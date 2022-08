Dietikon Schätze aus dem Ortsmuseum: Ein Posthörnli erzählt von der lokalen Verkehrsgeschichte Gottfried Hartmann war vermutlich der letzte Postkutscher der Mutschellenpost. Sein Posthörnli erinnert daran, dass Dietikon früher ein wichtiger Verkehrsknoten auf der Strecke von Zürich nach Bremgarten war.

Exklusiv für Abonnenten

Das Posthörnli verstummte auf dem Kurs von Dietikon über den Mutschellen nach Bremgarten, als die Bremgarten-Dietikon-Bahn 1902 ihren Betrieb aufnahm. zvg / Ortsmuseum Dietikon

Im Bestand des Ortsmuseums Dietikon befindet sich auch eine kleine, unscheinbare Trompete, die eng mit der lokalen Verkehrsgeschichte verbunden ist. Es ist das sogenannte «Posthörnli» des Gottfried Hartmann, der von 1864 bis 1943 lebte. Der Pferdehalter in Bremgarten war vermutlich der letzte Postkutscher der Mutschellenpost.

Bereits im Mittelalter genossen im Raum Limmattal und Reusstal vor allem die Städte Zürich und Bremgarten besondere Bedeutung als überregionale Marktorte. Beide Städte trieben regen Handel miteinander. Dabei gab es zwei übliche Verkehrswege von Zürich nach Bremgarten, von denen der eine über die Waldegg und der andere über den Mutschellen führte.

Zum Autor Severin Bigler Sven Wahrenberger Der Dietiker Historiker Sven Wahrenberger ist als Mitglied der Kommission für Heimatkunde des Stadtvereins Dietikon im Ortsmuseum tätig.

Der Pass über den Mutschellen hatte eine wesentlich geringere Höhendifferenz als derjenige über die Waldegg. Ausserdem verlief fast die gesamte Handelsroute durch die Grafschaft Baden und nicht durch das Einflussgebiet des Standes Zürich. Daher stand zumindest für Bremgarten immer der Mutschellen im Fokus des wirtschaftlichen Interesses.

Auch Dietikon war stark auf den Mutschellen ausgerichtet

In diesem verkehrsstrategischen Kontext orientierte sich das Dorf Dietikon am Fusse des Mutschellen ebenfalls relativ stark an diesem Pass und pflegte Handelsbeziehungen mit Bremgarten. In einer Urkunde des Klosters Wettingen von 1653 wird der Verlauf der alten Landstrasse von Dietikon über den Mutschellen nach Bremgarten recht genau beschrieben.

Schätze aus dem ­Ortsmuseum Dietikon In dieser Serie präsentiert die «Limmattaler Zeitung» in Zusammenarbeit mit dem Ortsmuseum Dietikon Schätze aus dem grossen Museumsfundus. Jeden Monat stellt Sven Wahrenberger, der stellvertretende Leiter des Ortsmuseums, ein Objekt oder eine Fotografie aus Dietikon vor und ermöglicht so spannende Einblicke in die Geschichte der Stadt – von der Römerzeit bis zur Moderne. (flo)

Sie führte zunächst vom Dorfkern aus über die heutige Oberdorfstrasse im «Zelgle», und dann «zwüschen den Reben» über die heutige Mühlehaldenstrasse bis hinauf an den «Staffelbach». Weiter verlief die Landstrasse ins Reppischtal und dann über Rudolfstetten direkt nach Bremgarten. Sehr gut nachvollziehen lässt sich dieser Weg auf der Gyger-Karte von 1667.

Aus diesen Quellen geht hervor, dass die heutige Bremgartnerstrasse in Dietikon nicht dem alten Fahrweg entspricht: Ihr heutiger Strassenabschnitt, welcher links an der «Schmiedstube» vorbei bis hinauf zum Honeretwald führt, wurde in der Tat erst 1854 erbaut. Der Bau dieser Strasse Mitte des 19. Jahrhunderts war vor allem für die Postkutsche eine grosse Erleichterung.

Der Postkutschenkurs über den Mutschellen wurde damals vom Dietiker Posthalter Jakob Peter geführt. Die Pferde und den Postillon hatte er zu stellen. Doch einen verlässlichen Kutscher zu finden, war manchmal wohl gar nicht so einfach: Ein Postillon war einmal derart betrunken, dass er kaum richtig aufsteigen konnte. Daraufhin musste Peter ihn entlassen.

Die Fahrt nach Bremgarten dauerte rund 90 Minuten

Ab 1876 fuhr die Postkutsche dreimal täglich von Dietikon nach Bremgarten: In Dietikon startete sie laut Fahrplan jeweils um 8.35 Uhr, um 14.10 Uhr und um 18.20 Uhr. Die Fahrt dauerte rund anderthalb Stunden. Als die neue Bremgarten-Dietikon-Bahn (BDB) am 1. Mai 1902 eröffnet wurde, wurde der Postkutschenkurs über den Mutschellen jedoch eingestellt.

In diesem Sinne darf das «Posthörnli» des Postillons vom Mutschellen auch als Indikator für Dietikons hervorragenden Anschluss an den Fernverkehr verstanden werden. Durch seine günstige Lage entwickelte sich das Dorf im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts zu einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt im Limmattal. Ein Vorzug, von dem Dietikon bis heute profitiert.