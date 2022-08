Dietikon Schätze aus dem Ortsmuseum: Die Badi im Fondli wurde vom Militär mitfinanziert Bevor 1948 das erste Schwimmbad im Dorf eröffnet wurde, badeten Dietikerinnen und Dietiker in der Reppisch. In der Limmat war es hingegen streng verboten. Sven Wahrenberger* Jetzt kommentieren 03.08.2022, 16.00 Uhr

Um 1940 war das sogenannte «Buebebedli» in der Reppisch ein beliebter Badeort. zvg/Ortsmuseum

Das Freibad Fondli in Dietikon wurde 1948 als erstes richtiges Schwimmbad im Dorf erbaut. Dabei verfügten viele andere Zürcher Gemeinden besonders um den Zürichsee schon in den 1920er-Jahren über eine Badeanstalt, unter anderem mit dem Zweck, den Schulkindern das Schwimmen beizubringen. Dieser Beitrag erzählt von der Geschichte des Badens in Dietikon.

An einem heissen Sommertag im Jahr 1935 überraschte der junge Sekundarlehrer Karl Klenk seine Schulklasse mit der Mitteilung, dass ausnahmsweise der ganze Nachmittag zum Baden verwendet werde. Weil er erst kurz zuvor nach Dietikon gezügelt war und das Dorf noch nicht so gut kannte, fragte er seine Schüler, wo genau an der Limmat die Badeanstalt sei.

Da wurde ihm mitgeteilt, das Baden in der Limmat sei streng verboten, aber in der Grunschen gäbe es das «Buebe-» und das «Meitlibedli». Tatsächlich existierte bis 1948 in Dietikon kein richtiges Schwimmbad; stattdessen planschte man an ein paar Orten in der Reppisch oder sogar in einer Kiesgrube im Hofacker, die bei Regen mit Wasser gefüllt war.

Badestelle beim Wasserfall

Das Bad in der Grunschen, welches Karl Klenk sich an jenem Sommertag 1935 von seinen Schülern zeigen liess, war einer der bekanntesten Badeplätze in ganz Dietikon. Er befand sich etwas oberhalb des Marmoriweihers – dort, wo ein Kanal von der Reppisch aus in Richtung Weiher abzweigt, markierte ein toller, kleiner Wasserfall die Badestelle.

Freilich beschränkte sich das Badevergnügen in der Grunschen nur aufs Herumwaten und aufs gegenseitige Anspritzen in dem kaum knietiefen Wasser. Dennoch war die Badestelle sehr beliebt bei den Kindern und auch die älteren Jugendlichen badeten gerne dort, um sich nach Feierabend den Fabrikstaub und den Schweiss wegzuwaschen.

Ende der 1930er-Jahre gab es Pläne zum Bau einer Badeanstalt in Dietikon. Doch dann brach 1939 der Zweite Weltkrieg aus und die Idee musste vorerst verworfen werden. Innert kürzester Zeit verwandelte sich Dietikon in eine Festung: Rund um den Dorfkern baute die Armee eine Festungsmauer, welche mit sieben Eckbunkern verstärkt wurde.

Militär entschädigte die Stadt für stehengelassene Befestigungen

Diese Kernbefestigung spielte später im Zusammenhang mit der Finanzierung des Schwimmbads im Fondli eine wesentliche Rolle. Denn nach Kriegsende 1945 mussten die soliden, tief in den Boden hinabreichenden Wehranlagen aus Beton vom Militär wieder entfernt werden, was aber mit grossem Aufwand und hohen Kosten verbunden war.

Daher unterbreitete Dietikon dem Militär einen Vorschlag: Ein Teil der Befestigung sollte als Denkmal stehen gelassen werden; dafür sollte der Gemeinde ein bestimmter Geldbetrag ausbezahlt werden. Die Summe, so argumentierte Dietikon, wollte man zur körperlichen Ertüchtigung der Jugend verwenden – beispielsweise zur Erstellung eines Schwimmbades.

Tatsächlich stimmten die Militärbehörden zu und entschädigten Dietikon mit 105’000 Franken, insbesondere für das Bestehenlassen des Bunkers und der Festungsmauern hinter dem Zentralschulhaus. Mit diesem Handel war die Finanzierung für den Bau des Dietiker Schwimmbades gesichert. Endlich konnte so um 1948 das Freibad Fondli eröffnet werden.

