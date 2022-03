Dietikon Ruhige Mahnwache für die Ukraine und gegen den Krieg: Rund hundert Personen kamen auf den Kirchplatz Dutzende Kerzen, stille Gedanken, emotionale Stimmung: Am Sonntagabend zeigte Dietikon seine Solidarität mit der Ukraine. David Egger 06.03.2022, 21.03 Uhr

Rund hundert Personen kamen für die Mahnwache auf dem Kirchplatz zusammen. David Egger / Limmattaler Zeitung Dutzende Kerzen wurden während der Mahnwache auf dem Dietiker Kirchplatz angezündet. David Egger / Limmattaler Zeitung Es war keine laute Demonstration, sondern eine ruhige Mahnwache. David Egger / Limmattaler Zeitung Auch die lokale Politik war vertreten, von der SP bis zur SVP. David Egger / Limmattaler Zeitung Auch wurden an der Mahnwache Schilder gegen den Krieg in die Höhe gehalten. David Egger / Limmattaler Zeitung Die Mahnwache, zu der unter anderem auf Social Media aufgerufen worden war, war laut Organisator Johannes Küng von der Stadt bewilligt worden. David Egger / Limmattaler Zeitung In Dietikon leben viele Menschen unterschiedlicher Kulturen zusammen – auch Ukrainerinnen und Ukrainer. David Egger / Limmattaler Zeitung

Am Sonntagabend um 19 Uhr kamen bei der Markthalle auf dem Kirchplatz rund hundert Personen zusammen, um eine ruhige Mahnwache abzuhalten und so die Solidarität der Dietiker Bevölkerung mit der Ukraine zu zeigen, die seit letzter Woche von Russland angegriffen wird. Auch in Dietikon leben Menschen aus der Ukraine. Bei der Mahnwache gegen den Krieg flossen Tränen, die Stimmung war emotional, es wehten ukrainische Flaggen.

Verschiedene Teilnehmer der Mahnwache gegen den Krieg hielten Schilder mit Botschaften. «Putin Stop The War», «Stop Putler» und «Vereint gegen Imperialismus» hiess es auf den Schildern. Auf einem Schild wurde eine Flugverbotszone über der Ukraine ge­fordert.

Zu Spenden für das Rote Kreuz aufgerufen

Als Symbol der Solidarität wurden auch Dutzende Kerzen angezündet. Zudem gab es Tipps, wie man helfen kann. So wurde ein grosser QR-Code vom Schweizerischen Roten Kreuz gezeigt, einer von der Glückskette und einer der Solidaritäts­aktion von Campax, die neben Spenderinnen und Spendern auch Personen sucht, die Flüchtenden eine Unterkunft bieten.

Zur gemeinschaftlichen und ruhigen Mahnwache hatte ursprünglich Johannes Küng aufgerufen, der für die SP im Dietiker Gemeinderat sitzt. Zahlreiche seiner Amtskollegen, von der SP bis zur SVP, sowie viele weitere Dietikerinnen und Dietiker, vom Baby bis zum Rentner, waren ebenfalls mit dabei und in Gedanken bei der Ukraine und ihren Menschen. In einer kurzen Ansprache begrüsste Küng die Teilnehmenden der Mahnwache gegen den Krieg.

Johannes Küng hatte zur Mahnwache aufgerufen. zvg

«Verbittert, wütend, ohnmächtig»

In seinem Aufruf, den er vor einigen Tagen unter anderem auf der Social-Media-Plattform Instagram verbreitet hatte, hatte Küng geschrieben: «Der Krieg in der Ukraine macht mich verbittert, wütend, ohnmächtig.» Ihn persönlich bewege das Ganze sehr, sagte er nun auch am Sonntagabend auf dem Kirchplatz. Vielen ergeht es gleich, das zeigten die Gesichter und die Stimmung bei der Mahn­wache. Diese sei von der Stadt bewilligt worden, erklärte Küng vor Ort der Vollständigkeit halber gegenüber der «Limmattaler Zeitung».