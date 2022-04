Rettung aus der Ukraine: Sie holte ihre Mutter nach Dietikon

Dietikon Rettungsaktion im Kriegsgebiet: Sie brachte ihre Mutter von Kiew nach Dietikon Chorleiterin und Sopranistin Zoryana Mazko holte ihre Mutter Tanja aus der Ukraine zu sich nach Hause. Die Reise in ihre Heimat nutzte sie zudem, um ukrainische Kinder mit Schoggiosterhasen zu überraschen und einen Krankenwagen zu spenden. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vereint: Zoryana Mazko (rechts) kehrte vergangenen Sonntag mit ihrer Mutter Tanja aus der Ukraine nach Dietikon zurück. Valentin Hehli

«Ich bin glücklich, dass sie endlich hier bei mir ist», sagt die Dietiker Chorleiterin und Sopranistin Zoryana Mazko und umarmt ihre Mutter Tanja, die neben ihr auf dem Sofa in ihrem Haus in Dietikon sitzt. Beiden steht die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Am 19. April machte sich Mazko mit zwei Freunden auf den Weg, um ihre Mutter aus der ukrainischen Heimat abzuholen.

«Seit dem Ausbruch des Krieges versuche ich sie dazu zu überreden, zu mir nach Dietikon zu kommen. Doch sie weigerte sich am Anfang. Als ich ihr drohte, dass ich bis ins Kriegsgebiet fahren werde, um sie in Sicherheit zu bringen, willigte sie ein», erzählt Mazko. Die Gräueltaten an Zivilisten in der Stadt Butscha haben Tanja Mazko noch zusätzlich darin bestärkt, ihr Dorf in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu verlassen. «Ich hatte Angst, dass uns das Gleiche passieren wird», sagt die 71-Jährige. Um ihre Tochter zu treffen, reiste sie in die Stadt Nowowolynsk, die 25 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt liegt.

Der Krankenwagen aus Polen wird nun in Charkiw eingesetzt. Darauf zu sehen ist das Logo von Zoryana Mazkos Benefizkonzerten «Singen für den Frieden». zvg

Sie mussten stundenlang an der Grenze warten

Nach zweitägiger Fahrt erreichte Zoryana Mazko ihre alte Heimat. Die Grenzüberfahrt gestaltete sich schwieriger als erwartet. «Wir hatten viele Hilfsgüter wie feuerfeste Schuhe für Feuerwehrleute oder blutstillende Pflaster im Gepäck. Mein Kollege wollte zudem in einem separaten Lastwagen gespendetes Spitalinventar und Rollstühle einführen», sagt Mazko. Dass es je nach Art der Hilfsgüter verschiedene Grenzübergänge gibt, habe die Einreise erschwert. Und auch die Bürokratie half nicht. «Die Zollbeamten waren sehr streng. Fehlte nur ein Papier, musste man dieses besorgen und danach tagelang an der Grenze warten.»

Diesen Ambulanzwagen kaufte Zoryana Mazko (rechts) aus Dietikon mit einem Teil des Erlöses ihrer Benefizkonzerte. zvg

Ein ukrainischer Junge freut sich über einen Schweizer Schoggihasen. zvg

Die Grenze passieren musste überdies auch ein Krankenwagen, den Mazko zuvor in Polen gekauft hatte. «Damit sollen die Sanitäter in Charkiw unterstützt werden, um möglichst viele Leben retten zu können.» Das Geld für das Fahrzeug stammt aus einem Teil des Erlöses der Benefizkonzerte «Singen für den Frieden», die Mazko seit März in der ganzen Schweiz zu Gunsten der Menschen in der Ukraine veranstaltet. In diesem Rahmen fand am 26. März auch ein Anlass in der Reformierten Kirche Dietikon mit Limmattaler Chören und Musikern statt, der Einnahmen von 10'500 Franken einbrachte.

Zoryana Mazko verteilte in der Ukraine Schoggiosterhasen und -eier an Kinder. zvg

Mazko transportierte mit ihren Freunden zudem 2000 Schoggiostereier und -hasen in die Ukraine. «Wir wollten den Kindern eine Freude bereiten und sie ihr Leid über Ostern kurz vergessen lassen. In der Ukraine feiert man orthodoxe Ostern eine Woche nach unserem Osterfest. Daher passte der Zeitpunkt gut. Weil in der Schweiz Ostern bereits vorbei war, hatten wir die Möglichkeit dank einer blitzschnellen Spendenaktion über Twint Schoggihasen und -eier günstig zu organisieren und mitzubringen», erzählt Mazko. Die Mühe habe sich gelohnt. «Es war schön, die strahlenden Gesichter zu sehen. Und traurig waren doch die Geschichten, welche die Leute uns erzählten.» Gewisse hätten bereits Hundefutter gegessen, weil keine Lebensmittel mehr verfügbar gewesen seien. «Sie weinten, als sie das erste Mal nach Wochen wieder Butter sahen.»

Russen stehlen sogar Servietten aus Hotels

Was die Russen in der Ukraine anstellen würden, sei abscheulich und widerspreche jeder humanitären Tradition, sagt Mazko. «Sie gehen brutal gegen Zivilisten vor und vergewaltigen Frauen. Zudem stehlen sie alles, was ihnen in die Finger kommt, sogar Servietten und Besteck aus Hotels. Die Waren bringen sie nach Weissrussland, wo sie diese dann per Post nach Russland schicken.»

Eingeführt wurde auch gespendetes Spitalmobiliar aus der Schweiz. zvg

Mazko wagt einen Vergleich zum Zweiten Weltkrieg. «Laut meiner 95-jährigen Grossmutter verhielten sich die Faschisten damals viel menschlicher als die russischen Soldaten heute. Sie verschonten die zivile Bevölkerung.» Die Russen hätten nicht begriffen, dass es sich um einen Krieg zwischen zwei Ländern und nicht zwischen Menschen handle. Mazko sagt:

«Ich hoffe, dass die Ukraine noch mehr Unterstützung erhält und die Welt sich mehr gegen Putin wehrt. Es ist keine Option, dass sich die Ukraine für Europa opfert. Kriegt Putin unser Land, kriegt er ganz Europa.»

Zoryana Mazko (rechts) wird weiterhin Benefizkonzerte für die Ukraine organisieren. Ihre Mutter Tanja hofft derweil, dass sie bald wieder in die Heimat zurückkehren kann. Valentin Hehli

Mazko will weiterhin Benefizkonzerte mit regionalen Chören und neu auch Projekte mit Kindern auf die Beine stellen, um mit dem Erlös ihren Landsleuten zu helfen und ihnen Mut zu machen weiterzukämpfen. Das nächste Konzert findet in der Predigerkirche in Zürich am 7. Mai statt.

Die Mutter plagt ein schlechtes Gewissen

Vergangenen Sonntag kam Mazko mit ihrer Mutter in Dietikon an. «Meine Mutter fühlt sich hier sicher, doch das schlechte Gewissen plagt sie gegenüber denen, die immer noch in der Ukraine ausharren», sagt Mazko. Auch wenn beide froh sind, dass sie nun zusammen sind, so wissen Mutter und Tochter:

«Zufrieden sind wir erst, wenn dieser Albtraum aufhört und meine Mutter wieder zurück in die Ukraine gehen kann.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen