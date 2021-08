Dietikon «Schliesslich ist die Dornau nicht dafür da, um Runzelrüben darauf zu pflanzen» Vor 100 Jahren unterzeichnete der FC Dietikon seinen ersten Pachtvertrag für die Dornau. Bis heute ist die Anlage die Heimstätte des Fussballvereins. Sandro Zimmerli 17.08.2021, 04.00 Uhr

Die ersten 13 Jahre seines Bestehens führte der FC Dietikon ein Nomadenleben. Das änderte sich erst, als 1921 der erste Pachtvertrag für die Dornau unterschrieben wurde. Der Verein (das Bild stammt aus dem Jahr 1929) hatte endlich eine Heimat. zvg/Limmattaler Zeitung

Ob sie damals schon geahnt haben, dass die Zeit des Suchens nun endlich der Vergangenheit angehören wird? Vermutlich nicht. Dennoch war es aus heutiger Sicht ein historischer Moment, als die Verantwortlichen des FC Dietikon einen Pachtvertrag mit der Bürgergemeinde Dietikon für die Nutzung der Dornau unterzeichnen konnten. Am 29. August 1921 war es so weit. Die Fussballer hatten eine neue Heimat gefunden.

Eine, der der FCD bis heute treu geblieben ist. Das ist nicht selbstverständlich. Denn in seinen Anfangsjahren führte der 1908 gegründete Verein ein Nomadenleben. Kaum ein Grundbesitzer war damals gewillt, den jungen Fussballern eine Wiese zur Verfügung zu stellen. Deshalb mussten im Gründungsjahr sämtliche Spiele auswärts ausgetragen werden. 1909 fanden die Fussballer eine erste Heimat auf der Wiese von Bäckermeister Büchler, die sich gegenüber dem Hotel Sommerau befand.

«Ein unberührtes Gelände»

Nach verschiedenen Ortswechseln in den Folgejahren wurden die Dietiker Fussballer schliesslich auf der Dornau fündig. Allerdings konnten sie nicht sofort mit dem Spielbetrieb loslegen. Denn die Dornau musste zuerst fussballtauglich gemacht werden. Einen Eindruck vom damaligen Erscheinungsbild des Gebietes zwischen Limmat und deren Altlauf vermittelt ein Bericht des Zürcher Botanikers Walter Höhn-Ochsner, den er für die Festschrift zum 70. Geburtstag des Dietiker Ehrenbürgers Karl Heid verfasste.

1915 besuchte Höhn die Dornau zum ersten Mal. «Schon bei meinem ersten Besuch am 30. Mai 1912 in den Limmatauen bei der Reppischmündung hatte ich beobachtet, dass sich ein noch unberührtes Gelände auf dem rechten Limmatufer unterhalb der Brücke zwischen Flussdamm und einem halbkreisförmigen Altlauf ausdehnte», heisst es dort.

Noch einmal muss der Verein einen neuen Platz suchen

Und weiter: «Der Limmataltlauf hat ziemlich genau die Form eines Halbkreises von 800 Meter Durchmesser. Sauberes, klares Grundwasser erfüllte damals das ehemalige Bett der Limmat, auf weite Strecken schon stark durch Schilf in Verlandung begriffen. In der Mitte, wo heute der künstliche Dammweg liegt, führte damals eine seichte Furt zum Strässchen nach Geroldswil, an dessen Rand noch keine Wohnhäuser lagen.» Im Zentrum der Dornau habe sich eine eineinviertel Hektaren grosse Streuwiese ausgedehnt, die regelmässig gemäht worden sei.

In unmittelbarer Nähe zur Dornau befinden sich die Geroldswiler Auen, eine Naturoase. Florian Schmitz/ Limmattaler Zeitung

Heute, der Text erschien im Dietiker Neujahrsblatt 1966, suche der Naturfreund umsonst nach all den Naturschönheiten in der Dornau, stellte Höhn-Ochsner fest.

«Nur noch die Reste des Auenwaldes längs des Altlaufes sind geblieben. Im zentralen Teil des einstigen Köpfli dehnen sich jetzt weite Sportplätze aus.»

Weil bei der Unterzeichnung des Pachtvertrages 1921 also noch kein Sportplatz auf der Dornau bereitstand und dieser erst noch erstellt werden musste, sahen sich die Dietiker Fussballer gezwungen, sich für ein weiteres Jahr nach einer neuen Heimstätte umzusehen. Fündig wurden sie auf einer Wiese des Landwirtes Rudolf Haug. Dort galten besondere Regeln. Abgesehen von den Spieltagen wurde der Platz weiterhin als Weidegrund genutzt. Zudem mussten die Fussballer ihrem Verpächter zusichern, dass sie es den Schülern untersagen, auf dem Areal zu spielen. Sie wurden dazu verpflichtet, ihr «Möglichstes zu tun, dass das Terrain kein Spielfeld der Dorfjugend wird», hiess es im Pachtvertrag.

Geräteschuppen geht in Flammen auf

Ob dies gelang, ist nicht überliefert. Sicher ist jedoch, dass der FC Dietikon am 20. August 1922 seinen neuen in Fronarbeit erstellten Sportplatz auf der Dornau einweihen konnte. Der Pachtzins belief sich auf jährlich 300 Franken. Wie der FCD-Vereinschronik zu entnehmen ist, waren am Bau des Spielfeldes viele arbeitslose Mitglieder beteiligt, die vom Verein eine kleine Entschädigung erhielten. Andere Mitglieder taten sich offenbar schwer damit, Frondienst zu leisten. Der Vorstand handelte:

«Kurzerhand wurde jedes Mitglied verpflichtet, an drei Samstagnachmittagen zur Arbeit anzutreten. Wer nicht erschien, musste eine Busse von drei Franken bezahlen.»

Mit dem Bau des Platzes war die Arbeit aber noch nicht getan. Ein Geräteschuppen sollte die Anlage vervollständigen. Lange hatte das Gebäude allerdings nicht bestand. 1931 ging der Geräteschuppen, inzwischen bereits morsch geworden, in Flammen auf. Weshalb, das ist nicht geklärt. Doch die 2000 Franken der Versicherung kamen dem Verein nicht ungelegen. Das Geld sollte in den Bau eines Klubhäuschens gesteckt werden.

«Die Pläne für ein blitzsauberes Klubhäuschen sind fix und fertig»

Aus Sicht des «Limmattalers» war ein solches Gebäude auch bitter nötig: «Schliesslich ist die Dornau nicht dafür da, um Runzelrüben darauf zu pflanzen, sondern von den Schuhen eilender Fussballer getreten zu werden. Was sie – als hundertprozentiger Fussballplatz – gar nicht spürt, denn sie lauscht dem hellen Singen der aufspringenden Lederkugel, dem fliegenden Atem der Spieler und den Rufen des Publikums – und vergisst die übrige Welt. Doch einsame Wochen hat die Dornau verlebt und sich schon trüben Gedanken hingegeben von wegen Runzelrüben. Sie mag sich trösten. Eine Jugend ist ihr beschieden. Die Pläne für ein blitzsauberes Klubhäuschen sind fix und fertig.»

Das 1934 erstellte Klubhaus des FC Dietikon steht noch heute auf der Dornau. Zvg/Limmattaler Zeitung

Ende Mai 1934 stand das Haus, das heute noch existiert. Mit einem Spiel gegen den SV Seebach wurde es eingeweiht. Ein nächster Meilenstein auf der Dornau war die Installation eines Scheinwerfers beim Spielfeld. Ab 1947 konnte nun auch nachts trainiert werden. Allerdings immer noch auf nur einem Platz. Ein zweiter, der «Rüebliacher», wurde schliesslich 1954 erstellt. Verbunden mit diesem Platz ist eine weitere besondere Episode in der Geschichte der Dornau. Ein Jahr nach dessen Einweihung reichte der FCD bei der Sport-Toto-Gesellschaft ein Subventionsgesuch für die Errichtung von zwei Ballfängern ein. Dazu gedrängt wurde der Verein vom Vogelschutzverband. Mit Erfolg. Das Gesuch wurde bewilligt.

Eine Tribüne kann nicht realisiert werden

Nicht bewilligungsfähig war hingegen ein anderes Projekt. Ein Klubhaus mit Tribüne am Limmatbord wurde dem Verein 1960 wegen des zu geringen Grenzabstands zum Fluss verweigert. So wurde es also nichts aus den 420 bis 450 Sitzplätzen. Ein neues Klubhaus gab es drei Jahre später gleichwohl einzuweihen. Es bestand damals aus einem Restaurant, vier Kabinen, einer Schiedsrichterkabine und Duschräumen. Wenig später wuchs die Anlage um einen weiteren Platz. 1966 wurde das dritte Spielfeld, der heutige Platz 2, gebaut.

Bautechnisch blieb es danach längere Zeit ruhig. Erst Ende der 1970er-Jahre erfuhr die Dornau eine Veränderung. 1979 wurde das 4. Spielfeld bei den Pappeln fertiggestellt, der heutige Platz 3. Der «Rüebliacher» seinerseits wurde saniert. Im August 1983 konnte der Sandplatz, der heutige Platz 4, samt Beleuchtung eingeweiht werden. Ein Jahr später wurden auf der Dornau die ersten Bandenwerbungen und 1985 die Match-Uhr installiert.

Die Sportanlage Dornau (Bildmitte) befindet sich auf Grundstücken der Stadt Dietikon, die auf Gemeindegebiet von Geroldswil und Weiningen liegen.

Sandra Ardizzone/LTA

Wesentlich wichtiger für den Verein war allerdings die Klubhauserweiterung, die 1987 abgeschlossen werden konnte. Gefeiert wurde dieses wichtige Ereignis mit einem Freundschaftsspiel gegen den amtierenden Schweizer Meister GC. 2006 konnte das Klubhaus nochmals ausgebaut werden. Ein anderer Meilenstein auf der Dornau wurde ein Jahr zuvor mit dem Umbau des Spielfeldes bei den Pappeln in einen Kunstrasenplatz gesetzt. Dieser wurde am 31. August 2005 eingeweiht. Fast exakt 84 Jahre, nachdem der FC Dietikon seinen ersten Pachtvertrag für die Dornau unterzeichnete. Und so konnte der Verein seinen 100. Geburtstag im Jahr 2008 auf einer modernen Anlage feiern.