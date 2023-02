Dietikon Sammelaktion für die Türkei: Gefragt sind Schlafsäcke, Babynahrung – und Heizungen Eine Sammelaktion für Erdbebenopfer in der Türkei hat die Lagerräume in Dietikon rasch gefüllt. Am Freitag sollen die Waren nun per Cargo-Flugzeug ins Erdbebengebiet gelangen. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 09.02.2023, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bis unter die Decke stapeln sich im Dietiker Lagerraum die Materialspenden für die Erdbebenopfer in der Türkei. Severin Bigler

Auf dem Trottoir an der Grünaustrasse 16 in Dietikon sieht es aus, als ob gleich die Zügelwagen kommen: Männer türmen Kartons aufeinander und schleppen immer neue herbei aus den Räumen der ehemaligen Shisha-Bar «Zardasht». Doch hier ist kein Umzug geplant. Hier werden Hilfsgüter für die Erdbebenopfer in der Türkei verladen.

Mehmet Göktas steht auf dem Trottoir und beobachtet das emsige Treiben. Alle paar Minuten läutet sein Handy. Göktas ist Präsident des Türkisch-Schweizerischen Reisebüroverbands, wohnt in Zürich und hat die Hilfsaktion mitorganisiert. Sie laufe an vielen Orten in der Schweiz, sagt er. Den Lagerraum in Dietikon habe ihm kurzfristig bis Samstag ein Kollege zur Verfügung gestellt, der dort ein neues Restaurant plane. Die Bauarbeiten für das Restaurant habe er bis Samstag gestoppt.

Mehmet Göktas organisiert die Sammelaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei. Severin Bigler

«Die Leute im Erdbebengebiet brauchen dringend Hilfe», sagt Göktas. Er stamme von dort und habe Angehörige und Bekannte verloren. Gleich nachdem am Montag die Nachrichten vom Erdbeben kamen, habe er begonnen, die Hilfsaktion zu organisieren und über Social Media ins Rollen zu bringen. Beteiligt hätten sich Reisebüros, Läden, Coop, aber auch verschiedenste Vereine, darunter der FC Dietikon.

Zehn Lastwagenladungen warten am Flughafen

Die Sammelstelle in Dietikon ist mittlerweile voll, neue Materialspenden können vorerst nicht mehr entgegengenommen werden. Für Freitag sei nun geplant, mit der Fluggesellschaft Turkish Airlines ein Cargo-Flugzeug zu organisieren, das die Waren ins Erdbeben-Katastrophengebiet bringt. Dort werden sie dann laut Göktas von der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad weiterverteilt.

Bereits zehn Lastenwagenladungen seien im Rahmen der Hilfsaktion zum Flughafen Zürich gerollt und warten dort nun auf das Flugzeug. Mit den Beständen aus dem Dietiker Lagerraum kommen laut Göktas sicher noch drei Lastwagenladungen dazu.

Vor dem Dietiker Ladenlokal stapeln sich die Kisten und warten auf den Transport zum Flughafen. Severin Bigler

Dem Organisator der Hilfsaktion ist bewusst: Mit Geldspenden könne man am effizientesten helfen. Doch gefragt seien auch gute Winterkleider, Babynahrung und Schlafsäcke. Hunderttausende haben im Katastrophengebiet ihre Häuser verloren und leiden nun unter der Kälte des Winters, nebst allem anderen Leid. Göktas zieht einen Zettel aus der Jackentasche mit Informationen, die er von der türkischen Botschaft in der Schweiz erhalten habe: «Heizungen sind auch gefragt», sagt er, und zeigt auf ein paar Radiatoren, die in einer Ecke der ehemaligen Shisha-Bar stehen.

Frauen sortieren die Materialspenden

Während im einen Raum des Lagers Männer die fertig gepackten Kartons abholen und nach draussen aufs Trottoir bringen, um sie dort auf Paletten zu stapeln, sortieren im anderen Raum Frauen die Spenden: Aus dem Sammelsurium, das in grossen Plastiksäcken angeliefert wurde, schaffen sie Ordnung. So sind am Schluss in manchen Kartons nur Wolldecken, in anderen nur Schlafsäcke, in wieder anderen nur Babynahrung oder Windeln.

An der Grünaustrasse 16 in Dietikon werden Hilfsgüter für die Erdbebenopfer in der Türkei gesammelt, sortiert und verpackt. Severin Bigler

Göktas hofft, schon bald einen neuen, grösseren Lagerraum zu finden, um wieder Materialspenden entgegennehmen zu können. Alte Kleider, wie sie säckeweise angeliefert wurden, brauche es nicht mehr, betont er: «Wir haben nicht die Zeit, um tagelang Kleider zu sortieren.» Doch nach den Informationen, die er von der türkischen Botschaft erhalten habe, seien vor allem Schlafsäcke und Babynahrung gefragt. Und Winterzelte.

Hilfsaktion für Erdbebenopfer in der Türkei Für die von Mehmet Göktas lancierte Hilfsaktion ist ein Callcenter eingerichtet, an das sich Interessierte jeweils von 9 bis 10 Uhr morgens wenden können. Die Nummer lautet: 044 578 35 21. Geldspenden sind beispielsweise unter www.glueckskette.ch möglich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen