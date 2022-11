Roger Küng und seine Schüler sorgten für musikalisches Feuerwerk

Dietikon Roger Küng und seine Schüler sorgten mit ihrer Show für ein musikalisches Feuerwerk Die Schlagzeugschule «The Art of Rhythm» begeisterte am Wochenende das Publikum in Dietikon. Christian Murer 14.11.2022, 08.42 Uhr

Schlagzeuglehrer Roger Küng sang auf der Bühne mit den Mezzo Singers. Zu den Highlights gehörten auch die Drumshows sowie die Sketche des Cabaret Lüüchtstift. Christian Murer Das Showkonzert beinhaltete auch Sologesang. Die Solistinnen waren voll bei der Sache. Christian Murer Mit viel Gefühl gaben die Sängerinnen ihren Gesang zum Besten. Christian Murer Neben dem Gesang gab es noch viele weitere Darbietungen ... Christian Murer ... so liess dieses Duo das Cabaret Rotstift wieder aufleben: das Cabaret Lüüchtstift. Christian Murer Das Showkonzert von The Art of Rythm wurde sowohl am Samstag als auch Sonntag aufgeführt. Christian Murer Hier spielt die Steelband Swiss Jungle Drummers. Christian Murer Es war viel Rhythmus zu spüren beim Showkonzert. Christian Murer Es war Trommelkunst in Vollendung. Christian Murer Die Bühne war mit Instrumenten vollgestellt – denn Rhythmus braucht Platz. Christian Murer Roger Küng zauberte mit seiner Panflöte wunderschöne Klänge auf die Bühne. Christian Murer Das Publikum war begeistert ... Christian Murer ... und so gab es für all die Musikerinnen und Musiker frenetischen Applaus. Christian Murer

Mit viel Discorauch eröffneten am Samstagabend unter dem Motto «It’s a good time» die Mezzo Singers mit dem Lied «Tubthumping» die mehr als zweistündige Musikshow der Schlagzeug- und Steelbandschule «The Art of Rhythm» des Geroldswilers Roger Küng im katholischen Pfarreizentrum St. Agatha in Dietikon. Das Motto des Konzerts waren die 90er-Jahre. Auch das Cabaret Lüüchtstift sorgte mit ihrem Sketch «Häppi Länding», inspiriert vom berühmten Cabaret Rotstift, für heitere Stimmung.

Die Rhythmusgruppe Geroldswil bewies mit dem Stück «Calypsambo» ihr Können. Anschliessend erfreuten die Mezzo Singers mit drei weiteren Songs die zahlreich erschienenen Besucherinnen und Besucher. «Alarmübung» hiess eine weitere lustige Cabaretnummer des Cabaret Lüüchtstift. Danach legte die Rhythmusgruppe Geroldswil gleich zweimal einen fulminanten Auftritt hin. Noch vor der Pause brillierten die Mezzo Singers mit den beiden Songs «Larger Than Live» der Backstreet Boys und «Wind Of Change» der deutschen Hard-Rock-Band Scorpions aus Hannover.

Nach der Pause gehörte die Steelband Swiss Jungle Drummers zu den Höhepunkten des Showkonzerts. Und auch die Rhythmusgruppe Swiss Jungle Drummers aus Dietikon überzeugte zweimal mit ihren Rhythmen. Wunderschön meditative Klänge zauberte Meister Roger Küng aus seiner Panflöte. Und immer wieder zeigten die Mezzo Singers mit ihren Solistinnen ihr Können. Zwei weitere humoristische Leckerbissen waren die Rotstiftstücke «Bim Zahnarzt» und «Du, Karli?». Nochmals brachten die Swiss Jungle Drummers eine Bombenstimmung in den Pfarreisaal, bevor dann nach einem knalligen Finale der Vorhang endgültig fiel.

Der Lehrer ist stolz auf seine Mannschaft

In der Tat: Die Musikshows von «The Art of Rhythm» sind mittlerweile zu einem kulturellen Highlight im Limmattal geworden. Initiant dieser mitreissenden Bühnenshows ist Roger Küng – ein engagierter Schlagzeug-, Perkussions- und Steelbandlehrer. Im Weiteren leitet Küng mit viel Herzblut die Tambouren-Gruppe der Stadtjugendmusik Dietikon. «Diese Show war für mich wieder eine grandiose Vorstellung aller meiner Schülerinnen und Schüler», sagte Roger Küng nach dem Anlass am Samstag. Und mit Stolz fügte er an: «Wir sind und bleiben eine Topmannschaft und ich darf als Kapitän dieses supertolle Schiff lenken.» Für ihn sei es erstaunlich, was für eine hohe musikalische Qualität und riesige Präzision mit seinen Leuten möglich sei.