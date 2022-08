ROKJ Limmattal organisiert in Dietikon ein Benefiz-Schachturnier

Dietikon Schachturnier in der Markthalle: Peter Pfiffner spielt für einen guten Zweck Bald wird in der Dietiker Markthalle wieder Schach gespielt: Der Verein ROKJ Limmattal lädt am 31. August zum dritten Mal zum Simultanturnier mit Peter Pfiffner. Es handelt sich dabei um einen Benefizanlass. Carmen Wehrli 08.08.2022, 18.30 Uhr

Bild vom Schachturnier 2019: Wer traut sich, Peter Pfiffner herauszufordern? Manuel Reisinger

Am Mittwoch, 31. August, um 13.30 Uhr, ist es so weit: Der Schachspieler Peter Pfiffner wird in der Markthalle in Dietikon gegen 20 weitere Schachspielerinnen und Schachspieler ranmüssen – zeitgleich. Der 57-jährige Unternehmer spielt nämlich Simultanschach und ist der «Simultangeber» des anstehenden Turniers. Er wird also von Brett zu Brett gehen, von Spielerin zu Spieler. Einer gegen 20. Es werden die üblichen Wettkampfregeln gelten. Wer nicht weiter weiss, werde auch mal passen dürfen, sagt Pfiffner.