Schulküche Dietikon: 330 Mahlzeiten werden täglich zubereitet

Dietikon Rund 330 Mahlzeiten bereitet die Schulküche täglich für Dietiker Kinder zu Markus Forstenhauser und sein Team kochen in der Dietiker Schulküche für die städtischen Mittagstische und Horte. Dabei stellen sie sich täglich der Herausforderung, mit begrenztem Budget möglichst ausgewogene und regionale Mahlzeiten zu erstellen. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 07.10.2021, 04.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit acht Jahren ist Markus Forstenhauser Küchenchef in der gut ausgerüsteten Dietiker Schulküche. Florian Schmitz

Das Bewusstsein für eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist in den vergangenen zehn Jahren in unserer Gesellschaft stark gewachsen. Aber etwas ist trotzdem gleich geblieben: «Am liebsten essen die Kinder Pasta, Pizza und Chicken Nuggets», sagt Markus Forstenhauser, Küchenchef der Dietiker Schulküche. Gemüse komme dagegen meist weniger gut an. «Rohkost und Salat mögen sie eher.»

Forstenhauser und seine drei Mitarbeiterinnen, die insgesamt mit 280 Stellenprozenten angestellt sind, kochen in den Räumen, wo früher das Kinderheim St. Josef beheimatet war, täglich rund 330 Menüs für die Mittagstische und Horte der Dietiker Schule. Bereits um fünf Uhr morgens beginnen sie in der Regel mit der Vorbereitung. Das ganze Essen wird in der gut ausgerüsteten Gastronomieküche bis etwa 10 Uhr vorbereitet und gekocht, nur um dann mit einem sogenannten Chiller wieder gekühlt zu werden, damit es nicht zu lange gart. Möglichst kurz vor der Auslieferung wird das Essen wieder erhitzt, in die Wärmehalteboxen gefüllt und von einem Dreierteam in die Schulhäuser und Horte gebracht.

Im sogenannten Chiller wird das Essen wieder abgekühlt, damit es nicht zu lange gart. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung

Die Auslieferungsrunde zu allen Standorten dauert laut Forstenhauser rund eineinviertel Stunden. Weil die dieses Jahr neu gestartete Tagesschule im Pavillon Stierenmatt im Limmatfeld die Route um einiges verlängert hätte, plante die Stadt um. Das Stierenmatt wird deshalb als einzige Schuleinheit von der EKZ-Kantine auf der nahen Grien-Insel beliefert, wie Schulvorstand Reto Siegrist (Mitte) erklärt. Diese befolge die gleichen Richtlinien und Ernährungsvorgaben wie die Schulküche.

Kein glutenfreies Essen und kein Schweinefleisch

Grundsätzlich wird den Kindern zwei Mal wöchentlich Fleisch, einmal Fisch und zweimal ein vegetarisches Menü aufgetischt. Dazu erhalten sie ein- bis zweimal wöchentlich ein Dessert oder eine Frucht. Für vegetarische oder vegane Kinder wird jeweils eine passende Alternative zubereitet. Auch laktosefreie Angebote bietet die Schulküche bei einer Intoleranz an, eine glutenfreie Ernährung sei aber nicht umsetzbar, weil es zu aufwendig wäre, alles strikt getrennt zuzubereiten, erklärt Forstenhauser. «Wir sind keine Diätköche.» Gar nicht auf dem Menüplan steht zudem Schweinefleisch. Da habe man sich für eine Vereinfachung entschieden, statt für die vielen muslimischen Kindern in den Dietiker Schulen jeweils separate Angebote zu schaffen, erklärt Siegrist.

Blick in die Vorratskammer: Gewürze sind wichtig für ein leckeres Essen Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung

Als Küchenchef der Dietiker Schule heckt Forstenhauser Woche für Woche möglichst ausgewogene und vielfältige Menüpläne aus. Dabei stützt er sich auch auf seine Mitarbeiterinnen, die auf einem Zettel im Büro Vorschläge aufschreiben können. Als Vater von zwei 14-Jährigen könne er auch zu Hause immer wieder Rezepte ausprobieren und Erfahrungen sammeln, sagt er. Beim Einkauf setzt die Schulküche möglichst stark auf lokale Produkte und Anbieter. «Fast alle Lieferanten befinden sich im Umkreis von 25 Kilometern», sagt Forstenhauser. Aber letztlich sei es auch immer eine Preisfrage. Die Schule befinde sich immer in einem Spagat zwischen möglichst regionaler und hochwertiger Ernährung und der ökonomischen Realität, sagt Siegrist.

«Wir sind ja kein Hotelbetrieb. Das Essen muss ausgewogen, gesund und zweckmässig sein.»

Auch Foodwaste ist in der Schulküche ein wichtiges Thema. Deshalb werden die Mahlzeiten pro Kind genau berechnet und abgesehen vom Fleisch und Fisch können die Verantwortlichen der Horte und Mittagstische vor Ort die Quantitäten an den Appetit der Kinder anpassen. Nach den Sommerferien dauere es jeweils rund zwei Wochen, bis sich die Bestellmengen einpendeln, sagt Forstenhauser.

Als er vor acht Jahren Küchenchef der Dietiker Schule wurde, musste er sich stark umgewöhnen. Denn zuvor kochte er vor allem für Erwachsene. Vor seinen zehn Jahren als Chef der Direktionsküche der Rheinmetall AG in Zürich Oerlikon war er unter anderem in den Küchen des «Storchen» und des «Dolder» in Zürich sowie des Hotels Kulm in St. Moritz tätig.

Anzahl Menüs in acht Jahren um 50 Prozent gestiegen

Innerhalb der vergangenen acht Jahre habe die Anzahl gekochter Menüs pro Jahr von rund 42'000 auf heute etwa 63'000 zugenommen, sagt Forstenhauser. Dienstags und donnerstags koche das Team heute bereits häufig gut 400 Mahlzeiten. Ab rund 500 käme die Küche endgültig an ihre Grenzen. Dass wohl auch diese irgendwann in Zukunft überschritten wird, zeigte nicht zuletzt eine Umfrage, welche die Schule bei den Eltern der rund 3000 Kindern im Dietiker Schulsystem durchführte. Rund die Hälfte der Teilnehmenden habe sich einen Ausbau der Betreuung und Mittagspflege gewünscht, sagt Siegrist.

In den Wärmeboxem wird das Essem in die Schulhäuser und Horte geliefert. Florian Schmitz / Limmattaler Zeitung

Deshalb arbeite die Schulverwaltung zurzeit an einem Konzept, wie die Ernährung in der Schule in Zukunft weiterentwickelt werden soll. Dabei steht nicht zuletzt die Frage im Raum, wie die langsam in die Jahre gekommene Schulküche im St. Josef saniert und fit für die Zukunft gemacht wird. Und wie ein allfälliger längerer Umbau überbrückt werden könnte. Aber auch ein möglicher Ausbau der Zusammenarbeit mit der EKZ-Kantine ist ein Thema. Siegrist geht davon aus, dass bis zum Ende des laufenden Schuljahrs Antworten vorliegen. Für ihn ist klar: «Gute Mittagsstrukturen sind wichtig für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das wollen wir als Standortvorteil bieten.»