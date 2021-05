Dietikon Roger Zeindlers Dance-Hit wurde über 20 Millionen Mal gehört und sein nächster Song steht schon in den Startlöchern Als Roger Martin feierte der Dietiker Roger Zeindler 2016 mit «Waterfalls» zusammen mit Maurizio Pozzi einen grossen Erfolg. Inzwischen wurde der Song auf dem Musikstreamingdienst Spotify über 20 Millionen Mal angehört. Dafür haben sie eine goldene Schallplatte erhalten. Florian Schmitz 25.05.2021, 17.23 Uhr

Roger Zeindler alias Roger Martin (rechts) und Maurizio Pozzi alias Maurice freuen sich über die goldene Schallplatte für ihren Hit «Waterfalls». zvg

In Dietikon ist Roger Zeindler als umtriebiger Eventveranstalter bekannt, der mit Projekten wie seiner Summer Lounge, Public Viewings oder dem Oktoberfest das Zentrum belebt. Aber international kennen ihn viel mehr Menschen unter seinem DJ-Pseudonym Roger Martin. Über 130'000 Musikfans hören monatlich auf dem Streamingdienst Spotify seinen clubtauglichen Partysound. Bereits fünf seiner Songs haben die Millionenmarke geknackt.

Erst vor wenigen Wochen erschien seine neuste Single «Got To Let You Know», eine Kooperation mit Songwriter und Produzent Maurizio Pozzi alias Maurice. Die beiden arbeiten regelmässig zusammen, so auch bei Zeindlers bisher grössten Hit «Waterfalls» von 2016. «Wir ergänzen uns einfach super und sind zudem enge Freunde», sagt Zeindler. «Unsere Songs entstehen immer gemeinsam und wir inspirieren uns gegenseitig.»

Roger Martin und Maurice mit ihrem Welthit «Waterfalls».

Inzwischen haben über 20 Millionen Menschen das Lied «Waterfalls» auf Spotify gehört. Dafür erhielten Zeindler und Pozzi eigens eine goldene Schallplatte als Auszeichnung nach Hause geschickt. Dazu der Dietiker:

«Ich wusste damals, dass wir eine Bombe in den Händen haben, aber dass sie so einschlägt, hätte ich mir nie vorstellen können.»

Der eigentlich einmalige Künstlernamen wurde zum Grosserfolg

«Waterfalls» war das erste Lied, das Zeindler unter dem Namen Roger Martin veröffentlichte. Bereits seit 2002 hatte er sich als DJ Jaybee in der Houseszene einen Namen gemacht. Weil er 2016 vertragsfrei war und sich mit «Waterfalls» am für ihn neuen Genre Deep Tropical versuchte, wollte er das Projekt mit weisser Weste angehen. Als er den Track Musiklabels vorlegte, behauptete er zunächst, es handle sich um die Hörprobe eines Freundes namens Roger Martin, um sie unbeeinflusst entscheiden zu lassen. «Alle drei angefragten Major Labels wollten den Song veröffentlichen», erinnert er sich.

Die neuste Single von Roger Martin und Maurice heisst «Got To Let You Know».

Eigentlich war der Künstlername zunächst nur für dieses eine Projekt gedacht: «Aber dann ist Roger Martin durchgestartet», sagt Zeindler und lacht. Inzwischen hat sich der Name so stark etabliert, dass er nur noch unter diesem Pseudonym neue Musik veröffentlicht.

Der nächste Release steht bereits in den Startlöchern, denn hinter den Kulissen haben Zeindler und Pozzi bereits wieder einen Song fertiggestellt. «Der ist hitverdächtig», ist Zeindler überzeugt. Dietikerinnen und Dietiker können sich davon sicher im Laufe des Sommers selbst auf dem Kirchplatz im Zentrum überzeugen. Dort verbreitet Zeindler seit dem Pfingstwochenende mit seiner an mediterrane Strandbars erinnernden «Roger's Summer Lounge» Ferienstimmung und will vor Ort auch selbst als DJ über den Sommer regelmässig auflegen.