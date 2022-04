Glocken der Reformierten Kirche Dietikon läuten weniger

Dietikon Wohlklang oder Lärm? Reformierte Glocken läuten seltener – dagegen gibt es jetzt aber auch Widerstand Die reformierte Kirche Dietikon hat seit Anfang April eine neue Läutordnung – die Kirchenglocken läuten weniger. Die Entscheidung wurde aufgrund von Lärmbeschwerden getroffen. Aber jetzt sind die Glockenfreunde unzufrieden. Sophie Deck und David Egger Jetzt kommentieren 22.04.2022, 14.35 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Glocken im Turm der Reformierten Kirche Dietikon läuten neu morgens und abends um 7 und 19 Uhr nicht mehr. Christian Murer

Für die einen ist das kirchliche Glockengeläut ein uraltes Kulturgut, eine schöne Tradition und ein regelmässiger Wohlklang. Und für die anderen einfach nur Lärm. Auf beiden Seiten löst das Glockengeläut Emotionen aus. In Wädenswil ging eine Anwohnerin sogar bis vor Bundesgericht, damit die nächtlichen Stunden- und Viertelstundenschläge abgeschafft werden. Aber sie scheiterte 2017 – nachdem sie vor dem Baurekursgericht und dem Verwaltungsgericht noch zu grossen Teilen Recht erhalten hatte.

Die refomierte Kirchgemeinde Zürich ging voran

Manche Kirchen ändern ihre Praxis proaktiv. So hält etwa die auf dieses Jahr hin eingeführte neue Läutordnung der reformierten Kirchgemeinde Zürich fest: «Der nächtliche Zeitschlag wird zwischen 22 Uhr und 7 Uhr eingestellt.» Ausnahmen sind möglich: Wenn eine Kirchenkreiskommission will, kann sie bei der Kirchenpflege beantragen, dass der nächtliche Zeitschlag beibehalten wird.

Auch bei der reformierten Kirche Dietikon haben sich schon Leute beschwert. Nun hat die Kirche eine neue Läutordnung ausgearbeitet. Die Kirchenpflege hat sie Anfang Jahr genehmigt und seit 1. April wird sie umgesetzt. Das bringt mehrere Änderungen mit sich – «um lange und heftige Streitigkeiten» vor Gericht «zu vermeiden», wie Pfarrer Andreas Scheibler im kirchlichen Mitteilungsblatt der Kirchgemeinde geschrieben hat.

Andreas Scheibler, Pfarrer der reformierten Kirche in Dietikon. zvg

Das sind die Änderungen

Zuerst zum Zeitenschlag, der teils auch als weltliches Geläut bezeichnet wird. Dieser erfolgt in der Nacht neu nicht mehr jede Viertelstunde. Stattdessen ertönt der Zeitenschlag zwischen 22 Uhr und 6 Uhr nur noch zu jeder vollen Stunde.

Auch beim eigentlichen kirchlichen Geläut kommt es zu Änderungen. Von Montag bis Freitag fand das Glockengeläut jeweils um 7 Uhr, 11 Uhr, 16 Uhr und 19 Uhr statt. Die neue Läutordnung bestimmt, dass unter der Woche das Geläut um 7 Uhr und jenes um 19 Uhr wegfällt.

Am Wochenende war es schon bisher anders: Am Samstag ist das Geläut um 11, 16 und 19 Uhr und am Sonntag um 19 Uhr. Hinzu kommt das Geläut zu den Gottesdiensten.

Weniger Geläut bei Beerdigungen

Eine weitere Änderung, die nichts mit der Lärmbelastung zu tun hat, gab es beim Geläut für Beerdigungen. Zuvor wurden bei jeder Beerdigung alle vier Glocken neun Minuten lang geläutet. Nun wird dies nur noch gemacht, wenn der Beisetzung ein Gottesdienst in der Kirche folgt. Findet der Anlass in der Abdankungshalle statt, dann wird stattdessen nur eine der Glocken drei Minuten lang geläutet. Der Grund dafür ist, dass ein volles Geläut, also das Läuten aller Glocken für neun Minuten, eben das Zeichen für einen Gottesdienst sei – ein volles Geläut sagt den Gläubigen: «Kommet herbei und tretet ein.» Doch heutzutage fällt längst nicht mehr auf jede Beerdigung ein Gottesdienst in der Kirche.

Neben diesen Änderungen gibt es noch ein paar kleine Anpassungen in der Läutordnung, zum Beispiel dass beim einen Geläut neu die Glocke 4 statt die Glocken 2 und 3 verwendet werden.

Reformierte Kirchenpflege diskutiert darüber, ihren Entscheid rückgängig zu machen

Die reformierte Kirche dachte sich, mit all den Änderungen einen guten Mittelweg gefunden zu haben – auch wenn man es sowieso nie allen recht machen kann. Doch für Emotionen ist nun gesorgt. Dem Vernehmen nach wird nun bereits darüber diskutiert, das Geläut um 7 und 19 Uhr unter der Woche wieder einzuführen. Anders gesagt: Die Abschaffung passt manchen überhaupt nicht. Es ist von einem Wiedererwägungsantrag die Rede. Am 10. Mai wird die Kirchenpflege in einer Sitzung auf die Läutordnung zurückkommen und nochmals darüber diskutieren, wie die «Limmattaler Zeitung» aus sicherer Quelle weiss.

Katholische Kirche St. Agatha hat auch reduziert

Die Glocken der katholischen Kirche St. Agatha erklingen etwas häufiger als diejenigen der reformierten Kirche. Auch bei der katholischen Kirche sind wegen des Läutens schon Beschwerden eingegangen, sagt Pfarrer Adrian Sutter.

«Das ist wie bei Kuhglocken und allem anderen, was laut ist. Für manche gehört das zur Heimat, für andere ist es Lärm», sagt er.

Adrian Sutter, Pfarrer der katholischen Kirche in Dietikon. Claudio Thoma

So hat die Kirche vor einem halben Jahr zu einem Anlass eingeladen, an dem das Thema diskutiert wurde. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich für das Läuten ausgesprochen. Am Ende wurde zwischen allen ein Konsens erreicht: «Wir haben einiges reduziert: Wir läuten die Glocken nicht mehr am Samstagmorgen um 7 Uhr, am Sonntagabend um 19 Uhr läuten wir kürzer und auch für Beerdigungen läuten wir statt neun Minuten lang alle Glocken nur noch fünf Minuten lang zwei Glocken», erklärt Sutter. Damit seien am Ende alle einverstanden gewesen.

Bei der zweiten katholischen Kirche in Dietikon, der Kirche St. Josef, ist eine Reduktion gar kein Thema. Dort werden die Glocken nur kurz vor Gottesdiensten geläutet, einen Zeitenschlag gibt es nicht.

Der Turm der St.-Agatha-Kirche in Dietikon. Fabio Müller

Die Kirche St. Agatha habe sich auch überlegt, ihren Zeitenschlag zu reduzieren, doch sei dies technisch kompliziert: «Während wir das normale Läuten zum Beispiel für Gottesdienste selbst programmieren können, geschieht der Zeitenschlag mechanisch», erklärt Sutter. An diesem Mechanismus etwas zu ändern, sei schwierig, weil er schon alt ist. Wenn aber in ein paar Jahren die Glocken saniert werden, könnte man auch dort den «Lärm» noch etwas reduzieren.

Die Dietiker Reformierten haben ihre Kirchenglocken bereits saniert und modernisiert: Im Herbst 2020 verstummten die Kirchenglocken für rund einen Monat. Die alten Klöppel wurden ersetzt. Die neuen sind etwas leichter, sodass die Glocken nun harmonischer und leiser klingen sollen. Auch wurde die ganze Steuerung modernisiert und ein sogenannter Schlagunterbrecher eingebaut. Dank diesem ist es überhaupt erst möglich geworden, die nächtlichen Viertelstunden- und Halbstundenschläge abzustellen.

Im Herbst 2020 fanden die Arbeiten im Glockenstuhl der reformierten Kirche Dietikon statt. Chris Iseli

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen