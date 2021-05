Dietikon Sie pikst 50 Menschen pro Tag ‒ so arbeitet Gjylnaze Selmani im Dietiker Impfzentrum Gjylnaze Selmani arbeitet seit der Eröffnung im Impfzentrum Dietikon. Als Pflegefachfrau ist es der Dietikerin wichtig, für Menschen etwas bewirken zu können. Zum Beispiel das Coronavirus bekämpfen. Hans-Caspar Kellenberger 25.05.2021, 15.58 Uhr

Die diplomierte Pflegefachfrau Gjylnaze Selmani arbeitet im Impfzentrum in Dietikon. Pro Tag impft sie jeweils rund 50 Personen. Britta Gut

Keine drei Minuten bleibt der Patient in der Impfkabine. Er bedankt sich und geht weiter zum Ruheraum. Gerade hat er seine zweite Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Die 25-jährige Gjylnaze Selmani und ihre Kollegin von der Administration sind bereit für den nächsten Piks. Selmani ist diplomierte Pflegefachfrau und arbeitet 100 Prozent im Impfzentrum Dietikon. Dies bereits seit dem 6. April, dem Tag der Personaleinführung.

Rund 530 Menschen werden in Dietikon mittlerweile pro Tag geimpft. Mit weiter steigender Tendenz. Zuerst impften die Mitarbeiter nur mit dem Impfstoff von Pfizer, dann, seit er verfügbar ist, auch mit dem von Moderna. Selmani impft rund 50 Personen pro Tag. Dies komme aber auf die Kabine an, in der man am jeweiligen Tag arbeitet. Als die «Limmattaler Zeitung» letzte Woche vorbeischaute, waren es 51 Menschen, die von Selmani den Piks bekamen.

«Als Fachkraft im Sozial- und Gesundheitswesen ist es mir wichtig, dass ich für Menschen etwas bewirken kann»,

sagt Selmani. Als Herausforderung und zugleich eine Ehre bezeichnet die Dietikerin den Job, den sie hier gemeinsam mit anderen Mitarbeiterinnen im Impfzentrum macht. «Diese Krise müssen wir gemeinsam durchmachen, deshalb ist es mir eine Ehre im Impfzentrum mitzuwirken», so Selmani.

Die in Dietikon wohnhafte Schweizerin mag diese Arbeit. «Es ist alles durchorganisiert, auch für das Personal», sagt Selmani. «Es gibt nie Personalmangel und Informationen werden immer rechtzeitig weitergeleitet», sagt die Pflegefachfrau weiter. Auch zwischenmenschliche Beziehungen kämen dabei nicht zu kurz. «Ich kannte ein so familiäres Berufsumfeld zuvor nicht. Egal ob Arzt oder Administration, wir kommen gut miteinander aus», sagt Selmani.

Gjylnaze Selmani mag ihre Arbeit im Dietiker Impfzentrum. Britta Gut

Frühmorgens tauscht sich Selmani als Erstes mit der Administration aus. Dann holt Selmanis Kollegin den jeweiligen Patienten. Selmani muss dann, als Expertin, den Impfwilligen zu seinem Gesundheitszustand befragen. Beispielsweise fragt sie dann, ob der Patient Allergien hat, regelmässig Medikamente einnimmt oder ob er schon einmal positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Danach entscheidet sie, ob die Person die Impfung erhält.

Patienten zu beruhigen, ist Teil ihres Jobs

Selmani beruhigt die Patienten auch. Diese verspüren manchmal Ängste – aus zwei Gründen: «Entweder haben sie vor der Spritze Angst oder vor den Auswirkungen der Impfung», sagt Selmani. «Ich sage ihnen dann, dass sie in guten Händen sind», sagt die Pflegefachfrau. «Es ist meine Aufgabe, dies den Patienten zu vermitteln», so Selmani weiter. Der Patient wird vor dem Piks informiert und nach Bedarf auch abgelenkt, damit die Sache reibungslos über die Bühne geht. «Manchmal stelle ich dem Patienten eine Frage. Während er sich die Antwort überlegt, habe ich ihn schon geimpft», sagt Selmani. Manchmal stelle auch die Kollegin von der Administration, die ebenfalls in der Impfkabine mit dabei ist, die Frage, um den Patienten abzulenken. So oder so: Im Dietiker Impfzentrum ist man bei Gjylnaze Selmani in den besten Händen.