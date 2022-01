Dietikon Schätze aus dem Ortsmusem: Die Inschrift «C. D. 1927» führt zu einem Dietiker Büchsenmacher Eine grün leuchtende Ofenkachel erinnert an Caspar Daubenmeier, der 1927 mit seinem Waffengeschäft vom Zentrum an den Dorfrand zog. Sven Wahrenberger Jetzt kommentieren 28.01.2022, 03.18 Uhr

Die Signetkachel ist im Ortsmuseum ausgestellt. zvg

Eine Besonderheit des Ortsmuseums Dietikon ist der beheizbare Kachelofen von 1832 im Keller sowie die umfangreiche Sammlung von Ofenkacheln. Sie bieten heute ein einzigartiges Ensemble, welches einen wunderbaren Einblick in die ansonsten nur schwer fassbare Alltagsgeschichte des früheren Bauerndorfes Dietikon bietet. Noch in den 1970er-Jahren waren in Dietikon mehrere Kachelöfen in Gebrauch. Die meisten stammten aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert. Sie waren teilweise die Prunkstücke in den Stuben von inzwischen längst abgebrochenen Bauernhäusern. Die Ofenkacheln waren auf ihrer Schauseite häufig glasiert und mit Reliefs verziert oder bemalt.

Der Kachelofen wärmte nicht nur das Wohnzimmer. Er diente zum Beispiel auch zum Trocknen der Kleider, zum Warmhalten der Speisen und zum Wärmen der Schuhe. Wenn der Kachelofen zusätzlich mit einer Ofenbank ausgestattet war, lud er auch zum gemütlichen Sitzen und Verweilen ein.

Schätze aus dem ­Ortsmuseum Dietikon In der neuen Serie präsentiert die «Limmattaler Zeitung» in Zusammenarbeit mit dem Ortsmuseum Dietikon Schätze aus dem grossen Museumsfundus. Jeden Monat stellt Sven Wahrenberger, der stellvertretende Leiter des Ortsmuseums, ein Objekt oder eine Fotografie aus Dietikon vor und ermöglicht so spannende Einblicke in die Geschichte der Stadt – von der Römerzeit bis zur Moderne. (flo)

Jagdgewehr, Kaninchen und Gans sind abgebildet

Das Sammelobjekt auf dem Foto ist eine sogenannte Signetkachel mit der Inschrift «C. D. 1927». Sie bezieht sich auf das Baujahr des Kachelofens und auf dessen ehemaligen Besitzer, Caspar Daubenmeier (1886 bis 1967). Darüber hinaus sind auf der Kachel die Abbilder einer Gans, eines Kaninchens und eines Jagdgewehrs zu erkennen.

Aus heutiger Sicht mag dieses Motiv erstaunen, doch lässt es sich einleuchtend erklären. Caspar Daubenmeier war nämlich ein ausgebildeter Büchsenmacher und Inhaber eines Waffengeschäftes in Dietikon. Dass er selber auch ein Freund der Jagd war, verwundert in diesem Kontext wohl eher weniger. In einem Inserat von 1921 steht, was Daubenmeier in seinem Geschäft gegenüber dem damaligen Restaurant Central beim Kirchplatz in Dietikon so alles anbot: Präzisionswaffen, Jagdflinten, Pistolen und auch Munition in allen möglichen Kalibern. Sogar Schiesspulver und Sprengstoff verkaufte er, aber auch Rucksäcke, Gamaschen und Ähnliches.

Schiessverein und Soldaten zählten zur Kundschaft

Natürlich zählte unter anderem der Schiessverein zu Caspar Daubenmeiers Kundschaft, Soldaten vertrauten ihm ihre Waffen zur Wartung an. Mit seinem Geschäft zog Daubenmeier wohl um 1927 in die Peripherie des Dorfes Dietikon – in ein Haus an der Zürcherstrasse 143. Dort, zwischen SBB-Bahngeleis und Limmat, hatte er genug Platz, um eine eigene Schiessanlage zu bauen.

Die Liegenschaft Daubenmeier wurde später von dessen Enkel Edgar Stampfli übernommen und in eine Autogarage umgebaut. Das Besondere an dem Haus ist übrigens, dass es direkt beim letzten Bahnübergang im Dietiker Gemeindegebiet stand. Die Schranke bediente ein richtiger Bahnwärter. Aufgehoben wurde der Bahnübergang am 19. Juli 1974.

Das frühere Haus Zürcherstrasse 143 wurde schliesslich im August 2009 abgebrochen, um der Überbauung Limmatblick Platz zu machen. Dabei wurde auch der Kachelofen im Gebäude zerstört. Dankenswerterweise gelangte dabei die hier vorgestellte Signetkachel in den Besitz des Ortsmuseums Dietikon – an jenen Ort, wo Objekte Geschichte erzählen.

