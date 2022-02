Dietikon Roger Bachmann: «Wir können nicht einfach Schlieren kopieren, sondern müssen unseren eigenen Weg gehen» Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) wurde an der Gründungsversammlung als Präsident des Fördervereins Cleantech Hub Dietikon gewählt. Im Interview erklärte er, wie die ganze Stadt vom neuen Wirtschaftscluster profitieren könnte und inwiefern die Erfahrungen vom erfolgreichen Bio-Technopark in Schlieren beim Aufbau geholfen haben. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 16.02.2022, 17.35 Uhr

Stadtpräsident Roger Bachmann ist optimistisch, dass die ganze Stadt künftig vom Cleantech-Cluster profitieren wird. Severin Bigler

Roger Bachmann, wieso fokussiert die Stadt Dietikon auf den Cleantech-Bereich?

Roger Bachmann: Wir haben analysiert, wo wir heute schon stark sind. In Dietikon sind schon Leuchttürme in der Cleantech-Thematik wie Limeco, EKZ und Planzer tätig. Das sind absolut perfekte Player in dem Bereich. Für uns ist es extrem wertvoll, dass wir sie mit im Boot haben. Hoffentlich werden wir auch als Stadt schweizweit zu einem Cleantech-Leuchtturm. Mit der Förderung von Cleantech-Innovationen wollen wir zudem auch einen aktiven Beitrag zur Lösung von Umweltproblemen und künftigen gesellschaftlichen Herausforderungen leisten und nicht nur darüber reden.

Welche Vorteile erhoffen Sie sich längerfristig vom Cleantech Hub für die Stadt?

Neben der Imagethematik hoffen wir, davon zu profitieren, wenn sich innovative, zukunftsträchtige Firmen in Dietikon ansiedeln. So können sich mehr hochqualifizierte Arbeitsplätze positiv auf die Bevölkerungsstruktur auswirken. Aber natürlich wird das nicht von heute auf morgen passieren. Auch für die Entwicklung des Gebiets Silbern ist es wertvoll, deshalb haben wir den Cluster bewusst dort angesiedelt. Früher wurde in der Silbern vor allem produziert, aber die Welt hat sich gewandelt und heute sind Dienstleistungen viel stärker gefragt. Wenn wir mit Cleantech auch noch Wissenschaft und Forschung in der Silbern ansiedeln können, ist das für die gesamte städtische Wirtschaft sicher ein Vorteil.

Unter den Verantwortlichen finden sich viele bekannte Limmattaler Gesichter. Wie wurde der frischgewählte Vorstand zusammengestellt?

Das ganze Projekt soll eine Public-private-Partnership sein, in der nicht nur die Politik, sondern auch die Wirtschaft und die Wissenschaft vertreten sind. Auch die Finanzierung ist ein wichtiges Thema. Dabei sind wir auf die vielen Beziehungen eines gut vernetzten Vorstands angewiesen. Das Ziel der Stadt ist klar, dass das Projekt irgendwann ohne staatliche Hilfe fliegen kann und der Cleantech-Cluster angetrieben wird von den Unternehmen.

Was zeichnet das vierköpfige Kernteam aus?

Start-ups gibt es nicht wie Sand am Meer. Das ist ein beschränkter Markt und viele Standorte buhlen um neue Firmen. Deshalb freuen wir uns, für das Kernteam so erfahrene Leute gefunden zu haben. Sie kennen sich in der Cluster-Thematik und in der Start-up-Szene sehr gut aus und wissen, wie wir vorgehen müssen, um passende Unternehmen anzusiedeln.

Was ist Cleantech? Der Begriff Cleantech (Abkürzung für Clean Technologies) bedeutet saubere Technologien und beschreibt einen zukunftsweisenden Wirtschaftszweig mit dem Ziel, ökologische und ökonomische Aspekte in nachhaltigem Wirtschaften zu vereinen. Der Einsatz von Cleantech soll in umweltschonendem, nachhaltigem Wachstum münden, um den steigenden Bedarf an Gütern und Dienstleistungen mit dem endlichen Angebot natürlicher Ressourcen und der Notwendigkeit der Klimaschonung in Einklang zu bringen. Cleantech ist nicht eindeutig definiert und umfasst ein vielfältiges Themenfeld. Dazu gehören alle Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen, welche die operationale Leistung, Produktivität oder die Effizienz steigern und gleichzeitig Kosten, natürliche Ressourcen, den Energieverbrauch, Abfälle oder die Verschmutzung reduzieren. Beispiele für Cleantech-Teilmärkte sind die Themenfelder erneuerbare Energien und Materialien, nachhaltige Mobilität sowie Ressourcenschutz und Emissionsreduktion. (flo)

Der Vorstand ist eine reine Männerrunde, im Kernteam ist eine Frau mit dabei. Weshalb sind beim Cleantech Hub nicht mehr Frauen involviert?

Bei der Personenauswahl war das Geschlecht kein Thema, primär standen die Fachkompetenz und die Qualifikationen im Vordergrund. Fakt ist, dass in der Cleantech-Thematik die Männer heute noch dominant sind. Die Dietiker Unternehmen in dem Bereich werden etwa alle von Männern geführt. Realistischerweise waren in der ersten Phase keine passenden Frauen verfügbar. Aber wenn sich das in Zukunft ändern sollte und wir mehr gute, kompetente Frauen für das Projekt finden, nehmen wir sie noch so gerne.

Mit dem Bio-Technopark ist in Schlieren auf dem ehemaligen Wagi-Areal in den letzten 20 Jahren ein bedeutender Standort für den Lifesciences-Bereich entstanden. Mitgründer und CEO Mario Jenni ist beim Cleantech Hub als Berater involviert. Inwiefern haben die Erfahrungen aus Schlieren bisher beim Clusteraufbau geholfen?

Wir sind froh, dass wir mit Mario Jenni jemand so Erfahrenes in der Clusterthematik dabei haben. Er kann uns Tipps geben, aber auch mal den Zeigefinger heben und erklären, wieso etwas eher nicht funktionieren wird. Wir haben in den letzten Jahren immer etwas neidisch nach Schlieren geschaut. Aber wir können nicht einfach Schlieren kopieren, die Stadt hatte eine ganz andere Ausgangslage mit dem damaligen Wagi-Areal. In Dietikon existiert keine solche Industriebrache. Wir müssen unseren eigenen Weg gehen und unseren Wirtschaftscluster spezifisch für unsere Stadt entwickeln.

