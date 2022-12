Dietikon Seniorenweihnacht lockte über 600 Personen in die Stadthalle Dieses Jahr konnte der Traditionsanlass wieder im gewohnten Rahmen stattfinden. Die Besucherinnen und Besucher genossen es, alte Bekannte wieder zu treffen. Enzo Grieco 12.12.2022, 13.55 Uhr

Über 600 Besucherinnen und Besucher füllten am Sonntag die Dietiker Stadthalle an der Seniorenweihnacht. Enzo Grieco

Die Freude war gross in der Dietiker Stadthalle. Nachdem letztes Jahr wegen der Covid-19-Schutzmassnahmen nur eine Lightversion der Dietiker Seniorenweihnacht durchgeführt werden konnte, freuten sich die über 600 Anwesenden, am Sonntag endlich wieder ohne Maskenpflicht feiern zu dürfen. Esther Schasse, Präsidentin des Frauenvereins Dietikon, begrüsste die Gäste und bedankte sich bei der Stadt, dass die Feier stattfinden kann. Anschliessend stellte sie das Rahmenprogramm vor und übergab dem Stadtpräsidenten Roger Bachmann (SVP) das Wort.

Esther Schasse, Präsidentin des Frauenvereins Dietikon, Gemeinderatspräsident Anton Felber (SVP) und seine Gattin Pia (Dritte von rechts) sowie Katrin und Roger Bachmann (SVP) genossen die Feier. Enzo Grieco

Auch er bedankte sich. Und zwar bei den zahlreichen Helferinnen und Helfern vom Frauenverein, dem Gemeinderat sowie den Angestellten der Infrastrukturabteilung. Bachmann freute sich, dass die Seniorenweihnacht im gewohnten Rahmen stattfinden kann. Und das, trotz Energiekrise, mit einem leuchtenden Weihnachtsbaum. Bachmann sprach von einem verrückten Jahr, auf das wir zurückblicken. Als nach zwei Jahren, in denen uns Corona fest im Griff hatte, endlich ein Silberstreifen am Horizont aufgetaucht sei, sei mitten in Europa ein Krieg ausgebrochen, der uns aufzeige, dass gewisse Güter wie Strom, Treibstoff und fliessendes Wasser gar nicht so selbstverständlich seien.

Respekt als Zauberwort in schwierigen Zeiten

«In dieser Zeit fragen wir uns, wann die negativen Meldungen aufhören. Trotz angespannter Weltlage sollten wir aber unsere positiven Werte nicht vergessen», so Bachmann. Respekt, auch im Zusammenleben zwischen Jung und Alt, sei das Zauberwort. Mit der hoffnungsvollen Geschichte «Die vier Kerzen» und den besten Gesundheits- und Glückwünschen im Namen der Stadt sowie dem Hinweis auf die mit dem Neujahrsapéro und der Vernissage vom 7. Januar beginnende Freiluftausstellung «DietikON» verliess Bachmann, begleitet von einem warmen Applaus, die Bühne.

Im Anschluss erzählte die katholische Theologin und Seelsorgerin Luzia Räber von einem wahren Weihnachtswunder, das sich während des Ersten Weltkrieges ereignete. Es war der 24. Dezember 1914. Englische und deutsche Soldaten bekämpften sich. Da trat ein deutscher Soldat hervor und stimmte das Weihnachtslied «Stille Nacht» an. Die Engländer erwiderten es mit «Silent Night». Und so verbrüderten sich die Feinde und tauschten kleine Geschenke aus. Begleitet von der Gruppe Helvetikuss, gaben danach die Besucherinnen und Besucher ihr «Stille Nacht, Heilige Nacht» zum Besten.

Die Gruppe Helvetikuss sorgte für Stimmung

Die Gruppe Helvetikuss begeisterte mit ihrem Auftritt. Enzo Grieco

Mathias Landtwing und seine Band präsentieren volkstümliche Klänge wie das «Guggisberg-Lied» in neuem Gewand. Das Stück «Plastik» lud dazu ein, die Seelen baumeln zu lassen, ehe «Pusher» mit dem Jodel von Simone Felber Stimmung verbreitete. Obwohl Helvetikuss am Vortag noch bei der Eröffnung der Limmattalbahn mit dem Duo Lapsus auf der Bühne stand, geizte die Band nicht mit Zugaben.

Anschliessend wünschte Esther Schasse den Gästen eine frohe Adventszeit und einen guten Rutsch ins 2023. Bevor sie sich verabschiedete, sprach sie allen, die bei der Organisation und Durchführung der Feier mitgeholfen hatten, nochmals ihren Dank aus.

Traditionsgemäss wurde danach feiner Fleischkäse mit Kartoffelgratin serviert. Bei Speis und Trank sass man gemütlich beisammen. Rita und Luigi Milani fanden den Anlass grosszügig und unterhaltsam. Ausgezeichnet gefiel ihnen die musikalische Darbietung. Paula Hübler und Silvia Wiederkehr lobten die hervorragende Organisation und Helvetikuss. Ruth Lenz genoss es, den Nachmittag mit ihren Kolleginnen zu verbringen und alte Bekannte zu treffen. «Mir gefallen die Begegnungen», sagte Hans Rechsteiner und fügte hinzu, dass seine Frau Hildegard jahrelang bei der Seniorenfeier mitgeholfen habe.