Dietikon Roger Zeindler übernimmt das Bistro im Minigolfpark Mühlematt Der Minigolfclub Mühlematt Dietikon hat mit der Zero Production GmbH ein Unternehmen gefunden, das die Minigolfpark-Gäste ab Saisonbeginn am 9. Juli jeweils von Dienstag bis Sonntag kulinarisch verwöhnen wird. David Egger Jetzt kommentieren 15.06.2022, 21.51 Uhr

Ab 9. Juli wird in Dietikon wieder eingelocht. Bild: Colin Frei/Archiv

Manche Dietikerinnen und Dietiker haben Roger Zeindler schon vermisst, da er seine «Summer Lounge» dieses Jahr nicht auf dem Dietiker Kirchplatz, sondern auf dem Urdorfer Luberzenareal betreibt. Nun feiert er eine Art Comeback. Seine Zero Production GmbH wird das Minigolf-Bistro betreiben, das mit dem Minigolfpark Mühlematt diesen Sommer nach zweijähriger Schliessung neu eröffnet wird. Dies hat der Minigolfclub Mühlematt Dietikon am Mittwochnachmittag mitgeteilt. Auch das Eröffnungsdatum steht nun fest: Los gehts am Samstag, 9. Juli, ab 10 Uhr.