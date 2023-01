Dietikon Schutzverordnung für Limmataltläufe: Kanton unterlief Fehler bei der Rekursfrist In der amtlichen Publikation für die Verordnung zum Schutz der Limmataltläufe in Dietikon wurden fälschlicherweise die Gerichtsferien bei der Rekursfrist mitberücksichtigt. Für noch nicht eingereichte Rekurse besteht trotzdem noch Hoffnung. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.00 Uhr

Am Ende des KVA-Areals im Wirtschaftsgebiet Silbern beginnt das Naturschutzgebiet von nationaler Bedeutung. Sandra Ardizzone

Dass der Kanton Zürich ausgerechnet so kurz vor Weihnachten die überarbeitete Schutzverordnung für die Limmataltläufe amtlich publizierte, sorgte in der Region für Unmut von allen Seiten. Denn schon seit vielen Jahren fordern die Stadt, Interessenvertreter des nahen Wirtschaftsgebiets Silbern und Naturschützer, dass der Kanton endlich vorwärtsmacht. Weil eine Verordnung zum Schutz der Auen- und Moorlandschaft von nationaler Bedeutung fehlt, herrsche im Wirtschaftsgebiet Silbern seit vielen Jahren Rechtsunsicherheit, kritisiert die Interessengemeinschaft Silbern immer wieder.

Unmittelbar nach der Veröffentlichung der Schutzverordnung kündigte BirdLife Schweiz an, gegen die teilrevidierte Verordnung zu rekurrieren. Gemäss der amtlichen Publikation dauert die Rekursfrist noch bis zum 24. Januar, wie auch diese Zeitung am 22. Dezember schrieb. Dabei handelt es sich allerdings um einen Fehler des zuständigen Amts für Landschaft und Naturschutz, wie der Kanton auf Anfrage der «Limmattaler Zeitung» einräumt. Die tatsächliche Frist lief bereits am Sonntag ab. «Die Gerichtsferien hätten bei der Rekursfrist nicht dazugerechnet werden dürfen, die Angabe ist somit falsch», schreibt die Baudirektion, zu der das Amt für Landschaft und Naturschutz gehört.

Zur Erklärung: In der am 9. Dezember veröffentlichten amtlichen Publikation wurde eine Rekursfrist von 46 Tagen angegeben, weil zu den üblichen 30 Tagen noch 16 Tage Gerichtsferien über die Festtage hinzugerechnet wurden. Beim Baurekursgericht heisst es dazu auf Anfrage, dass das Gesetz «für erstinstanzliche Rekursverfahren keinen Fristenstillstand während bestimmter Zeiträume vorsieht, sodass in diesen Verfahren keine Gerichtsferien gelten».

Das bedeutet in diesem Fall aber nicht, dass geplante Rekurse, die noch nicht eingereicht wurden, automatisch abgelehnt werden. «Gemäss gängiger Praxis werden – wenn der oder die Rekurrierende nicht wissen kann, dass die Angabe falsch war – auch Rekurse zugelassen, die innerhalb der falsch angegebenen Frist eingereicht werden», schreibt die Baudirektion und präzisiert: «Darüber entscheidet allerdings die Rekursinstanz – in diesem Fall das Baurekursgericht.»

Die teilrevidierte Schutzverordnung für die Limmataltläufe in Dietikon, Geroldswil und Oetwil ergänzt die ursprüngliche Verordnung vom April 2017, die nur den Moorschutz thematisiert, zusätzlich um die Anforderungen an den Auenschutz. Seit 1994 gilt ein Teil des Gebiets Silbern-Lerzen-Stierenmatt zwischen Rangierbahnhof und Limmat als Flachmoor von nationaler Bedeutung. Im November 2017 hat der Bundesrat das Gebiet der Limmataltläufe auch in die Verordnung über den Schutz der Auengebiete von nationaler Bedeutung aufgenommen. Deshalb konnte die ein gutes halbes Jahr zuvor verfügte Schutzverordnung nicht rechtskräftig werden, sondern benötigte eine Überarbeitung.

