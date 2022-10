Schätze aus dem Ortsmuseum: Die Geschichte der Kirchstrasse 16

Dietikon Schätze aus dem Ortsmuseum: Vor der «Tomate» prägte die Sonnendrogerie Leutwyler die Geschichte des markanten Hauses im Stadtzentrum Das Gebäude am Ende der Kirchstrasse in Dietikon wurde 1910 dank eines Lotteriegewinns gebaut. In den über 100 Jahren bis zu seinem Abriss diesen Frühling ist viel passiert. Ein Rückblick. Sven Wahrenberger Jetzt kommentieren 05.10.2022, 16.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach dem Gewinn in der Berner Landeslotterie liess ein Drogist namens Th. Marugg das Haus bauen. Die Aufnahme stammt von 1911. zvg/Ortsmuseum Dietikon

Das Restaurant Tomate an der Kirchstrasse 16 in Dietikon war in der Bevölkerung sehr bekannt und beliebt. Im März 2022 wurde das Gebäude im Stadtzentrum abgebrochen, um Platz für einen Neubau zu schaffen. Zum Zeitpunkt des Abbruchs war dieses aussergewöhnliche Haus über hundert Jahre alt. Speziell daran war unter anderem die Tatsache, dass es viele Jahrzehnte lang eine Drogerie beinhaltet hatte.

Der vorliegende Beitrag geht dieser spannenden Geschichte nach: Alles begann 1910, als ein Drogist namens Th. Marugg in der Berner Landeslotterie gewann. Das gewonnene Geld investierte er sofort in den Bau des markanten Hauses in Dietikon am Ende der Kirchstrasse, wo sich heute die Fussgängerzone zwischen Kirchplatz und Bahnhofplatz befindet.

Zum Autor Severin Bigler Sven Wahrenberger Der Dietiker Historiker Sven Wahrenberger ist als Mitglied der Kommission für Heimatkunde des Stadtvereins Dietikon im Ortsmuseum tätig.

Im Erdgeschoss des neu entstandenen Gebäudes richtete Marugg ein Drogerie- und Sanitätsgeschäft ein. Dabei handelte es sich um die erste Drogerie überhaupt im Dorf Dietikon. Wenig später verkaufte Marugg Haus und Drogerie an Carl Bischoff. Im Buch «Dietikon in Wort und Bild» von 1921 steht, welche Produkte damals im Sortiment geführt wurden: «Drogen, Chemikalien, Farben, Lacke, Oele, Kitte, Nährpräparate, Toilette-, Kinderpflege- und Krankenpflege-Artikel, Wasch- und Putzmittel» gab es da zu kaufen.

In den 1930er-Jahren war im Nebenraum der Drogerie zudem eine kleine Apotheke untergebracht, die rezeptpflichtige Medikamente führte. Der damalige Geschäftsinhaber war Jakob Hürlimann. Am 2. Januar 1945 eröffnete Max Ruckstuhl an der Zürcherstrasse 44a eine Apotheke, welche grösser und moderner war als diejenige an der Kirchstrasse. Allerdings war die Existenz von gleich zwei Apotheken für das damalige Dorf Dietikon mit seinen rund 6000 Einwohnern noch nicht tragbar. So musste die kleinere Apotheke im Haus an der Kirchstrasse schliessen.

Schätze aus dem ­Ortsmuseum Dietikon In dieser Serie präsentiert die «Limmattaler Zeitung» in Zusammenarbeit mit dem Ortsmuseum Dietikon Schätze aus dem grossen Museumsfundus. Jeden Monat stellt Sven Wahrenberger, der stellvertretende Leiter des Ortsmuseums, ein Objekt oder eine Fotografie aus Dietikon vor und ermöglicht so spannende Einblicke in die Geschichte der Stadt – von der Römerzeit bis zur Moderne. (flo)

Die Drogerie an der Kirchstrasse hatte aber weiterhin Bestand, sodass das dortige Geschäft um 1949 von Franz und Ruth Leutwyler-Därendinger übernommen werden konnte. 30 Jahre lang führte das Ehepaar die Drogerie. Während dieser Zeit war die Drogerie Leutwyler in Dietikon auch bekannt unter dem wohlklingenden Namen Sonnendrogerie.

Banküberfall und Brand an Silvester

Weniger bekannt ist heute die Tatsache, dass im gleichen Gebäude – also neben der Drogerie Leutwyler – von 1946 bis 1971 auch eine kleine Filiale der Zürcher Kantonalbank beheimatet war. Diese wurde 1961 von einem Räuber überfallen, mit nur einem Pflasterstein in der Hand! Zum Glück trug die Bank damals keinen Schaden davon, der Agenturleiter jedoch einige Schrammen.

In der Nacht von Silvester auf Neujahr 1977 wurde das Gebäude an der Kirchstrasse durch einen Brand in Mitleidenschaft gezogen, worauf die Drogerie Leutwyler im Erdgeschoss vorübergehend geschlossen werden musste. Nach zwei Monaten Umbau- und Renovationszeit konnte die Sonnendrogerie Leutwyler im März 1977 ihre Tätigkeit wieder aufnehmen.

Wo einst das Haus an der Kirchstrasse stand, laufen heute die Arbeiten für den Neubau. Florian Schmitz

Bald darauf jedoch, am 14. Februar 1979, starb Franz Leutwyler im Alter von nur 58 Jahren. Danach musste die beliebte Sonnendrogerie Leutwyler aufgegeben werden. 1983 wurde in dem altehrwürdigen Haus an der Kirchstrasse 16 ein Spielsalon eröffnet. Von 1996 bis zum Abriss des Gebäudes in diesem Jahr war schliesslich das Restaurant Tomate darin untergebracht. Die Restaurantbetreiber, denen das Gebäude zum Schluss gehörte und die hinter dem geplanten Neubauprojekt mit Wohnungen stehen, betreiben aktuell ein temporäres Lokal an der Florastrasse. Wenn der Neubau voraussichtlich Ende 2023 steht, soll die «Tomate» wieder ins Erdgeschoss einziehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen