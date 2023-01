Schätze aus dem Ortsmuseum: Der verschwenderische Söldner

Dietikon Schätze aus dem Ortsmuseum: Weil er zu viel Geld verprasste, wurde Söldner Anton Fischer unter Vormundschaft gestellt Der Dietiker Leutnant ärgerte mit seinem «äusserst leichtsinnigen und verschwenderischen Leben» seinen Vorgesetzten und das Dietiker Waysenamt, wie erhaltene Briefwechsel zeigen. Sven Wahrenberger Jetzt kommentieren 04.01.2023, 14.15 Uhr

Die Ausschweifungen des verschwenderischen Söldners wurden in behördlichen Briefen dokumentiert. zvg / Ortsmuseum Dietikon

Im Archiv des Ortsmuseums Dietikon befinden sich zahlreiche alte Schriften und Dokumente aus der Zeit des 19. Jahrhunderts. Sie wurden im frühen 20. Jahrhundert von Lokalhistoriker Karl Heid zusammengetragen. Diese einzigartige Sammlung bietet einen spannenden Einblick in die Geschichte des einstigen Bauerndorfes Dietikon und das Leben der damaligen Einwohner.

Bei einigen dieser Dokumente handelt es sich um Briefe in Frakturschrift, die mit dem sogenannten Waysenamt in Verbindung stehen – eine frühere soziale Institution, die der heutigen Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde wohl nicht ganz unähnlich war. Diese Dienststelle musste sich zum Teil aber auch mit Faulenzern und Tagedieben herumärgern.

Ein solcher Draufgänger war Anton Fischer aus Dietikon. Dank einiger überlieferter Briefe, in welchen es um ihn geht, lässt sich sein Lebenslauf relativ gut nachvollziehen. Demzufolge erhielt Anton, Sohn von Meinrad und Theresia Fischer-Raball, am 26. August 1792 die Kindestaufe in Dietikon und er hatte einen älteren Bruder namens Andreas.

Schätze aus dem ­Ortsmuseum Dietikon In dieser Serie präsentiert die «Limmattaler Zeitung» in Zusammenarbeit mit dem Ortsmuseum Dietikon Schätze aus dem grossen Museumsfundus. Jeden Monat stellt Sven Wahrenberger, der stellvertretende Leiter des Ortsmuseums, ein Objekt oder ein Dokument vor und ermöglicht so spannende Einblicke in die Geschichte der Stadt – von der Römerzeit bis zur Moderne.

Als junger Erwachsener verpflichtete sich Anton als Söldner und begab sich in königlich-französischen Dienst. In der rohstoffarmen Schweiz war das Söldnerwesen damals ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig. Anton wurde Leutnant und diente in einem Schweizer Infanterie-Regiment unter der Führung eines gewissen Obersts Salomon Bleuler aus Uster.

1817 starb Vater Fischer in Dietikon, worauf beide Söhne bald unter Vormundschaft gestellt wurden. Grund dafür war vor allem Anton selbst, der im Ausland «ein äusserst leichtsinniges und verschwenderisches Leben» zu führen schien: Nach Angaben des Waysenamtes von 1819 soll er innert kürzester Zeit «3226 Gulden aus dem väterlichen Vermögen verprasst» haben.

Sein Oberst sollte «ein wachsames Auge» auf ihn werfen

Den Mitarbeitern des Waysenamtes missfielen diese Ausschweifungen. Daher ersuchten sie Oberst Bleuler, «ein wachsames Auge» auf Anton zu richten. Bleuler war einverstanden. Doch kaum ein Jahr später, 1820, sandte Bleuler bereits einen Brief an Antons zuständigen Vormund in Dietikon, in dem er sich über seinen Schützling beschwerte.

Bleuler klagte, dass Anton nicht aufhöre, Schulden zu machen und dass er ihn am liebsten fortschicken würde. Er wolle es zwar noch einmal mit ihm versuchen, brauche zur Tilgung der Schulden aber 300 Franken aus dem Erbgut der Familie Fischer. Ob Bleuler später doch noch die Geduld mit Anton verlor und ihn aus dem Regiment warf, muss offenbleiben.

Ein Brief von 1819 ans Waysenamt Dietikon enthält die Bitte, dass Oberst Bleuler ein wachsames Auge auf den verschwenderischen Söldner halten soll. zvg / Ortsmuseum Dietikon

Jedenfalls kehrte Anton bald zurück nach Hause, wie aus einem Brief des Waysenamtes vom Herbst 1821 hervorgeht. Doch unglücklicherweise machte er wieder Schulden, unter anderem bei einem Schneider in Baden. Das Schlimmste aber war, dass Anton sich weigerte, einen Beruf zu ergreifen. Man entschloss sich daher, ihm einmal ernsthaft ins Gewissen zu reden.

Tatsächlich schien Antons Verhalten sich daraufhin zu bessern. Immerhin übernahmen er und sein Bruder – als Lehen des Klosters Wettingen – eine kleine Tabakstampfe sowie eine kleine Weinschenke in Dietikon und betrieben beides einige Jahre lang gemeinsam. Dank seiner «gönstigen Zeügnisse» wurde Anton im Sommer 1822 aus der Vormundschaft entlassen.

