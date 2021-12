Dietikon Sich am Feuer wärmen oder in der Schulküche kochen: Die Jugendarbeit Dietikon wartet mit zwei neuen Angeboten auf Die Feuertonne und «Dietike kocht!» von der Jugendarbeit sind erfolgreich angelaufen. Das Team der Jugendarbeit Dietikon will aber in Zukunft noch weitere Jugendliche zum gemeinsamen Kochen und Beisammensein am Feuer motivieren. Carmen Frei Jetzt kommentieren 10.12.2021, 16.00 Uhr

Bei der Feuertonne der Jugendarbeit Dietikon spendete das Feuer bereits Wärme für die kalten Hände und das Bräteln der Schlangenbrote. Carmen Frei / «Limmattaler Zeitung»

Es ist 18 Uhr, als Léa Prêtre und Mauro Fortunato von der Jugendarbeit Dietikon das Gatter zur Zelgli-Entsorgungsstelle öffnen. Fortunato meint, dass er zuerst skeptisch gewesen sei, als der Ort für die Feuertonne am Donnerstag vorgeschlagen wurde. «Es ist ja eine Entsorgungsstelle. Aber sie eignet sich gut, da sie eingezäunt ist», meint er.

So sehen Prêtre und Fortunato die fünf Jugendlichen gut, die etwa eine Viertelstunde später durchs Haupttor kommen. Einige Minuten später stossen zwei weitere dazu. Das namensgebende Feuer in der Tonne brennt da schon. Die Jugendlichen versuchen immer wieder ein Scheit aus dem Feuer zu fischen und trinken den Punsch, den Fortunato und Prêtre vorbereitet haben.

Am Gitter hängt das Banner der Jugendarbeit, damit für alle klar erkennbar ist, wer hier ein Feuer entfacht. Carmen Frei / «Limmattaler Zeitung»

Im letzten Winter kamen die Covid-Massnahmen in die Quere

Die Feuertonne gibt es eigentlich schon seit letztem Jahr. «Wir konnten sie aber im letzten Winter wegen der Covid-Massnahmen nur einmal durchführen», sagt Fortunato. In diesem Jahr ging es nach den Herbstferien richtig los. Das Angebot wurde von Kim Kull von der Jugendarbeit Dietikon initiiert. «Gerade in den Wintermonaten ist es für die Jugendlichen schwer sich zu treffen», sagt sie. Oft hätten die Jugendlichen nur die Treffpunkte draussen. Ein Besuch in einem Café wäre zu teuer.

«Für mich persönlich ist das Beisammensein am Feuer etwas sehr Schönes»,

findet Kull. Auch die Jugendlichen haben ihre Freude. Am Feuer spielen sie Spiele und diskutieren auch heikle Themen. Unter anderem kommt auch die Belastung durch die Coronapandemie zur Sprache.

«Bei der Feuertonne ist die Zeit sehr intensiv. Während diesen zwei Stunden können wir gute Beziehungsarbeit leisten. Wir haben die Möglichkeit, mit den Jugendlichen über alles Mögliche zu sprechen», sagt Kim Kull. Aktuell besuchten Jugendliche derselben grossen Gruppe die Feuertonne, sie wolle nun noch eine weitere Gruppe dazu holen, sagt Kull. Auch an diesem Abend gesellen sich zwei neue Teilnehmer dazu.

Das Team der Jugendarbeit Dietikon hat die neuen Angebote lanciert: Kim Kull, Léa Prêtre, Mauro Fortunato und Marcel Kübler. zvg

Nach einer Weile verteilt Prêtre mit Handschuhen Pizzateig. «Wir haben gefragt, was sie gerne zum Essen haben möchten und sie haben Schlangenbrot gewählt», erklärt sie. Die Gruppe besteht aus Zwölf- bis Vierzehnjährigen. «Es gab einen Wechsel, da letztes Jahr die Ältesten in die Lehre gekommen sind», sagt Mauro Fortunato. Die Jugendlichen kämen am Donnerstag jeweils gleich vom Jugendtreff, der von halb vier bis sechs Uhr am Nachmittag stattfindet.

Das gemeinsame Kochen kommt gut an

Neben der Feuertonne veranstaltet die Jugendarbeit Dietikon unter anderem noch «Dietike kocht!». Das Angebot startete nach den diesjährigen Herbstferien. Es findet jeden zweiten Freitag statt. Dreimal wurde es nun schon durchgeführt.

«Durchschnittlich kamen zehn Jugendliche, was für den Start sehr befriedigend für uns ist»,

meint Kull. Bei neuen Angeboten dauere es jeweils eine Weile, bis sie sich herumgesprochen hätten. «Wie die meisten Angebote von uns ist «Dietike kocht!» ohne Anmeldung und gratis für die Jugendlichen.»

Gemeinsam kochen während der Pandemie ist nicht ohne. «Muss etwas abgeschmeckt werden, werden die Jugendlichen darauf aufmerksam gemacht, dass sie einen kleinen Löffel verwenden sollen, welcher nur einmal benutzt wird.» Für Jugendliche ab 16 Jahren gilt eine Zertifikatspflicht, die Kontaktdaten der Teilnehmenden bewahrt die Jugendarbeit für zwei Wochen auf. Das aktuelle Schutzkonzept sieht zudem das Tragen von Masken vor. Ausserdem wird noch strikter auf das regelmässige Händewaschen geachtet.

Die Jugendlichen wählen die Menüs aus

Am Abend stimmten die Jugendlichen jeweils zuerst über das Menü ab. «Danach wird zusammen eingekauft und dann geht es ans Kochen», sagt Kull. «Dietike kocht!» findet in der Schulküche das Schulhauses Zentral statt. Weil sie so vier Küchen zur Verfügung hätten, könnten sie das Menü auf verschiedene Gruppen aufteilen, sagt Kull.

Auch das Abwaschen und Aufräumen nach dem Essen ist Teil des Abends. «Die letzte Stunde des Angebots ist fakultativ, in dieser bleibt noch Zeit für ein Spiel oder das Beisammensein. Durch den flexiblen Schluss hoffen wir, dass Jugendliche, welche noch nicht bis 21.30 Uhr draussen bleiben dürfen, dennoch am Projekt teilnehmen können», sagt Kull.

