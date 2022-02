Dietikon Die 18-jährige Lea Sonderegger zieht für die FDP in den Gemeinderat: «Es haben mir viele gratuliert, von denen ich über Jahre nichts mehr gehört habe» Sie besetzt neu einen von vier FDP-Sitzen im Dietiker Gemeinderat. Ihren Wahlerfolg erklärt sie sich unter anderem mit ihrer starken Social Media-Präsenz. Celia Büchi Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Lea Sonderegger stimmte am Wochenende ihres 18. Geburtstags erstmals ab, wählte erstmals, und wurde zugleich für die FDP in den Gemeinderat Dietikon gewählt. zvg

Die Dietiker FDP konnte am Abstimmungssonntag ihre vier Gemeinderatssitze erfolgreich verteidigen. Neben den drei bisherigen Raphael Müller, Peter Metzinger und Michael Segrada wurde neu die 18-jährige Lea Sonderegger gewählt, die erst gerade am Freitag volljährig geworden war. Auch am Montag nach der Wahl ist ihre Freude noch zu hören, wie sich im Telefongespräch mit der «Limmattaler Zeitung» zeigt.

Sie hatten am Sonntag Ihren ersten Wahlerfolg. Wie haben Sie diesen gefeiert?

Lea Sonderegger: Zuerst habe ich im Stadthaus gefeiert und dabei schon viele Glückwünsche erhalten. Meine Eltern kamen auch noch spontan vorbei. Danach zog ich mit der FDP weiter ins «El Pablo» zu unserem Wahlapéro.

Wer hat Ihnen alles gratuliert? Hat sich jemand überraschend bei Ihnen gemeldet?

Die Rückmeldungen waren generell überwältigend. Es haben mir viele gratuliert, von denen ich über Jahre nichts mehr gehört habe. Am meisten überrascht hat mich, dass sich mein Primarlehrer bei mir gemeldet und mir gratuliert hat.

Wie haben Sie Ihre Wahlchancen kurz vor der Wahl eingeschätzt? Hat Sie Ihr Wahlerfolg überrascht?

Je weiter der Wahlkampf fortgeschritten ist, desto positiver habe ich meine Erfolgschancen eingeschätzt, da ich über Social Media und bei den Standaktionen sehr viele positive Rückmeldungen erhalten habe. Am Morgen des Abstimmungssonntags war ich aber eher pessimistisch. Ich wollte nicht zu viel erwarten. Deshalb war ich am Ende doch ziemlich überrascht, als ich von meinem Ergebnis erfahren habe.

Was denken Sie, weshalb haben die Leute Sie gewählt?

Was die konkreten Gründe für meine Wahl waren, kann ich noch nicht sagen. Die Wahlanalysen werden sicher noch genauere Schlüsse zulassen. Auf jeden Fall hatte ich eine breite Unterstützung. Viele haben mich mittels Panaschieren gewählt. Insgesamt erhielt ich 150 Stimmen von anderen Listen. Vermutlich hat mein intensiver Wahlkampf auf Social Media auch einen Beitrag zu meinem Erfolg geleistet.

Am Freitag, zwei Tage vor der Wahl, sind Sie volljährig geworden. Wie haben Sie Ihren 18. Geburtstag gefeiert?

Ich habe Kollegen zu einem kleinen Fest in einem Tennishäuschen in Oetwil eingeladen, das ich dafür gemietet habe. Aber natürlich ging es nicht allzu wild zu und her, da ja das grosse Wahlwochenende bevorstand.

Mit knapp 18 Jahren sind Sie die jüngste Dietiker Gemeinderätin. Welche Themen möchten sie als Vertreterin der jungen Bevölkerung vermehrt einbringen?

Ich möchte beim Thema Bildung die Stimme der Schülerinnen und Schüler einbringen. Ich besuche momentan selber noch das Gymnasium und bin deshalb täglich mit der Thematik konfrontiert. Ich habe einen anderen Einblick als Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die schon lange nichts mehr mit der Schule am Hut haben.

Die jüngste Dietiker Gemeinderätin Lea Sonderegger Die 18-jährige Gymnasiastin ist in Oetwil aufgewachsen und lebt seit einem Jahr in Dietikon. Mit 15 Jahren wurde sie politisch aktiv und trat dem Jugendparlament des Kantons Zürich bei. Noch im selben Jahr begann sie ausserdem, sich bei den Jungfreisinnigen und bei der FDP zu engagieren. Nach absolvierter Matur möchte Lea Sonderegger Biomedizin und anschliessend klinische Embryologie studieren.

Sehen Sie Handlungsbedarf, den Altersdurchschnitt des Dietiker Parlaments zu senken?

Ich denke, dass dies bereits teilweise gelungen ist. Es wurden bei diesen Wahlen mehrere neue junge Vertreterinnen und Vertreter gewählt. Im Vorfeld war auch bei allen Parteien der Wille bemerkbar, junge Politikerinnen und Politiker zu integrieren und von diesen kam viel Engagement. In der kommenden Legislatur wird sich nun zeigen, wie sich die Jungen im Gemeinderat einbringen können.

Welche langfristigen Ziele haben Sie für Dietikon? An welchen Themen möchten Sie im Gemeinderat arbeiten?

Ich möchte in Dietikon eine zukunftsorientierte und hochqualitative Bildung aufbauen. Dabei hat für mich das Thema Digitalisierung einen hohen Stellenwert. Ausserdem soll Dietikon ein starker Wirtschafts- und Innovationsstandort werden mit einem besonderen Fokus auf Start-ups. Für diese will ich attraktivere Rahmenbedingungen schaffen.

Haben Sie schon eine Idee für einen konkreten Vorstoss, den Sie im Gemeinderat vorbringen möchten?

Konkret kann ich noch nichts sagen. Zuerst muss ich in der Fraktion besprechen, was realistische Ziele sein könnten. Dabei werde ich sicher auf die Unterstützung der erfahrenen Gemeinderatsmitglieder angewiesen sein.

