Dietikon Schülerturnier abgebrochen: Nach dem Excel-Eklat rückte die Polizei aus Am Dietiker Fussball-Schülerturnier auf der Dornau fielen Finalspiele wegen technischen Problemen aus. Das kam bei Eltern schlecht an. David Egger 14.07.2021, 05.44 Uhr

Das Dietiker Schülerturnier lockte neben hunderten Kindern auch viele Eltern an. Ein Teil der Eltern war überhaupt nicht zufrieden mit den Organisatoren, die Stimmung war eine Zeit lang ziemlich gereizt.

Henry Muchenberger

Sie warteten und warteten. Aber vergebens. Am Dietiker Schülerturnier auf der Dornau letzten Samstag fielen einfach die Finalspiele aus. Das sorgte für Ärger. Auch auf der Facebook-Seite der «Limmattaler Zeitung» äusserten Turnierbesucher ihren Unmut. Die Turnier-Organisation sei ein «Skandal» und die Organisatoren seien «überfordert» gewesen, hiess es dort. Eine Leserin schrieb in einem Mail von einem «Chaos». Ihr Urteil: «Zu viele Mannschaften.»

«Wir hatten ein technisches Problem. Den ganzen Spielplan organisieren wir mittels Excel, das hat in den Vorjahren jeweils super funktioniert. Dieses Mal bereitete uns der Computer aber Probleme bei der Zuteilung der Finalspiele, dadurch kam es zu zeitlichen Verzögerungen»,

sagt Pascal Stüssi, Junioren-Obmann des FC Dietikon und als solcher Teil des Organisationskomitees des Schülerturniers.

Die technischen Probleme zogen sich derart in die Länge, dass die Organisatoren dann ganz auf die Finalspiele verzichteten und stattdessen einfach die Mannschaften, die in den Gruppenspielen am besten ­waren, ­ehrten.

Gereizte Stimmung

Ob der Verzögerungen angesichts der technischen Probleme wurden viele erwachsene Zuschauer des Turniers ungeduldig. Oder besser gesagt: aggressiv. Es soll kurz zu einer ziemlich gereizten Stimmung gekommen sein, zudem war die Polizei vor Ort. Pascal Stüssi ­bestätigt dies, sagt aber: «Die ­Situation war stets unter Kontrolle.» Auch die Medienstelle der Kantonspolizei bestätigte am Dienstag, dass die Polizei vor Ort war.

Die Polizeipräsenz zeigte Wirkung

Konkret war die Kommunalpolizei rechtes Limmattal, unter anderem mit Hund Gysmo, ein Rottweiler, vor Ort, da sich ein Teil der Dornau auf Weininger Boden befindet. Zusätzlich wurde auch eine Patrouille der Kantonspolizei herbeigerufen. «Die Lage war angespannt, aber sie konnte verbal geregelt werden. Die Polizei musste nicht aktiv einschreiten», sagte am Dienstag eine Sprecherin der Kantonspolizei gegenüber der «Limmattaler Zeitung». Allein die Präsenz der Polizei hat gewirkt.

Die Organisatoren hatten die Kommunalpolizei bereits im Vorfeld darum gebeten, hin und wieder Präsenz zu markieren, da schon da klar war, dass sich viele Menschen auf der Dornau aufhalten werden. Zur Erinnerung: Über 900 Schülerinnen und Schüler nahmen am Turnier teil.

Excel soll am Schülerturnier nicht mehr zum Einsatz kommen

Nochmals soll so etwas wie am Samstag nun nicht mehr passieren. «Die Aufarbeitung der Geschehnisse ist in vollem Gang. Das Resultate-Management ist jetzt ein Hauptthema bei uns», sagt Pascal Stüssi vom FC Dietikon. Klar ist: 2022 wird voraussichtlich ein anderes Programm eingesetzt – und nicht mehr Excel.

Die Organisatoren bitten um Entschuldigung

Stüssi kann ein Stück weit nachvollziehen, dass manche Zuschauer ungeduldig wurden:

«Beim Fussball sind immer Emotionen im Spiel, auch bei einem Schülerturnier.»

Wichtig sei, dass alles friedlich zu Ende gegangen sei. Weiter sagt Stüssi:

«Wir bitten für die technischen Probleme um Entschuldigung. Diese waren auch nicht in unserem Sinne. Zudem danken wir für das Verständnis, dass es zu technischen Problemen kommen kann.»