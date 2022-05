Die Dietiker Feuerwehr musste 2021 besonders häufig ausrücken

Dietikon Schneemassen und Überschwemmungen: Die Feuerwehr musste 2021 besonders oft ausrücken Während extreme Wetterereignisse die Dietiker Feuerwehr besonders forderten, war der gesellschaftliche Alltag im vergangenen Jahr immer noch stark geprägt von Corona. Das zeigt der Geschäftsbericht 2021 der Stadt Dietikon. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 11.05.2022, 17.00 Uhr

Die Limmat wurde Mitte Juli 2021 zum reissenden Strom. Das bescherte auch der Feuerwehr viel Aufwand. Severin Bigler

Wegen der Schneemassen im Januar und der Überschwemmungen im Juli war die Dietiker Feuerwehr 2021 stark gefordert. Insgesamt 284-mal stand sie im vergangenen Jahr im Einsatz. Zum Vergleich: In den zehn Jahren zuvor mussten die Feuerwehrleute zwischen 145- und 185-mal ausrücken. Berücksichtigt man nur Einsätze wegen Elementarereignissen, ist die Anzahl für 2021 mit 95 sogar durchschnittlich drei- bis viermal höher als in den Vorjahren.

Im Januar sorgten heftige Schneefälle für «chaotische Zustände» in Dietikon und führten zwischen dem 14. und 22. Januar zu 34 Feuerwehreinsätzen.

«Unter der Last des Schnees brachen grosse Äste von Bäumen ab und fielen auf Strassen, Gehwege und parkierte Fahrzeuge»,

schreibt die Stadt Dietikon im Geschäftsbericht 2021. In diesem beschreiben die verschiedenen Ressorts des Stadtrats sowie der Gemeinderat auf knapp 100 mit vielen Zahlen ausgeschmückten Seiten, was ihre Arbeit im vergangenen Jahr prägte. Das Titelbild, auf dem Kinder sich vom Skilift Röhrenmoos den Hügel hochziehen lassen, zeigt aber auch eine positive Seite der enormen Schneemenge. Erstmals seit 2017 konnte der tiefstgelegene Skilift der Schweiz wieder in Betrieb gehen.

Der Sommer 2021 begann für die Dietiker Feuerwehr ebenfalls hektisch. Obwohl Dietikon von Sturm Bernd grösstenteils verschont wurde, sorgten starke Regenfälle für Überschwemmungen. Entlang der Limmat standen Wiesen, Felder und Wege unter Wasser und der Teischlibach schwemmte einen Grossteil des Familiengartenwegs weg. Vom 23. Juni bis zum 26. Juli wurde die Feuerwehr ganze 52-mal aufgeboten.

Fast so viele Firmen in Kurzarbeit wie 2020

Wie 2020 prägte das Coronavirus auch 2021 den Alltag in Dietikon. Aber so wie das Virus selbst immer wieder mutiert und sich weiterentwickelt, hat sich auch das Leben in der Pandemie immer wieder verändert. Im zweiten Lockdown waren in den ersten Monaten des Jahres 77,4 Prozent der Dietiker Firmen in Kurzarbeit – fast so viele wie im ersten Lockdown im Frühling 2020 (80,6 Prozent).

Auch das Alters- und Gesundheitszentrum (AGZ) war Anfang 2021 stark gefordert wegen Coronaausbrüchen. «So mussten in den Ausbruchsphasen überdurchschnittlich viele erkrankte und sterbende Menschen gleichzeitig im AGZ gepflegt und betreut werden, was eine ausserordentliche Belastungssituation darstellte», heisst es im Geschäftsbericht. Gleichzeitig wird aber festgehalten, dass im Mehrjahresvergleich keine Übersterblichkeit festgestellt werden kann. Insgesamt starben 2021 in Dietikon 596 Personen, 47 weniger als noch 2020.

Am 6. April 2021 wurde das Impfzentrum in der Stadthalle eröffnet. Sandra Ardizzone

Ab April betrieb die Stadt zusammen mit dem Spital Limmattal in der Stadthalle ein Impfzentrum. «Die Gemeindeführungsorganisation hat zusammen mit der Spitalleitung ein ausführliches Konzept erstellt und den Zuschlag für den Betrieb von einem von insgesamt elf Impfzentren im Kanton Zürich erhalten», hält die Sicherheitsabteilung im Geschäftsbericht fest. Bis zur Schliessung Ende August wurden 69'301 Menschen geimpft – zu Spitzenzeiten täglich bis zu 1200.

Wie 2020 mussten auch 2021 coronabedingt viele Anlässe und Zusammenkünfte abgesagt werden. So investierte die Standortförderung etwa die durch die Absage der saisonalen Märkte frei gewordenen Ressourcen unter anderem in die Freiluftausstellung «DietikON» und einen städtischen Tag der offenen Tür im Zentrum. Besser sah es im vergangenen Jahr für die Wirtschaft aus, wie die Finanzabteilung schreibt:

«Die unerwartet schnelle wirtschaftliche Erholung nach dem Coronaschock im letzten Jahr hat den befürchteten Einbruch bei den Steuereinnahmen der natürlichen und der juristischen Personen weitestgehend verhindert.»

Ein Leuchtturm von Künstler Markus Eberhard brachte als Teil der Lichtkunstausstellung «DietikON» Licht in den dunklen Winter. Sandra Ardizzone

«Gute Wirkung»: Sicherheitspatrouillen sollen wiederholt werden

Auch die Fallzahlen in der Sozialhilfe seien entgegen allen Prognosen bisher stabil geblieben. Dies sei allerdings primär vorgelagerten Sozialversicherungs- und Unterstützungsleistungen zu verdanken, wie die Sozialabteilung erklärt.

Im Gegensatz zum Geschäftsbericht 2020 wird in der neusten Ausgabe das Problem Littering wenig thematisiert, obwohl die registrierten Verstösse und die Verzeigungen nur leicht unter dem Niveau von 2020 lagen. Die Infrastrukturabteilung erwähnt ihre Kampagne Frühlingsputzete gegen herumliegenden Abfall sowie die an mehreren öffentlichen Plätzen aufgestellten Separatsammelbehälter. Ausserdem beauftragte die Stadt im Einsatz gegen Lärmbelästigung und Littering eine externe Sicherheitsfirma zwischen März und Oktober mit regelmässigen Patrouillen, wie es im Geschäftsbericht heisst:

«Dies zeigte eine sehr positive Wirkung und wird daher auch im Sommer 2022 weitergeführt.»

Der durch das Coronavirus ausgelöste Digitalisierungsschub hat gemäss dem Geschäftsbericht 2021 nicht an Fahrt eingebüsst. Über alle Abteilungen der Stadt hinweg werden digitale Entwicklungen und Modernisierungsbestrebungen betont. Die Schule beschaffte 2021 neue Computer und erneuerte ihre Website. Die Finanzabteilung modernisierte im Rechnungswesen die Zahlungsprozesse für Kundinnen und Kunden. Die städtische Verwaltung führte eine neues E-Recruiting-System mit eigener Lehrstellenseite ein.

Seit Februar steht der Audi E-Tron 55 Quattro bei der Dietiker Stadtpolizei im Einsatz. David Egger

Dietikon kaufte zudem zwei E-Bikes für die Stadtpolizei und leitete die Beschaffung des ersten Polizei-Elektroautos in die Wege, das seit Februar 2022 im Einsatz ist. Zudem lancierte die Stadt ihre eigene Dietiker App und baute ihre Social-Media-Präsenz aus. So wurden die kurzen Imagewerbefilme des Duos Lapsus auf den städtischen Kanälen über 60'000-mal angeklickt. Und seit letztem Jahr informiert die Jugendarbeit auch regelmässig über Instagram.

Aussicht auf Dreifachturnhallen und neue Sportmöglichkeit

Nicht zuletzt setzt der Geschäftsbericht 2021 auch einen Fokus auf das Thema Bewegung. Und zwar sowohl konzeptuell als auch ganz konkret. So wurde 2021 ein Sportkonzept verabschiedet, das sportliche Aktivitäten stärker gewichten soll. Auf dieses folgte Anfang 2022 das darauf aufbauende Spotanlagenkonzept, das langfristig zwei Dreifachturnhallen in Dietikon vorsieht – eine als Teil der geplanten Schule Niderfeld und die andere bei der Schulanlage Luberzen, wenn diese saniert und erweitert wird.

Die Street-Work-out-Anlage bei der Allmend im Fondli bietet seit November 2021 diverse Möglichkeiten zum Trainieren. Florian Schmitz

Zudem weihte die Stadt bei der Allmend im Fondli eine neue Street-Work-out-Anlage ein und organisierte in den Herbstferien erstmals eine Sportwoche. Bereits jetzt ist klar, dass die sportlichen Bestrebungen auch dieses Jahr weitergeführt werden: Ab kommendem Montag wird Dietikon für einen guten Monat zur «Active City» und lockt Bewegungsfreudige mit gratis Sportlektionen ins Freie.

