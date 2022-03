Dietikon, Schlieren, Unterengstringen Muss das sein? Warum der Limmatweg gerade jetzt saniert und gesperrt wird Die neuste Baustelle in Dietikon, Schlieren und Unterengstringen nervt viele. Der Kanton reagiert auf die Kritik. David Egger Jetzt kommentieren 22.03.2022, 17.06 Uhr

Ab hier wird der Limmatweg (links im Bild) gesperrt. Der Kanton hat bereits ein Schild mit einer Baustelleninfo aufgestellt. David Egger / Limmattaler Zeitung Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 28. März. Hier im Bild links der Limmatweg und rechts die Reppisch-Mündung mit der Metallbrücke. David Egger / Limmattaler Zeitung Wenn wir schon dabei sind: Die Mündung von Reppisch und Unterwasserkanal in die Limmat ist immer einen kurzen Spaziergang wert. David Egger / Limmattaler Zeitung Der linksufrige Limmatweg ist teils in einem ziemlich schlechten Zustand. David Egger / Limmattaler Zeitung Hier ist zu sehen, wie auf dem Limmatweg bereits Erde und Gras gewachsen ist. David Egger / Limmattaler Zeitung Unter anderem zu diesem Naturbeobachtungsposten wird es wegen der Wegsperrung keinen Zugang mehr geben. David Egger / Limmattaler Zeitung Ob Fussgänger, Velofahrer oder Jogger: Von der Sperrung sind alle betroffen. David Egger / Limmattaler Zeitung Während der Bauzeit werden auch die gefragten Sitzbänkli entlang der Limmat verwaisen. David Egger / Limmattaler Zeitung Ab 29. April um 15 Uhr wird der Limmatweg dann wieder offen sein. David Egger / Limmattaler Zeitung

Himmel blau, knapp 16 Grad Celsius: Der Frühling lockte auch am Dienstagmittag viele Spaziergänger, Jogger und Velofahrer auf den linksufrigen Limmatweg bei Dietikon. Am Ende der Metallbrücke über die Reppisch-Mündung blieben viele stehen. Denn dort hat der Kanton ein Schild hingestellt, um darauf aufmerksam zu machen, dass der Limmatweg zwischen der Reppisch-Mündung und der Teischlibach-Mündung ab nächsten Montag gesperrt ist. Gleiches gilt für den Weg am linken Flussufer zwischen der Engstringerbrücke in Unterengstringen und der Anlegestelle der Kloster-Fahr-Fähre in Schlieren. Der Kanton sperrt den Weg, um ihn zu sanieren; Umleitungen werden signalisiert (die «Limmattaler Zeitung» berichtete am Dienstag).

Das Limmattal ist sich zwar viele Baustellen gewohnt. Dass nun aber auch die Hauptschlagader des Tals zur Baustelle wird, beschäftigt viele. Und sie fragen sich: Warum um Himmels willen macht der Kanton diese Arbeiten gerade im Frühling, wo die Blumen spriessen, die Vögel zwitschern und der Gang an die Limmat noch attraktiver wird?

Die «Limmat­taler Zeitung» hat beim kantonalen Tiefbauamt nachgefragt.

Die Sperrung und Umleitung in Dietikon im Überblick. Bild: zvg/Kt. ZH

Sprecher Thomas Maag hält den Kopf hin und sagt:

«Da es sich beim Belag des Limmatuferweges um ein kalkgebundenes Strassenkies handelt, welches Wasser zum Abbinden braucht, ist die Instandsetzung bei kalten Temperaturen und Schnee nicht möglich.»

Anders gesagt: Im Winter geht’s nicht und im Sommer hätten die Leute noch weniger Verständnis für eine Baustelle in der Natur. Apropos Natur: «Die Arbeiten belasten die Flora und Fauna in keiner Weise», hält Maag fest.

Erde und Gras machen die Bauarbeiten «zeitintensiv»

Aus Laiensicht stellen sich weitere Fragen. Zum Beispiel: Wieso braucht der Kanton 33 Tage, um einen simplen Kiesweg zu sanieren? Wird der Weg etwa asphaltiert und daneben noch eine Imbissbude aufgestellt? Mitnichten. «Der Limmatuferweg ist nicht nur für Fussgänger, sondern er ist auch eine offizielle Veloroute. Daher sind die Ansprüche etwas höher als bei einem simplen Kiesweg. Damit das Wasser seitlich abfliessen kann, müssen wir die in den Weg gewachsene Erde und das Gras entfernen. Diese Arbeiten sind sehr zeitintensiv», erklärt Maag. In der Tat: Beim linksufrigen Weg in Dietikon ist insbesondere vis-à-vis dem Oetwiler Binzerliweiher nicht mehr allzu viel Kies zu sehen. Stattdessen Erde, die bei Regen zum Schlammfeld wird, und Gras, das schon seit einiger Zeit aus dem Boden spriesst. Da es auch noch Schlaglöcher hat, muss man gerade als Jogger gut aufpassen, um sich nicht den Fuss zu verstauchen. Und auch als Velofahrer muss man hier gut auf den Weg achten, statt die geliebte Limmat zu bestaunen. Aber das wird sich mit dem neuen kalkgebundenen Strassenkies wieder ändern. Dieser wird übrigens nach seinem Einbau noch «einige Zeit» brauchen, um auszuhärten, so Maag.

Die Arbeiten am Limmatweg in Dietikon, Schlieren und Unterengstringen kosten laut Maag rund 42000 Franken «und werden aus dem Budget des jährlichen Unterhalts bezahlt».

Die Sperrung und Umleitung in Unterengstringen und Schlieren im Überblick. Bild: zvg/Kt. ZH

Bleiben noch zwei Fragen. Die zweitletzte: Warum muss der ganze Weg gesperrt werden? Könnte man nicht wenigstens für die Fussgänger einen Pfad offen halten? Mindestens für grosse und kleine Buben wäre es ja spannend, die Baustelle zu beobachten. «Da bei diesen Arbeiten grössere Maschinen wie Bagger und Dumper im Einsatz sind, erfolgte die Sperrung aus Sicherheitsgründen», sagt Maag.

Die Gemeinden hatten bereits beim Kanton angeklopft, weil ihnen der Zustand des Weges nicht mehr passte

Die letzte Frage: Was ist mit dem linksufrigen Limmatweg zwischen dem Dietiker Bahnhof und der Allmend Glanzenberg? Auch dort hat es Schlaglöcher, die bei Regen zu grossen Dreckschleuder-Pfützen werden und von Velofahrern regelrechte Slalomfahrten verlangen – von Rollstuhlfahrern ganz zu schweigen. «Wir sind dabei, den ganzen Limmatuferweg (Velo-Route 66) auf dem Gebiet des Kantons Zürich etappenweise in Stand zu setzen», sagt Maag, «grössere Schlaglöcher werden wenn immer möglich aber sofort aufgefüllt und verdichtet.» Entsprechende Wünsche, den Weg zu flicken, gehen beim kantonalen Tiefbauamt häufig ein. Das gilt auch für die Wegabschnitte in Dietikon, Schlieren und Unterengstringen, die vom 28. März bis zum 29. April saniert werden. «Es gingen immer wieder diverse Meldungen bezüglich des Zustands des Limmatuferweges von Gemeinden und der Bevölkerung bei uns ein», sagt Maag.

Ob der Kanton auch gehandelt hätte, wenn die Gemeinden und die Bevölkerung ihm keinen Dampf gemacht hätten, kann an dieser Stelle offenbleiben. Allen recht machen kann er es jedenfalls nicht: Die einen nerven sich über gefährliche Schlaglöcher, die anderen über die 33 Tage dauernden Bauarbeiten.

