Ukrainische Flüchtlingskinder: Schule Dietikon eröffnet Klasse

Dietikon Schule Dietikon eröffnet fünfte Aufnahmeklasse: Zwölf geflüchtete Kinder aus der Ukraine besuchen zurzeit die Schule Vorerst soll die zusätzliche Aufnahmeklasse nur aus Kindern aus der Ukraine bestehen. Der Leiter Bildung Pier Antonio Chalfajew erwartet wöchentlich oder sogar täglich weitere Schülerinnen und Schüler. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In den Aufnahmeklassen geht es in erster Linie darum, dass die Kinder schnell Deutsch lernen. Themenbild: Ralph Ribi

Zwölf Kinder, die vor dem Ukraine-Krieg geflüchtet sind, besuchen aktuell die Schule Dietikon. «Wir rechnen wöchentlich oder sogar täglich mit weiteren», sagt der Leiter Bildung, Pier Antonio Chalfajew. Zwei der Kinder besuchen regulär den Kindergarten, diejenigen ab der zweiten Primarklasse befinden sich in einer sogenannten Aufnahmeklasse. In diesen sollen die Schülerinnen und Schüler in erster Linie möglichst schnell Deutsch lernen, um nach etwa einem halben Jahr in die Regelklasse wechseln zu können. «Ziel ist auch die soziale Integration, dass sie die Schweizer Kultur kennen lernen und sich an unser Schulsystem gewöhnen», sagt Chalfajew.

Bisher führte die Schule Dietikon vier solche Aufnahmeklassen mit je acht bis 14 Plätzen für zugezogene Kinder, die noch kein Deutsch sprechen. «Jetzt haben wir vom kantonalen Volksschulamt die Bewilligung für eine fünfte Aufnahmeklasse erhalten», sagt Chalfajew. Diese soll bis zu den Sommerferien nur aus Kindern aus der Ukraine bestehen, um diese aufzufangen, bevor die Klassen wieder durchmischt werden.

Die Schule Dietikon ist auf der Suche nach geeigneten Lehrpersonen

Zurzeit sei die Schule auf der Suche nach einer geeigneten Lehrperson und einer Klassenassistenz, die vorzugsweise Ukrainisch oder Russisch spreche, sagt Chalfajew. Ukrainisch- oder russischsprachige Lehrpersonen, die im Bereich heimatliche Sprache und Kultur tätig seien, wären ebenfalls eine Option. Zudem werde abgeklärt, ob die Regelklassen temporär Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache entbehren können, da auch hier Lehrermangel herrsche. Schulvorstand Reto Siegrist (Mitte) hofft bei der Personalsuche auf die Unterstützung des Volksschulamts und der Pädagogischen Hochschule Zürich.

Schulvorstand Reto Siegrist (Mitte). Severin Bigler

«Die Lehrpersonen der Aufnahmeklassen sind darauf spezialisiert, mit den Kindern zu kommunizieren, ohne die gleiche Sprache zu sprechen, wenn es sein muss mit Händen und Füssen», sagt Siegrist. Deshalb verzichte die Schule Dietikon grundsätzlich auf Dolmetscherinnen und Dolmetscher. «Die Schülerinnen und Schüler sollen möglichst schnell mit Deutsch konfrontiert werden», bestätigt Chalfajew. Nur für ein Kind sei bisher ausnahmsweise ein Dolmetscher herangezogen worden. Für Siegrist ist klar:

«Der Weg zur raschen Integration führt über Kontakte, Sprechen, Kontakte und Sprechen.»

Für Kindergartenkinder geschieht diese Integration gleich von Anfang an in der Regelklasse. «Sie werden dort von den übrigen Kindern sehr schnell aufgenommen und erlernen die Sprache in kürzester Zeit auf spielerische Weise», sagt Siegrist. Alle Dietiker Schuleinheiten gelten als Quims-Schulen, was für «Qualität in multikulturellen Schulen» steht, und können also auf eine gewisse Erfahrung zurückgreifen.

Trotzdem sieht auch die Schule Dietikon einige Hürden. «Momentan beschäftigt uns die Frage, wie wir mit den neuen Schülerinnen und Schülern umgehen sollen», sagt Chalfajew. Die meisten Kinder sprächen kein Englisch, da dies in der Ukraine erst ab der fünften Klasse unterrichtet werde, was die Kommunikation erschwere. «Weil die Kinder zum Teil traumatisiert sind, werden wir vermehrt auf unsere Schulsozialarbeit sowie auf unseren schulpsychologischen Dienst zurückgreifen müssen.» Die Schule ziehe es auch in Betracht, bei grösseren psychischen Problemen auf eine externe Firma zurückzugreifen. «Unser Krisenstab beurteilt die Situation dafür immer wieder neu», sagt er. Hier gelte es auch, flexibel zu bleiben und lösungsorientiert auf die Herausforderungen der Schule Dietikon zu reagieren, ergänzt Siegrist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen