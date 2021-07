Dietikon: Stadtrat wünscht sich Eignerstrategie für Limeco

Dietikon «Sehr wünschenswert»: Die Stadt will eine Limeco-Eignerstrategie Der Dietiker Stadtrat wünscht sich mehr Leitplanken für die Führung der interkommunalen Anstalt, die die Abwasserreinigungsanlage und die Kehrichtverbrennungsanlage betreibt. David Egger und Florian Schmitz 09.07.2021, 22.29 Uhr

Mit der politischen Struktur hinter der Limeco sind nicht alle zufrieden. Nun steht eine Überarbeitung des Limeco-Gründungsvertrags im Raum. Florian Schmitz

Es war deutlich: Mit Ja-Stimmen-Anteilen von um die 90 Prozent genehmigte das Volk von Dietikon, Schlieren, Urdorf und den fünf rechtsufrigen Limmatgemeinden 2009 die Umwandlung des Kläranlagenverbands Limmattal in die interkommunale Anstalt Limeco. Diese betreibt unter anderem die Kläranlage und die Kehrichtverwertungsanlage in Dietikon und versorgt mehrere Gemeinden mit Fernwärme.

Seit der Einführung der neuen Rechtsform wurde vielen immer klarer, dass das Volk in Fragen der Limeco oft nur indirekt mitbestimmt. Beispiel: Sie investiert 172 Millionen Franken in den Ausbau ihres Fernwärmenetzes. Ohne Volksabstimmung.

Warum der Stadtrat nichts daran ändern will, dass die Limeco als interkommunale Anstalt organisiert ist

Der Dietiker Gemeinderat Ernst Joss (AL) hatte deshalb den Stadtrat gefragt, wie dieser die Organisationsform als interkommunale Anstalt bewertet und ob er sich mehr Mitspracherechte vorstellen könnte. Nun liegt die Antwort auf die Interpellation von Joss vor.

Der Stadtrat will nicht daran rütteln, dass die Limeco eine interkommunale Anstalt ist. Die indirekte Mitbestimmung sei «nicht grundsätzlich schlechter als eine direkte Mitbestimmung» durch das Volk.

Dieses wählt heute die Exekutiven – also die Stadträte in Dietikon und Schlieren respektive die Gemeinderäte in den anderen Gemeinden –, diese wiederum delegieren ihre Vertreter in die Limeco-Entscheidungsgremien, also in den Verwaltungsrat und das Kontrollorgan.

Die indirekte demokratische Kontrolle bedeute nicht, dass die Limeco-Führung freie Hand hätte. «Im Gegenteil sind die Behördenvertreter durch ihre unmittelbare Einsicht in die Geschäftstätigkeit und die direkte Einflussmöglichkeit sehr nahe, jedenfalls viel näher», als es das Volk wäre. Zudem schreibt der Stadtrat:

«Ein teilweises Ersetzen der indirekten Kontrolle und Tätigkeit der delegierten demokratischen Vertreter durch eine direkte Mitwirkung der Gesamtheit der Stimmberechtigten würde die Aufgabenerfüllung und den demokratischen Einfluss nicht stärken, sondern im Gegenteil eher schwächen.»

Die stadträtliche Antwort lese sich wie ein Plädoyer für die repräsentative Demokratie und gegen die direkte Demokratie, sagt Joss auf Anfrage.

Er gewinnt der Antwort des Stadtrats aber auch Positives ab. Denn der Stadtrat hält fest, dass es beispielsweise «sehr wünschenswert» wäre, «dass künftig eine Eignerstrategie der beteiligten Gemeinden erarbeitet und beschlossen werden könnte, an deren Rahmen sich dann die Tätigkeit der operativen Führung zu halten hat». Zudem befasse sich eine Arbeitsgruppe der Limeco derzeit damit, die Mitsprachemöglichkeit der Bevölkerung indirekt durch «eine Verstärkung der Entscheidmöglichkeiten der demokratisch delegierten Gemeindevertreter» zusätzlich zu stärken.

Das findet Joss interessant. Er sagt:

«Es ist offensichtlich, dass die Gemeindeexekutiven auch nicht so glücklich sind.»

Jetzt gelte es abzuwarten, was die Arbeitsgruppe für Erkenntnisse präsentiere. Joss begrüsst zudem den Wunsch nach einer Eignerstrategie. Es sei interessant, dass bisher noch keine existiere. Denn die aktuelle Situation sei sehr unbefriedigend, und weil es in der Schweiz nur wenige solche interkommunale Anstalten gebe, sei noch recht wenig Erfahrung damit gesammelt worden. Aber sie hätten die Tendenz, ein Eigenleben zu führen. «Eine Eignerstrategie wäre wichtig, damit die Gemeinden das Heft in der Hand haben», sagt Joss. Vor allem, weil die Limeco enorme Summen investiere. Auch für die anstehende Debatte zum Bau einer neuen Kehrichtverwertungsanlage, da die alte zirka 2035 ihr Lebensende erreichen wird, sei die demokratische Mitbestimmung wichtig. Schliesslich müssten die Steuerzahler die Zeche bezahlen, wenn etwas schiefgehe.

Gründungsvertrag wird überarbeitet

Auch eine Revision des Limeco-Gründungsvertrags steht im Raum. Die heutigen Trägergemeinden können frühestens 2040 aus der vertraglichen Mitgliedschaft aussteigen. Die «Limmattaler Zeitung» weiss: Zur Debatte steht, den Gemeinden künftig Teilmitgliedschaften zu ermöglichen, sodass sie nicht mehr alle Geschäfts­tätigkeiten der Limeco mit­tragen müssen. Gemeindevertreter hegen zudem den Wunsch, dass künftig nicht mehr der Geschäftsführer als Protokollführer des Kontrollorgans amtet. Und Dietikon ist mit seinem Wunsch nach einer Eignerstrategie nicht allein.