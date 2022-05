Schätze aus dem Dietiker Ortsmuseum: Römischer Ziegel

In dieser Serie präsentiert die «Limmattaler Zeitung» in Zusammenarbeit mit dem Ortsmuseum Dietikon Schätze aus dem grossen Museumsfundus. Jeden Monat stellt Sven Wahrenberger, der stellvertretende Leiter des Ortsmuseums, ein Objekt oder eine Fotografie aus Dietikon vor und ermöglicht so spannende Einblicke in die Geschichte der Stadt – von der Römerzeit bis zur Moderne. (flo)