrum fest. Die Gruppe setzt sich zusammen aus Mitarbeitenden der Abteilungen und Bereiche Hochbau, Stadtplanung, Infrastruktur, Sicherheit und Gesundheit, Informatik und Standortförderung. Mit dabei sind auch der Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP), der Hochbauvorstand Anton Kiwic (SP) und der Infrastrukturvorstand Lucas Neff (Grüne) sowie die Sicherheits- und Gesundheitsvorständin Catherine Stocker (Mitte). Auch mit externen Fachpersonen tausche man sich aus.

«Diese Struktur hat sich bisher bewährt und soll beibehalten werden. Die Führung der Projektgruppe ist bei der Standortförderung angesiedelt. In näherer Zukunft sollen auch weitere Verwaltungsbereiche in die Projektgruppe einbezogen werden», verspricht der Stadtrat zudem. (deg)