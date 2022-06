Schätze aus dem Dietiker Ortsmuseum: Fronleichnams-Prozession

Dietikon Schätze aus dem Ortsmuseum: Wie früher mit einem Umzug Fronleichnam gefeiert wurde Der Festtag wurde jeweils schon im Morgengrauen mit fünf Böllerschüssen angekündigt. Viele Katholiken erachteten es als Ehrensache, die Häuser und Strassen am Prozessionsweg mit Blumen zu schmücken. Sven Wahrenberger* Jetzt kommentieren 01.06.2022, 16.00 Uhr

Der Umzug verlief auf einer festen Route durch Dietikon und passierte wie hier auf der Aufnahme von 1925 jeweils die Obere Reppischbrücke. zvg

Das Dorf Dietikon stand von 1259 bis 1841 unter der Herrschaft des Klosters Wettingen, welches in der katholisch geprägten Grafschaft Baden lag. Deshalb war der Einfluss der reformierten Stadt Zürich in Dietikon weniger stark ausgeprägt als in anderen Regionen: Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein lebten etwa gleich viele Katholiken wie Reformierte in Dietikon.

Sinnbildlich hierfür stand einst die Simultankirche im Dorfzentrum, welche bis 1926 von Katholiken und Reformierten gemeinsam genutzt wurde. Doch selbst bis heute ist der Ausdruck früherer katholischer Volksfrömmigkeit in Dietikon noch immer spürbar, zum Beispiel in Form von zwei erhaltenen Wegkreuzen im Niederfeld und im Reppischhof.

Schätze aus dem ­Ortsmuseum Dietikon In dieser Serie präsentiert die «Limmattaler Zeitung» in Zusammenarbeit mit dem Ortsmuseum Dietikon Schätze aus dem grossen Museumsfundus.

Damit einhergehend blieben in Dietikon lange Zeit auch die hohen katholischen Feiertage erhalten: Allerheiligen, Maria Himmelfahrt und Fronleichnam. Das hier abgebildete Foto wurde bei einer Fronleichnamsfeier in Dietikon im Jahre 1925 aufgenommen.

Fronleichnam wird immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten zur Verehrung des Altarsakraments gefeiert und erinnert an das letzte Abendmahl. Der Name leitet sich vom althochdeutschen Wort «fronlichname» ab und bedeutet «Leib des Herrn». Gemeint ist damit die Gegenwart Christi beim Abendmahl, welches daher auch Fest des Brotes genannt wird.

Bis 1973 wurde Fronleichnam in Dietikon gefeiert

In Dietikon wurde Fronleichnam alljährlich bis 1973 gefeiert. Der Festtag wurde jeweils schon im Morgengrauen mit fünf Böllerschüssen angekündigt. Um 7.30 Uhr wurde dann eine feierliche Flurprozession durchgeführt, an welcher die Priester und Kirchenpfleger mit der Monstranz sowie der Musikverein Eintracht, Kinder und viele Gläubige teilnahmen.

Sven Wahrenberger Der Dietiker Historiker Sven Wahrenberger ist als Mitglied der Kommission für Heimatkunde des Stadtvereins Dietikon im Ortsmuseum tätig.

Die Fronleichnamsprozession in Dietikon hatte einen genau definierten Verlauf. Sie startete im Dorfzentrum bei der Kirche und verlief zunächst über die Oberdorfstrasse bis zur heutigen Ochsenkreuzung. Danach ging es durch die Obere Reppischstrasse bis zum Kronenplatz, von wo aus der Festumzug schliesslich über die heutige Löwenstrasse zurück zur Kirche kehrte.

Unterwegs wurde an vier Altären der Segen gespendet. Der erste Altar befand sich beim «Heiligen Winkel» an der Ochsenkreuzung. Der zweite war bei der Oberen Reppischbrücke. Der dritte befand sich an der Bühlstrasse in der Nähe des «Färberhüslis» und der vierte stand bei der «Krone» vor dem Haus der Fuhrhalterei Grendelmeier.

Solange diese Prozession in Dietikon durchgeführt wurde, erachteten es viele Katholiken als Ehrensache, die Häuser und Strassen am Prozessionsweg mit Blumen zu schmücken. Diverse Vereine stellten auch zwei der vier Altäre auf und dekorierten diese. Die anderen zwei Altäre wurden von den Familien Wiederkehr und Grendelmeier selber geschmückt.

Schliesslich kam es jedoch 1973 zur Aufhebung der katholischen Feiertage im Kanton Zürich. Damit verschwanden auch in Dietikon diese feierlichen Fronleichnamsprozessionen, an die sich heute kaum noch jemand erinnert. Dieser jahrhundertealte religiöse Brauch findet heute unter anderem noch in Appenzell Innerrhoden, Freiburg, Kippel und Visperterminen statt.

