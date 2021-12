Dietikon: Dialog über die Zukunft der Nötzliwiese gestartet

Dietikon Die Bevölkerung wünscht sich auf der Nötzliwiese ein öffentliches WC und einen grösseren Spielplatz Der erste Austausch mit der Dietiker Bevölkerung im Gleis 21 hat die Debatte für die Zukunft der beliebten Nötzliwiese lanciert. Ziel war es, Bedürfnisse festzustellen und Ideen für die Gestaltung zu sammeln. Denn in der Vergangenheit sorgte der Erholungsraum an der Limmat für reichlich Ärger. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 09.12.2021, 18.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vergnügungs- oder Ruheort? Die Ansprüche an die Nötzliwiese, die an das Altbergquartier grenzt, sind sehr vielfältig. Hans-Caspar Kellenberger

Obwohl die Nötzliwiese als idyllischer Grünraum in der Limmatkurve Ruhe und Gemütlichkeit verspricht, sorgte das beliebte Naherholungsziel beim Bahnhof Dietikon in der Vergangenheit immer wieder für rote Köpfe. Denn von entspannten Spaziergängern über spielende Kinder und abhängende Jugendliche bis zu ankommenden Gummiböötlern treffen vor Ort ganz unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander. Und diverse lärmgeplagte Bewohner des angrenzenden Altbergquartiers wünschen sich mehr Ruhe und Rücksicht.

Deshalb will die Stadt Dietikon die Zukunft der Nötzliwiese gemeinsam mit der Bewohnerschaft aus dem Quartier und den vielfältigen Nutzerinnen und Nutzern des Erholungsraums planen. Am Mittwochabend hat das Studio Dietikon, die städtische Plattform für den Dialog mit der Bevölkerung, im Gleis 21 neben der Wiese eine Mitwirkungsveranstaltung durchgeführt. Ziel war es, die diversen Bedürfnisse von Dietikerinnen und Dietikern herauszufinden und Ideen für die zukünftige Gestaltung der Wiese zu sammeln.

Diskussion bewusst abseits der Öffentlichkeit geführt

Dass die Stadt den Entwicklungsprozess nun angestossen hat, liegt daran, dass die Nötzliwiese voraussichtlich im nächsten Sommer oder Herbst wieder frei wird. Seit September 2019 dient sie als Installationsplatz für die Limmattalbahnbaustelle. Vorsorglich hat die Stadt für die Aufwertung des Freiraums an der Limmat bereits 250'000 Franken ins Budget 2022 ein­gestellt.

«Die Teilnehmenden haben einander zugehört und sind auf gegenseitige Ideen und Argumente eingegangen»,

sagt der Dietiker Stadtplaner Severin Lüthy auf Anfrage. Die Freude über den konstruktiven und respektvollen Austausch ist bei der Stadt besonders gross wegen der aufgeladenen Stimmung beim Thema Nötzliwiese. Um einen öffentlichen Schlagabtausch zu vermeiden und sich gemeinsam ganz auf die Sache zu fokussieren, sei der Anlass bewusst ohne Medienpräsenz durchgeführt worden, sagt Lüthy.

In sechs Gruppen diskutierten die rund 35 Teilnehmenden einerseits, was ihnen aktuell an der Nötzliwiese besonders gefällt, und andererseits, was sie sich für die Zukunft wünschen. Dabei habe sich wieder einmal bestätigt, wie vielfältig die Nutzungsansprüche an den Raum sind, sagt Lüthy. «Thematisch ist nichts völlig Unerwartetes oder Neues auf den Tisch gekommen.»

Besonders beschäftigen vor Ort Probleme wegen Lärm, Littering und Gummiböötlern sowie die engen Platzverhältnisse für Velos und Fussgänger. Für das gegenseitige Verständnis zwischen den vielfältigen Teilnehmenden am Mittwochabend sei es wertvoll gewesen, zunächst die unterschiedlichen Bedürfnisse und Erwartungen auszutauschen.

Grösserer und besserer Spielplatz seien gewünscht

Bei der Diskussion über die zukünftige Gestaltung und mögliche Veränderungen haben sich laut Lüthy verschiedene Denkanstösse herauskristallisiert. Ein stärkerer Fokus auf achtlos liegengelassenen Abfall sowie nicht vorhandene sanitäre Anlagen seien in fast allen Arbeitsgruppen thematisiert worden, sagt Lüthy. Ebenfalls angeregt worden sei die mögliche Aufwertung und Erweiterung des vom Rest der Wiese abgetrennten Spielplatzes. Aber auch das Bedürfnis nach genügend Platz für eine offene Grünfläche sei geäussert worden. «Die Veranstaltung hat gezeigt, dass es beides braucht», sagt Lüthy.

So sei die Idee entstanden, das ganze Areal in verschiedene Aktivitätszonen einzuteilen. «Dann könnte Richtung Wohnquartier ein ruhigerer Bereich festgelegt werden und die lauteren Aktivitäten eher Richtung Glanzenberg stattfinden», illustriert er. Ebenfalls auf der Wunschliste steht eine Entflechtung des Velo- und Fussverkehrs, um das Konfliktpotenzial vor Ort zu mindern. Lüthy sagt:

«Die Debatte hat sich erstaunlich wenig ums Böötlen gedreht, sondern stärker auf die Bedürfnisse von Dietikerinnen und Dietikern fokussiert.»

In einem nächsten Schritt will die Stadt nun die gesammelten Erkenntnisse und Ideen zusammentragen und schärfen. So sollen etwa mögliche Standorte für eine WC-Anlage eruiert oder die Idee, den Spielplatz näher ans Wohnquartier zu verschieben, abgeklärt werden. Am 24. März ist dann wieder die Bevölkerung gefragt: Im zweiten Teil des Dialogs zur Nötzliwiese werden gemeinsam Ideen und mögliche Massnahmen konkretisiert. Und dann soll die Nötzliwiese möglichst nach den Wünschen von Dietikerinnen und Dietikern aufgewertet ­werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen