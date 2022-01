Dietikon Satire hat er im Blut: Claude Catsky ist einer der meist prämierten Werber der Schweiz Nach über 35 Jahren in der Werbebranche schreibt der Dietiker Claude Catsky nun als Comedy-Autor bitterböse Pointen für das Schweizer Radio und Fernsehen. Das Gespür für Humorvolles wurde ihm von seinem Vater, Karikaturist Nico, in die Wiege gelegt. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 22.01.2022, 05.00 Uhr

Den Schalk im Nacken: Claude Catsky aus Dietikon liefert Schweizer Komikern ihre Pointen. Valentin Hehli

«Humor hält uns am Leben», sagt Claude Catsky mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Für ihn ist Humor jedoch mehr als ein Lacher im Alltag. Der 60-Jährige aus Dietikon verdient sein Geld damit. Seit über 35 Jahren entwirft er als Texter, Kampagnenmacher und Kommunikationsfachmann amüsante Werbungen für verschiedene Medien.

Catsky versteht sein Handwerk. Er gehört zu den meist prämierten Werbern der Schweiz. Gegen 200 nationale und internationale Preise hat er für seine Arbeiten gewonnen, darunter einen Silber- und einen Bronzelöwen am Cannes Lions International Festival of Creativity. «Darauf bin ich heute noch ein bisschen stolz. Die Awards sind die Oscars der internationalen Werbebranche», sagt Catsky. Den Bronzelöwen erhielt er für eine Suva-Werbung. Catsky bildete für den Schweizer Unfallversicherer eine Szene im Spital ab. «Ein Patient liegt im Bett und schaut zum Zimmernachbarn, einem Automechaniker, der unter dem Bett liegt und das Spitalbett flickt», erzählt Catsky.

Für diese Werbung für den Schweizer Unfallversicherer Suva erhielt Claude Catsky einen Bronzelöwen am Cannes Lions International Festival of Creativity. zvg/Claude Catsky

Für die Suva produzierte er zahlreiche Plakate und Werbe-Spots. Zu seinen Kunden gehörten aber auch die Swiss, Peugeot, Ikea oder Möbel Pfister. Zudem realisierte er für das Bundesamt für Gesundheit die Love-Life-Präventionskampagne, die sich für geschützten Geschlechtsverkehr einsetzt. Catsky inszenierte dafür unter anderem zwei sich auf dem Mars liebende Astronauten und zwei Tauchende im Meer, die auf Tuchfühlung gehen.

Auch auf Geschäftsreisen immer mit Gummi: Diese Love-Life-Präventionskampagne mit liebenden Astronauten realisierte Claude Catsky für das Bundesamt für Gesundheit. zvg/Claude Catsky

Die Satire und der Schalk liegen Catsky im Blut. Sein Vater war der berühmte Karikaturist und ehemalige «Nebelspalter»-Chefredaktor Klaus Peter Cadsky, der unter dem Pseudonym Nico über 40 Jahre lang mit spitzer Feder und bissigen Witzen die Leserschaft verschiedener Schweizer Zeitungen zum Schmunzeln und Schäumen gebracht hat. «Ich bin kreativ erblich vorbelastet», sagt Catsky und lacht. Das Vater-Sohn-Duo realisierte einige gemeinsame Projekte bis zu Nicos Tod 2011.

Für die Hilfsorganisation Anonyme Alkoholiker konzipierte Catsky einen TV-Spot. Claude Catsky/Youtube

Zu seinen Lehrmeistern gehörte Schriftsteller Martin Suter

Den Einstieg in die Werbebranche fand Catsky, der in Luzern geboren und aufgewachsen ist, als Juniortexter für die Schweizer Werbepioniere Reinhold Weber und Jean-Etienne Aebi. Zu seinen Lehrmeistern zählte zudem auch der Schweizer Schriftsteller Martin Suter. Catsky arbeitete für diverse renommierte Werbeagenturen, so etwa für GGK, McCann Erickson oder Publicis. Seit über 20 Jahren ist er zudem für die Viva AG für Kommunikation tätig. Seit 2017 betreibt er mit Catsky Communications überdies seine eigene Kommunikationsagentur.

Auch für Peugeot entwarf Claude Catsky Werbung. zvg/Claude Catsky

Vor zwei Jahren begann Catsky zudem, als Autor für Satire- und Comedy-Programme für das Schweizer Radio und Fernsehen zu schreiben. Zu hören und sehen sind seine Witze und Gags unter anderem in der SRF-3-Morgensendung, bei «Deville Late Night» oder «Comedymänner». Komiker Fabian Unteregger verlässt sich in seiner Sendung «Zum Glück isch Fritig» neben anderen auch auf Catskys Pointen.

Inspiriert wird er im Alltag und in Afrika

Inspiration für seine kreativen Ideen und Witze schöpft er aus dem täglichen Leben. «Das kann beim Tramfahren, bei einer Ausstellung oder beim Leute beobachten sein. Wichtig ist, dass man mit offenen Ohren und Augen durchs Leben geht», sagt Catsky. Viele seiner Texte und Programme schreibt er in seinem Zuhause in Dietikon, im Sommer ist er öfters in Dietiker Gartenbeizen anzutreffen. «Manchmal dauert es fünf Minuten, manchmal eine Woche, bis mir etwas Gutes einfällt.» Ideen holt er sich überdies aus der kulturellen Vielfalt Zentralafrikas. «Meine Frau stammt aus Kamerun und wir verbringen gerne Zeit in ihrer Heimat», sagt der zweifache Vater.

Claude Catsky führt auch einen eigenen Satire-Podcast, den er «Spottcast» nennt. Valentin Hehli

Auch wenn sich die Werbebranche in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt hat und vieles nun über die sozialen Medien läuft, ist sich Catsky sicher: «Eine gute Idee ist durch nichts zu ersetzen.» Für ihn bedeutet Humor, sich selbst nicht so ernst zu nehmen. «Ich schreibe nur Comedy-Programme, die ich auch selbst witzig finde. Wenn du Glück hast, gefallen sie auch dem Publikum.»

Im Satiremagazin «Nebelspalter» erhielten die Bundesräte fürs Selfie eine blonde Perücke aufgesetzt. zvg/Claude Catsky

Doch manchmal kann sich selbst der Satiriker irren. «Bei manchen Pointen gehe ich davon aus, dass der ganze Saal brüllt. Doch es kommt vor, dass sie nur für wenige Lacher sorgen, wohingegen andere für mich mittelmässige Witze grosse Begeisterung auslösen», sagt Catsky und zuckt mit den Schultern.

Unter den vielen Kundinnen und Kunden von Catskys TV-Spots befand sich in der Vergangenheit auch der Personaldienstleister Randstad. Claude Catsky/Youtube

Schweizer und Briten lachen nicht über das gleiche

«Humor liegt irgendwo zwischen den Frontallappen des Gehirns und dem Zwerchfell. Und dort den G-Punkt zu treffen, ist eine schwierige Kunst», so der Autor. Hinzu kommen kulturelle Befindlichkeiten und Präferenzen. «Ein Schweizer hat nicht den gleichen bitterbösen schwarzen Humor wie ein Brite.» In der Schweiz wolle man unterhalten werden und ein Gaudi haben, sagt Catsky. Schweizer Komikerinnen und Komiker bräuchten sich im internationalen Vergleich nicht zu verstecken. «Es gibt hierzulande viele tolle Comedians wie etwa Patti Basler, Fabian Unteregger, Mike Müller, Hazel Brugger, Viktor Giacobbo, Peach Weber oder Charles Nguela.» Doch auch Humor stösst an Grenzen. Catsky findet:

«Satire darf alles, ausser langweilen. Und menschenverachtend sollte sie auch nicht sein.»

Seine Erfahrungen im Texten und Schreiben will Catsky weitergeben. «Ich könnte mir vorstellen, Workshops zu veranstalten, um Menschen zu zeigen, wie man pointiert schreiben und kreative Überschriften und Titel verfasst.» Es brauche Leute, die Menschen mit Sprache packen und sie damit unterhalten können.

Für die Suva liess Claude Catsky den Maurer im Spitalbett ein Sandwich mit der Kelle zusammenbauen. zvg/Claude Catsky

Catsky will auch weiterhin als Comedy-Autor tätig sein und seinen Satire-Podcast «Spottcast» weiterführen. «Humor ist auch Krisenbewältigung und hilft uns, den Ernst des Lebens erträglicher zu machen.» Dieser sei in Zeiten der Pandemie auch bitternötig, sagt Catsky. «So überleben wir denn auch alle weiteren 2526 Coronavirus-Varianten und sogar die Freiheitstrychler.»

