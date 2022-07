Schätze aus dem Dietiker Ortsmuseum: Kreidefabrik SIGNA

Dietikon Schätze aus dem Ortsmuseum: Auf dem heutigen Rapidplatz wurde früher die bekannte Signa-Kreide produziert Ab 1942 betrieb die Unternehmerin Rosa Zgraggen im Dietiker Limmatfeld die Kreidefabrik Signa. Im Ortsmuseum erinnern heute noch diverse Objekte an die erfolgreiche Produktionsstätte. Sven Wahrenberger* Jetzt kommentieren 06.07.2022, 16.00 Uhr

Signa produzierte ab den 1950er-Jahren Fettkreiden, um Objekte aus Keramik selbst zu verzieren. Ortsmuseum Dietikon

Das Ortsmuseum Dietikon besitzt eine Sammlung von bunt bemalten Objekten aus Keramik: Hierbei handelt es sich um Krüge, Teller, Tassenuntersätze, Tortenplatten, Vasen und vieles mehr, welche zwischen den 1950er- und den 1970er-Jahren in Dietikon entstanden. Bemalt wurden diese Objekte mit Fettkreiden aus der früheren Dietiker Kreidefabrik Signa.

Der vorliegende Beitrag taucht tiefer ein in die Geschichte der Kreidefabrik Signa in Dietikon. Alles begann 1932, als die junge Unternehmerin Rosa Zgraggen (1906 bis 1982) in Steg im Tösstal mit der Fabrikation von Schreibkreiden begann. Angeblich war dies der erste Betrieb seiner Art in der Schweiz.

Als nach etwa zehn Jahren mehr Platz für die Produktion nötig war, suchte Rosa Zgraggen nach einer grösseren Liegenschaft. In Dietikon erwarb die Fabrikantin schliesslich 1942 das ehemalige Mädchenheim der Weberei Syz im Limmatfeld. Das Gebäude stand seit einigen Jahren leer und hatte im Krieg von 1939 bis 1940 als Truppenunterkunft und Kantine gedient.

Signa stieg auch ins Keramikgeschäft ein

Die Kreidefabrik Signa bezeichnete ihre Produkte werbewirksam als «Long Life»-Kreide. Die runden und eckigen, weissen und farbigen Kreiden fanden guten Absatz in Papeterien, Warenhäusern und Lehrmittelverlagen. In einigen Schulhäusern Dietikons findet man sogar heute noch gelegentlich Schachteln mit Wandtafelkreiden von der Signa.

Darüber hinaus stieg die Signa später auch ins Keramikgeschäft ein. Etwa ab 1955 war es in vielen Papeterien unter anderem auch in Dietikon möglich, rohe Tonformen wie zum Beispiel Teller, Untersetzer und anderes Geschirr sowie spezielle Signa-Fettkreiden in 24 Farben zu kaufen. Kinder und Jugendliche liebten es, solch unglasiertes Hartsteingut farbenfroh zu bemalen.

Nach dem Bemalen konnte man die Tonformen wieder in den Laden bringen, worauf sie in Dietikon glasiert und gebrannt wurden. Danach ging das fertige Kunstwerk via Papeterie an die Kundschaft zurück. Ein «selbst gemachter» Teller war damals eine ideale Geschenkidee. Vor allem in der Weihnachtszeit lief das Keramikgeschäft der Signa daher besonders gut.

Dann aber verkaufte Rosa Zgraggen im Jahre 1973 die Signa mit Areal und Betrieb. Sie hatte in dieser neuen Gesellschaft keinerlei Funktion mehr. Wahrscheinlich wollte sie damals in den Ruhestand treten und hoffte wohl auch auf eine Weiterführung ihrer beiden Geschäftszweige. Diese Erwartung erfüllte sich allerdings nicht.

Vier Jahre nach Verkauf wurde die Produktion eingestellt

Bereits 1977 wurde die Produktion von Kreide, Farben und Keramik von den neuen Verantwortlichen eingestellt. Die Gründe waren vermutlich wirtschaftlicher Natur. 1979 erwarb die benachbarte Rapid AG das gesamte Signa-Areal von 9000 Quadratmetern. Schliesslich wurde das geschichtsträchtige ehemalige Fabrikgebäude im September 1984 abgebrochen.

Heute steht anstelle der ehemaligen Kreidefabrik Signa ein Teil des neuen Rapidplatzes mit seinen Wohn- und Geschäftsüberbauungen aus den 2010er-Jahren. An die frühere Existenz der Signa erinnert heute fast nichts mehr. Nur der Name Heimstrasse deutet noch auf das abgegangene Gebäude und auf dessen ursprüngliche Funktion als Mädchenheim hin.

