Am Freitag wird in Dietikon wieder der Fasnachtsstart gefeiert

Dietikon Sieben Guggenauftritte und eine Bar: Die Fasnachtsvereine haben für den Fasnachtsstart am Freitag aufgerüstet Am Freitag wird auf dem Dietiker Kirchplatz zum zweiten Mal der Fasnachtsstart gefeiert. Neben den luschtigen Dietikern und den Reppischfägern sind dieses Mal auch die Guggi-Häxe im OK. Muriel Daasch 10.11.2022, 05.00 Uhr

Andrea Pfeiffer, Präsidentin der Guggi-Häxe, Daniel Berweger, Präsident der Reppischfäger Dietikon (sitzend), und Beni Huber, OK-Chef und Präsident der Gruppe Die luschtige Dietiker, sind voller Vorfreude auf den Fasnachtsstart, der am Freitagabend auf dem Kirchplatz in Dietikon über die Bühne gehen wird. Bild: Sandra Ardizzone

Fasnächtlerinnen und Fasnächtler können sich freuen: Auch dieses Jahr wird auf dem Dietiker Kirchplatz bei der Markthalle anlässlich des Fasnachtsstarts am 11. November ab 17.11 Uhr wieder ausgiebig gefeiert. «Bei der ersten Durchführung im letzten Jahr ist der Anlass bei den Leuten gut angekommen und so war von Anfang an klar, dass wir auch diesen Herbst wieder etwas auf die Beine stellen wollen», sagt Beni Huber, OK-Chef und Präsident der Fasnachtsgruppe Die luschtige Dietiker.