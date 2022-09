Smart City: Nun werden in Dietikon viele Daten gesammelt

Dietikon Lärm, Luftqualität und Verkehr: Nun werden auf dem Stadtgebiet viele Daten gesammelt Die Stadt und EKZ präsentierten am Dienstagabend auf dem Kirchplatz ihre Bemühungen, um Dietikon zu einer Smart City weiterzuentwickeln. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 28.09.2022, 15.45 Uhr

«Die ‹Smart City› darf nicht nur aus Konzepten und Strategiepapieren bestehen», betonte Stadtpräsident Roger Bachmann. Bild: Andrea Zahler Daniel Bucher, Leiter Geschäftsbereich Netze bei EKZ, wies auf die Wichtigkeit des Datenschutzes hin. Bild: Andrea Zahler Jürg Haller, Leiter Smart City und öffentliche Beleuchtung bei EKZ, führte aus, wo in Dietikon zurzeit welche Daten gesammelt werden. Bild: Andrea Zahler Trotz schlechtem Wetter waren einige Gäste zur Smart-City-Präsentation auf dem Kirchplatz erschienen. Bild: Andrea Zahler Auf dem grossen Bildschirm wurden alle erhobenen Live-Daten zusammengefasst angezeigt. Bild: Andrea Zahler

Das Schlagwort Smart City klingt in der Theorie nach schöner Zukunftsmusik: Mit Hilfe moderner Technologien und einer intelligenten Vernetzung sollen die Stadtplanung vereinfacht, Innovationen gefördert sowie ein möglichst schonender Umgang mit Ressourcen ermöglicht werden. Dabei sollen stets die Bewohnerinnen und Bewohner im Fokus stehen und ihre Lebensqualität gesteigert werden.

Seit die Stadt Dietikon 2020 gemeinsam mit dem Stromversorger EKZ bei der «Smart City Innovation Challenge» des Bundesamts für Energie mit einem Förderbeitrag von 100'000 Franken ausgezeichnet wurde, ist die Smart City in Dietikon zum beliebten Begriff geworden, um die Stadt als modern und innovativ zu positionieren. «Die Smart City darf nicht nur aus Konzepten und Strategiepapieren bestehen», betonte der Dietiker Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) am Dienstagabend in der Markthalle auf dem Kirchplatz. Die Stadt hatte gemeinsam mit EKZ eingeladen, um der Bevölkerung aufzuzeigen, wo die ersten Zeichen einer intelligenten, vernetzten Stadt bereits heute sichtbar sind und wie Dietikon in Zukunft von den aktuell laufenden Bestrebungen profitieren soll.

Die Karte in der Mitte zeigt an, wo überall Sensoren Daten erheben. Die Livemessungen werden grafisch über und unter der Karte angezeigt. Andrea Zahler

Livedaten sollen bald in der Dietikon-App sichtbar werden

Auf einem grossen Bildschirm konnten die Gäste gleich vor Ort sehen, was seit kurzem in der Stadt alles gemessen wird (siehe Zweittext): von der Luftqualität über den Lärmpegel bis zum Verkehrsaufkommen. Eine Karte in der Mitte des Bildschirms zeigte, wo genau in der Stadt die nötigen Sensoren oder Kameras installiert wurden, um all diese Daten zu erheben. Die alle 15 Minuten aktualisierten Livemessungen sollen bald auch der breiten Bevölkerung übers Internet zugänglich gemacht werden und in die Dietikon-App integriert werden, wie Jürg Haller, Leiter Smart City und öffentliche Beleuchtung bei EKZ, an der Präsentation verriet. Zuvor betonte Daniel Bucher, Leiter Geschäftsbereich Netze bei EKZ:

«Wir haben immer ein besonderes Augenmerk auf den Datenschutz gelegt.»

Weil das Sammeln und geschickte Vernetzen von Daten für die Smart City zentral seien, müsse sehr sorgfältig mit den erhobenen Daten umgegangen werden.

Die nun gestarteten Smart-City-Teilprojekte haben ihren Ursprung 2019 auf der Grien-Insel. Dort nahm EKZ auf seinem Werkareal ein Smart-City-Labor in Betrieb, um vernetzte Zukunftslösungen zu testen (die «Limmattaler Zeitung» berichtete). Nach einem Austausch mit Vertretern der Stadt sei die Idee entstanden, das Stadtgebiet zu nutzen, um verschiedene Projekte weitläufiger testen zu können, blickte Stadtpräsident Bachmann zurück. Die Stadt und EKZ stockten die 100'000 Franken Preisgeld vom Bundesamt für Energie, das ebenfalls auf dem Kirchplatz vertreten war, zusätzlich auf, um erste Projekte in Angriff zu nehmen. Mit der auf dem Zelgliplatz installierten E-Ladestation und dem öffentlichen WLAN auf dem Kirchplatz erhielten die ersten Teilprojekte der Smart City im Frühling 2022 in Dietikon Einzug.

Das geplante Quartier Niderfeld als grosse Chance

Ende 2021 legte der Stadtrat zudem eine Smart-City-Strategie vor. Dabei sei es einerseits darum gegangen, einen Überblick zu schaffen, was in Dietikon schon alles laufe, das zum Themenbereich Smart City gehört, führte Bachmann aus. Andererseits zeige die Strategie auf, wo Dietikon noch smarter werden kann. «Wir haben festgestellt, dass in Dietikon schon einiges gemacht wurde, zum Beispiel punkto Digitalisierung, das aber oft nicht als Teil der Smart City wahrgenommen wurde», sagte Bachmann. Häufig hapere es noch bei der Vernetzung.

Dietiker Standortförderer unter sich: Adrian Ebenberger (links) geht Ende Jahr in den Ruhestand, sein Nachfolger Alexander Carisch wird die Leitung der Dietiker Standortförderung per Dezember übernehmen. Andrea Zahler

Bachmann unterstrich, dass das zukünftige Quartier Niderfeld eine enorme Chance biete, um auf der grünen Wiese ein modernes Quartier im Sinne einer Smart City zu entwickeln. Die Stadt könne jetzt wertvolle Erfahrungen in der Praxis sammeln, sagte der Dietiker Standortförderer Adrian Ebenberger.

«Bei Smart City geht es auch um die Grundlagen für eine gute Stadtplanung, damit die Weichen für die Zukunft richtiggestellt werden.»

«Adrian Ebenberger hat das Thema Smart City in der Verwaltung stark vorangetrieben», bedankte Bachmann sich beim Standortförderer, der Ende Jahr in den Ruhestand geht. Er sei froh, dass die Stadt mit Alexander Carisch, der auch am Anlass zugegen war, einen Nachfolger gefunden habe, der beim Thema sehr kompetent sei. Carisch war zuvor als Leiter Stadtentwicklung und Standortmarketing in Baden an einem Smart-City-Projekt beteiligt.

Die Plakatausstellung auf dem Kirchplatz erklärt, was punkto Smart City aktuell in Dietikon alles läuft. Andrea Zahler

Beim anschliessenden Apéro mit italienischen Spezialitäten aus der nahen Casa Canei diskutieren Verantwortliche und Gäste weiter über die intelligente Stadt der Zukunft. Aber auch in den nächsten Tagen lohnt sich ein Abstecher auf den Kirchplatz. Denn die kleine Ausstellung mit verschiedenen Plakaten, auf denen alle in der Stadt laufenden Smart-City-Bestrebungen beschrieben werden, wird noch eine Weile stehen bleiben.

Wo Dietikon smart wird An der Informationsveranstaltung auf dem Kirchplatz erklärte Jürg Haller, Leiter Smart City und öffentliche Beleuchtung bei EKZ, was aktuell alles unter dem Begriff Smart City in Dietikon läuft. Ein Fokus liegt auf der Mobilität und dem Verkehr. So wurden an verschiedenen Standorten in der Stadt, unter anderem an der Steinmürli- und der Heimstrasse, Kameras installiert, die zusammen mit Open-Source-Daten, die auch von Navigationsgeräten genutzt werden, das Verkehrsaufkommen in der Stadt erfassen. Gleichzeitig messen Sensoren, wie laut der Strassenverkehr ist und damit auch wie hoch die Lärmbelastung für Anwohnende ausfällt. Um in Zukunft mit einem besseren Parkplatzmanagement Suchverkehr zu reduzieren, wird der Hedinger-Parkplatz beim Kronenareal per Kamera erfasst. So ist immer ersichtlich, wie viele Parkplätze vor Ort gerade frei sind. Zusätzlich zur Ladestation für E-Autos auf dem Zelgliplatz hat die Stadt auch eine Ladestation für E-Bikes im Untergeschoss des Velohauses am Bahnhof installiert. Und neben dem Gratis-WLAN wurde auf dem Kirchplatz auch eine Luftmessstation montiert, die verschiedene Umweltdaten wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftschadstoffe wie Feinstaub und Ozon erhebt. Die Station wird von einem übers Stadtgebiet verteilten Netz an Sensoren ergänzt, die diverse Umweltdaten messen. Dank der Erhebung der Bodentemperatur könne etwa vor allfälligem Glatteis gewarnt werden, sagte Haller. Das Sammeln von verschiedenen Daten ist erst der Anfang der Entwicklung von Dietikon hin zu einer intelligenten Stadt der Zukunft, wie Haller erklärte: «Erst die Vernetzung und die intelligente Nutzung der Daten führen zu einem Mehrwert für die Bevölkerung und für die Verwaltung.» (flo)

Im Untergeschoss des Velohauses können E-Bikes aufgeladen werden (links), an der Heimstrasse informiert eine Tafel über die erhobenen Daten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen