Dietikon Reto Siegrist gibt die Schule ab und übernimmt die Finanzen von seinem abtretenden Parteikollegen Rolf Schaeren Der Dietiker Stadtrat hat sich am Montagabend konstituiert. Bis auf Reto Siegrist bleiben alle Bisherigen in ihren Abteilungen. Catherine Stocker-Mittaz (Mitte) übernimmt das Sicherheitsabteilung und Mirjam Peter (SVP) die Schule. Florian Schmitz 14.06.2022, 15.32 Uhr

Der Dietiker Stadtrat hat am Montagabend die Zuständigkeiten verteilt: Catherine Stocker-Mittaz (Mitte), Reto Siegrist (Mitte), Philipp Müller (FDP), Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP), Stadtschreiberin Claudia Winkler, Anton Kiwic (SP), Lucas Neff (Grüne) und Mirjam Peter (SVP).

Der dieses Jahr neu gewählte Dietiker Stadtrat hat seine Arbeit aufgenommen. An seiner Sitzung von Montagabend hat sich das Gremium in neuer Zusammensetzung für die Amtsperiode 2022 bis 2026 konstituiert, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Auffällig ist, dass die Mitte weiterhin die freigewordene Finanzabteilung führen wird. Reto Siegrist (Mitte), der in den letzten vier Jahren der Schule vorstand, folgt auf seinen Parteikollegen Rolf Schaeren, der nach 16 Jahren als Finanzvorstand nicht mehr zu den Wahlen antrat.

Fünf von sieben Bisherigen stellten sich dieses Jahr erneut zur Wahl und wurden allesamt bestätigt. Abgesehen von Siegrist bleiben die anderen vier Bisherigen in ihren Abteilungen. An der Spitze des Stadtrats steht auch für die nächsten vier Jahre Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP), der vom Volk mit grossem Vorsprung wiedergewählt wurde. Philipp Müller (FDP) wird auch in der nächsten Legislatur als Sozialvorstand amten, Anton Kiwic (SP) wird seine Arbeit als Hochbauvorstand fortführen und Lucas Neff (Grüne) bleibt Infrastrukturvorstand.

Schule ist nach vier Jahren Unterbruch wieder in SVP-Händen

Die durch die Rochade von Siegrist frei gewordene Schulabteilung geht wieder zurück an die SVP und wird neu von Mirjam Peter geführt. Sie sicherte sich im zweiten Wahlgang im Mai den letzten Stadtratssitz. Bereits von 2010 bis 2018 stand die SVP in Person von Jean-Pierre Balbiani der Schule vor.

Als Schulpräsidentin wird Peter der total neunköpfigen Schulpflege vorstehen, welche als Exekutive der Schulabteilung die strategische Entwicklung der Dietiker Schule lenkt. Diese setzt sich zusammen aus drei Mitgliedern von der SP, zwei von der Mitte und je einem von EVP, FDP und GLP. Die SVP scheiterte hingegen bei der Wahl im Mai und holte keinen einzigen Schulpflegesitz. Mit Mirjam Peter als Schulpräsidentin ist die SVP nun doch in der Schulpflege vertreten.

Heinz Illi (EVP), der die letzten 16 Jahre die Sicherheits- und Gesundheitsabteilung führte, war neben Schaeren der einzige Stadtrat, der nicht mehr zur Wahl angetreten war. Die neu gewählte Catherine Stocker-Mittaz (Mitte) übernimmt die freigewordene Sicherheits- und Gesundheitsabteilung.

Die konstituierende Stadtratssitzung sei am Montagabend speditiv verlaufen, weil der Grossteil der Arbeit schon im Vorfeld geleistet worden sei, sagt Stadtpräsident Roger Bachmann (SVP) auf Anfrage. Er habe mit allen Einzelgespräche geführt über die persönlichen Stärken, Befindlichkeiten und möglichen Wünsche. Der berufliche Rucksack und die Fachkompetenzen seien bei der Ressortverteilung auch wichtig, damit alle Stadträtinnen und Stadträte der Bevölkerung am besten dienen könnten, sagt er. Von daher sei es nicht überraschend, dass Siegrist, der Jahrzehnte in Führungsfunktionen in der Finanzbranche arbeitete und nun als selbstständiger Berater tätig ist, zur Finanzabteilung gewechselt sei.

Bis Ende Jahr sollen die Legislaturziele präsentiert werden

Allgemein ein wichtiges Thema seien auch mögliche zukünftige Interessenkonflikte mit dem politischem Amt, die etwa wegen privaten Beziehungen, der Arbeit oder Vereinsaktivitäten entstehen könnten, sagt Bachmann. «Dem wollen wir von Anfang an aus dem Weg gehen, damit eventuelle Vorwürfe von Vetterliwirtschaft gar nicht erst aufkommen.»

Nach der Konstituierung kann der Dietiker Stadtrat in neuer Besetzung seine Arbeit aufnehmen. «Unser Ziel muss es sein, dass wir wieder so eine positive Legislaturbilanz präsentieren können wie jetzt nach Ablauf der letzten vier Jahre», sagt Bachmann. Er sei zuversichtlich, dass der Stadtrat auch in der neuen Zusammensetzung gut funktioniere. Nun gehe es darum, bis Ende Jahr die Legislaturziele für die kommenden vier Jahre zu verabschieden, um der Bevölkerung den Weg für die eben gestartete Amtsperiode aufzuzeigen. Dazu sagt Bachmann: «Die ersten Pflöcke haben wir schon eingeschlagen und aufgegleist.»