Dietikon ROKJ Limmattal sammelte rund 30'000 Franken für finanziell benachteiligte Kinder Während des Simultanschachturniers, das am 31. August in der Markthalle Dietikon stattfand, kamen einige Spenden zusammen. Die Vereinsmitglieder von ROKJ sind zufrieden mit dem Erlös. Carmen Wehrli 14.09.2022, 05.00 Uhr

Peter Pfiffner, Mitglied im Rotary-Club Zürich-Limmattal, spielte in der Markthalle Dietikon simultan Schach gegen 26 Personen. zvg

Der Verein ROKJ Limmattal/Knonaueramt engagiert sich seit 2016 für sozial oder wirtschaftlich benachteiligte Kinder und Jugendliche. Beim kürzlich durchgeführten Benefizschachturnier in der Markthalle Dietikon hat der Verein Spendengelder in der Höhe von 30'705 Franken gesammelt. «Das Turnier war ein voller Erfolg», schreibt Vereinspräsident Heinz Beiner in einer Mitteilung. Mehrere Firmen und private Sponsoren hätten den Anlass am 31. August unterstützt. ROKJ, das heisst Rotary für Kinder und Jugendliche, unterstützt mit dem Erlös des Turniers benachteiligte Familien, um die Hobbys der Kinder zu finanzieren.