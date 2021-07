Daniela Sauter-Kohler ist Chefin der Elektromobilität bei EKZ

Dietikon Saft für eine boomende Branche: Sie versorgt Elektroautos mit Strom aus der eigenen Garage Daniela Sauter-Kohler leitet von Dietikon aus die E-Mobilität beim Stromversorger EKZ. Sie ist überzeugt, dass die Zukunft des Verkehrs nicht nur elektrisch, sondern auch weniger vom Auto abhängig sein wird. Lydia Lippuner 21.07.2021, 05.00 Uhr

Ausstecken und abfahren: Daniela Sauter-Kohler, Leiterin E-Mobilität bei EKZ, entwickelt Ladestationen für Mehrfamilienhäuser. Claudio Thoma

Fährt Daniela Sauter-Kohler von Dietikon nach Hause, greift sie am Ziel automatisch zum Ladekabel und schliesst ihr Auto am Strom an. «Das passiert mittlerweile schon so selbstverständlich, wie ich das Auto abschliesse», sagt sie. Sauter-Kohler fuhr bereits vor zehn Jahren, als sie ihre Arbeit beim Stromversorger EKZ aufnahm, beruflich ein Elektromobil. Damals waren diese noch ein Hingucker mit Seltenheitswert auf den Schweizer Strassen.

Heute leitet sie die E-Mobilität bei EKZ in Dietikon und sorgt dafür, dass die steigende Anzahl Elektroautos auf den Zürcher Strassen auch in Mehrfamilienhäusern geladen werden kann. Dafür hat sie mit einer Projektgruppe ein System für Ladestationen in Mehrfamilienhäusern entwickelt. EKZ übernimmt dabei die Planung, Installation und Abrechnung für ihre Kunden. Denn hinter den scheinbar simplen Ladestationen stecken komplexe technische Vorgänge.

«Die Hauptschwierigkeit besteht im Lademanagement», sagt die 43-Jährige. Selbst wenn viele Autos in der Tiefgarage am Strom hängen, sorgt dieses dafür, dass die Lampen und Bildschirme in den Wohnungen der Mehrfamilienhäuser nicht plötzlich zu flackern beginnen oder gar erlöschen. Dafür brauche es ein System, das den Stromverbrauch des Gebäudes berücksichtigt. Zudem müsse man darauf achten, dass jeder Mieter eine eigene Ladeabrechnung erhalte. Um das zu ermöglichen, entwickelte Sauter-Kohlers Team ein System, bei dem man – vergleichbar mit diversen Gemeinschaftsküchen – einen Badge vor die Ladestation halten muss, bevor das Auto mit einer Leistung von bis zu 22 Kilowatt geladen werden kann.

Einfacher Laden ohne eigene Garage: Statt nur an öffentlichen Schnellladestationen können die E-Autos mit dem EKZ-System zu Hause geladen werden. Claudio Thoma

Die privaten E-Ladesäulen kosten mit Installation zirka 2700 Franken. Diese Ausgabe lohne sich, sagt Sauter-Kohler. Denn mit zehn Franken für 300 Kilometer Reichweite sei das Aufladen zu Hause rund zwei Drittel günstiger als bei öffentlichen Schnellladestationen.

Ihre Faszination für erneuerbare Energien begann auf dem Familiendach

Sauter-Kohler kam bereits mit 15 Jahren in Kontakt mit nachhaltiger Energieversorgung. Damals baute ihre Familie eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach. Es sei in ihrem Elternhaus normal gewesen, dass man dazu animiert wurde, neue Technologien auszuprobieren. So sei sie mit ihrem Bruder selbst auf dem Dach gestanden und habe dort die Fotovoltaikmodule verlegt. «Damals begann meine Faszination für erneuerbare Energien», sagt Sauter-Kohler. Nach ihrem Studium zur Wirtschaftsingenieurin arbeitete sie einige Jahre in einem Fotovoltaik-Start-up, bevor sie zu EKZ wechselte.

Die Erlebnisse in ihren Jugendjahren halfen ihr auch, sich in der männerdominierten Energiebranche durchzusetzen. Heute denke sie oftmals gar nicht mehr daran, dass sie eine der wenigen Frauen ist, die in diesem Bereich arbeiten. Man müsse einfach Wissen mitbringen. Das überzeuge das Team in den meisten Fällen. Sauter-Kohler sagt:

«Natürlich braucht es dazu auch Biss, um die Projekte durchzuziehen. Aber dann stehen einem alle Türen offen.»

Diese selbstverständliche Machbarkeit scheint ihre Arbeit zu prägen. So ist sie überzeugt, dass die Zukunft des Verkehrs elektrisch ist. Die Ingenieurin denkt sogar noch weiter: «Künftig werden nicht mehr so viele Leute ein Auto haben. Man wird vielmehr schauen, welches Verkehrsmittel für die jeweilige Strecke das passendste ist.» Das sei angesichts der häufigen Staus viel sinnvoller.

Die Nachfrage nach Ladestationen wächst stetig

Die Verkaufszahlen geben Sauter-Kohler recht: Im Vergleich zum Vorjahr sind die Verkäufe der Autos mit Elektroantrieb im ersten Halbjahr 2021 schweizweit stark angestiegen. Insgesamt verfügen 23 Prozent der neu verkauften Autos über einen Alternativantrieb – das ist ein neuer Rekordwert nach 14,4 Prozent im letzten Jahr. Diesen Trend spürt Sauter-Kohler ebenfalls. «Wir erhalten stetig mehr Anfragen für Ladestationen», sagt sie. Im nationalen Vergleich hat der Bezirk eine besondere Vorliebe für Elektroautos – nur Dietikon und Oberengstringen liegen unter dem schweizweiten Anteil im Strassenverkehr von 1,2 Prozent. Dies zeigen die vom Softwareunternehmen Geoimpact in Zusammenarbeit mit WWF gesammelten Daten.

Der Wandel hin zur Elektromobilität führe auch zu einem Paradigmenwechsel beim Tanken, sagt Sauter-Kohler. So löse das Tanken zu Hause das öffentliche Tanken weitgehend ab. Das Umdenken brauche Zeit, sei aber möglich. «Anders als für mich ist es für meinen kleinen Neffen beispielsweise bereits normal, dass Fotovoltaikanlagen auf den Dächern stehen», sagt sie. Genauso werde es künftig selbstverständlich sein, dass Autos mit Strom fahren.

Nachdem die gesamte europäische Autoindustrie bereits den mittelfristigen Ausstieg aus der Verbrennungsmotor-Produktion angekündigt hat, müssten nun die Konsumenten umdenken. «Dazu brauchen Elektroautos vor allen Dingen eine grössere Reichweite und müssen günstiger hergestellt werden.» Die Reichweite werde laufend verbessert – so fahren die neusten Elektroautos bereits bis zu 600 Kilometer mit einer Ladung. Somit sei auch die Sorge, dass man mit dem Auto nicht in die Sommerferien komme, unbegründet. «Zudem gibt es Apps, mit denen man Ladestops gut planen kann», sagt sie.

Bis Elektroautos nicht mehr teurer sind als vergleichbare Benziner, werde es nicht mehr lange dauern. Im Gewerbe hinke die E-Mobilität aber hinterher, wie sie sagt:

«Bislang haben vor allem Branchen, deren Kunden Wert auf einen nachhaltigen Fuhrpark legen, Elektrofahrzeuge.»

Das liege auch daran, dass die Batterien für grössere E-Autos schwerer sind. «Somit ist das Fahrzeug nicht nur teurer, sondern kann auch weniger Transportgut laden», erklärt sie. Das falle insbesondere bei Lastwagen und Mini-Transportern stark ins Gewicht.

Doch auch dazu gibt es bereits Pilotprojekte, so stehen beispielsweise in der Region inzwischen erste strombetriebene Kehrichtfahrzeuge im Einsatz. «Solche Fahrzeuge werden wir in Zukunft häufiger sehen», sagt Sauter-Kohler. Sobald die Kosten pro Kilometer bei Elektromotoren gleich tief seien wie bei Verbrennungsmotoren, werde E-Mobilität für das Gewerbe attraktiver. Das solle bereits in den nächsten Jahren der Fall sein. Ab dann werden laut Sauter-Kohler nicht nur Elektroautos, sondern auch E-Transporter zum Alltagsbild der Strasse gehören.