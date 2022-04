Sie setzen besonderen Frauen ein Denkmal

Dietikon Sie setzen besonderen Frauen ein literarisch-musikalisches Denkmal Im Rahmen der Spoken-Word-Reihe «zmitts drin» im Dietiker Stadtkeller präsentierte das Duo Fitzgerald & Rimini sein Album «50 Hertz» – das Publikum war beeindruckt. Angelo Kunz 07.04.2022, 17.27 Uhr

Ariane von Graffenried und Robert Aeberhard bilden das Duo Fitz­gerald & Rimini, das im Stadtkeller Dietikon auftrat. Angelo Kunz

Als Netzbrummen bezeichnet man eine unerwünschte von der Netzspannung herkommende Schwingung. In Europa beträgt die Brummfrequenz 50 Hertz. Dieses Brummen, ein Albtraum in den Ohren der allermeisten Tontechniker, war am Mittwochabend im Dietiker Stadtkeller für einmal sehr willkommen als Basis für die Begleitmusik. Bewusst störend und doch schön.