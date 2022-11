Dietikon Schätze aus dem Ortsmuseum: Bilderchroniken liefern spannende Einblicke in die Geschichte der Eidgenossenschaft Eine Sonderausstellung zeigt Reproduktionen von Chroniken bedeutender Schweizer Geschichtsschreiber, die das Selbstverständnis des Schweizervolks prägten. Noch bis 2023 ist sie im Ortsmuseum zu sehen. Sven Wahrenberger Jetzt kommentieren 02.11.2022, 15.00 Uhr

Die Reproduktionen der Bilderchroniken aus dem 15. und 16. Jahrhundert wurden in den 1980er-Jahren produziert. zvg/Ortsmuseum Dietikon

2021 eröffnete das Ortsmuseum Dietikon im sogenannten Vereinszimmer eine Sonderausstellung, in dessen Zentrum mehrere prächtige, in Leder gebundene Schweizer Bilderchroniken aus dem Spätmittelalter stehen. Hierbei handelt es sich selbstverständlich nicht um die historischen Originale, sondern um Reproduktionen, die in den 1980er-Jahren hergestellt wurden.

Die Originale wurden im 15. und 16. Jahrhundert von den damals sehr bedeutenden Schweizer Geschichtsschreibern Benedikt Tschachtlan, Diebold Schilling und Werner Schodoler geschrieben. Durch ihre künstlerischen Darstellungen ermöglichen diese Bilderchroniken heute einen äusserst faszinierenden Einblick in die Geschichte der frühen Eidgenossenschaft.

Militärische Siege stehen im Fokus der historischen Bänder

Wie aus den reich bebilderten Prachtbänden hervorgeht, interessierten sich die Chronisten hauptsächlich für die gemeinsam errungenen militärischen Siege der Eidgenossen gegen einen gemeinsamen Feind wie die Habsburger oder die Burgunder. Diese Darstellung in der mittelalterlichen Chronistik trug später viel zum Selbstverständnis des Schweizervolkes bei.

Beispielsweise erzählt Benedikt Tschachtlan in seiner «Berner Chronik», wie das Bündnis der drei Orte Uri, Schwyz und Unterwalden nach dem Sieg über die Grafen von Habsburg im Morgartenkrieg 1315 erneuert wurde. Ausserdem berichtet Tschachtlan, wie später auch die Stände Luzern, Zürich, Glarus, Zug und Bern der Eidgenossenschaft beitraten.

Nach dem erfolgreichen Sempacherkrieg 1386 konsolidierte sich die Eidgenossenschaft, wovon Tschachtlan ebenfalls erzählt. Darüber hinaus schildert er die Eroberung des alten Aargaus um 1415 – eines Gebiets, das bis dahin habsburgisch gewesen war und dann auf Befehl des römisch-deutschen Königs Sigismund von den Eidgenossen erobert wurde.

Mit diesem Eroberungszug erreichte die Rivalität zwischen den Eidgenossen und den Habsburgern ihren vorläufigen Höhepunkt, wobei an dieser Stelle Werner Schodoler mit seiner dreibändigen «Eidgenössischen Chronik» chronologisch anknüpft. In diesem Werk erzählt Schodoler unter anderem vom Toggenburger Erbschaftskrieg von 1436 bis 1450.

Der Chronist kämpfte selbst bei Murten und Grandson

Schliesslich schreibt Diebold Schilling in seiner «Grossen Burgunderchronik» über die Burgunderkriege von 1474 bis 1477. Schilling war nicht nur ein Augenzeuge dieses Konflikts, sondern er kämpfte sogar selbst in den beiden Schlachten von Grandson und Murten; bei Nancy fiel bekanntlich am 5. Januar 1477 der burgundische Herzog Karl der Kühne.

Die Erfolge der eidgenössischen Infanterie-Armeen gegen die Ritterheere der Habsburger und Burgunder versetzten Europa in Erstaunen und liessen die Eidgenossen bis zur Niederlage bei Marignano 1515 wie eine scheinbar unbesiegbare Militärmacht aussehen. Im Anschluss an diese Niederlage wurde die eidgenössische Aussenpolitik allerdings deutlich friedfertiger.

Die Chroniken zeigen – wenn auch etwas einseitig, so doch eindrucksvoll in Wort und Bild –, wie die frühe Eidgenossenschaft entstand. Damit wurden die ersten Voraussetzungen für die Gründung des heutigen modernen Bundesstaates überhaupt erst geschaffen. Die Repliken dieser Bilderchroniken können noch bis 2023 im Ortsmuseum Dietikon angesehen werden.

