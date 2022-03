Dietikon, Schlieren, Unterengstringen Der Limmatweg wird ab nächster Woche in drei Gemeinden einen ganzen Monat lang gesperrt Der Limmatweg am linken Ufer wird in Dietikon, Schlieren, Unterengstringen saniert. Die Bauarbeiten dauern einen Monat lang. Wir zeigen Ihnen, wo die Umleitung durchführt. David Egger 22.03.2022, 06.03 Uhr

Stopp: Kaum ist der Frühling da, wird der Limmatweg gesperrt. Lydia Lippuner (Dietikon, 21. März 2022)

Mit den Temperaturen erhöht sich auch die Anzahl Baustellen. Die nächste kommt an der Limmat: Der Weg am linken Flussufer wird saniert. Deswegen wird er rund einen Monat lang gesperrt. Dies ist zwei Mitteilungen des kantonalen Tiefbauamts vom Montag zu entnehmen. Die Sperrung beginnt am Montag, 28. März, um 7 Uhr morgens und dauert bis Freitag, 29. April, um 15 Uhr. Das bedeutet Umwege für Spaziergänger, Jogger, Wanderer, Velofahrer et cetera, die den Limmatweg tagtäglich benutzen. Auch an Ostern – der Ostersonntag fällt heuer auf den 17. April – wird der Weg gesperrt sein. Immerhin: Die Bauarbeiten betreffen nur das linke Ufer.

Einer der beiden Wegabschnitte, die von der Sperrung betroffen sind, befindet sich in Dietikon. Flussabwärts gesehen beginnt die Sperrung bei der Reservatstrasse beziehungsweise bei der Kehrichtverbrennungsanlage der Limeco beziehungsweise der Mündung der Reppisch in die Limmat. Von dort erstreckt sich die Sperrung bis hin zur Mündung des Teischlibachs in die Limmat beziehungsweise des Reservatwegs in den Limmatweg. Eine Umleitung von der Kehrichtverbrennungsanlage über den Reservatweg wird signalisiert.

Die Sperrung und Umleitung in Dietikon im Überblick. Bild: zvg/Kt. ZH

Veloroute 66 soll so «sicher und leistungsfähig» bleiben

Der zweite betroffene Wegabschnitt liegt teilweise auf Unterengstringer und teilweise auf Schlieremer Gebiet. Flussabwärts gesehen beginnt die Sperrung bei der zur Weiningerstrasse gehörenden Engstringerbrücke, also beim linksufrig liegenden Unterengstringer Langwisen-Quartier. Von da erstreckt sich die Sperrung dem linken Ufer entlang bis hin zum Schlieremer Zelgliweg – der Zelgliweg beginnt auf Höhe der Anlegestelle der Fähre zum Kloster Fahr. Auch für diesen gesperrten Weg wird der Kanton eine Umleitung signalisieren. Diese führt von der Engstringerbrücke über die Unterengstringer Weiningerstrasse und die Schlieremer Engstringerstrasse und den Zelgliweg in Schlieren wieder an die Limmat. Von der Engstringerstrasse zweigt der Zelgliweg auf Höhe der Bushaltestelle Schlieren Talacker-Windegg ab.

Die Sperrung und Umleitung in Unterengstringen und Schlieren im Überblick. Bild: zvg/Kt. ZH

Die gesperrten Strecken sind nicht nur für Velos, sondern auch für Fussgänger gesperrt. Der Unterhaltsbezirk 3 des Strasseninspektorats des zur kantonalen Baudirektion gehörenden Tiefbauamts hat mitgeteilt, dass der Limmatweg als Teil der Veloroute 66 saniert werde, um auch in Zukunft als «sichere und leistungsfähige Infrastruktur» genutzt werden zu können.

Auch dieses Bänkli auf Dietiker Boden wird zum Tabu: Es befindet sich ebenfalls im Abschnitt, der demnächst gesperrt und saniert wird. Lydia Lippuner Ungefähr hier, auf Höhe der Kehrichtverbrennungsanlage Dietikon, beginnt die Sperrung. Sie wird rund einen Monat lang dauern. Lydia Lippuner Der Limmatweg ist sehr beliebt. Doch sozusagen pünktlich auf den Frühling wird er nun gesperrt – in Dietikon, Schlieren und Unterengstringen. Lydia Lippuner Die Sanierung hat ihre Gründe: Teills ist der Limmatweg von Schlaglöchern gezeichnet, die seiner Einstufung als Veloroute 66 nicht gerecht werden. Lydia Lippuner