Dietikon Regierungsrätin Natalie Rickli hat das Dietiker Impfzentrum besucht Seit Freitag sind im Kanton Zürich eine halbe Million Menschen gegen eine Corona-Infektion geimpft. Mitunter ein Grund für die SVP-Gesundheitsvorsteherin Natalie Rückli, sich bei den Verantwortlichen in Dietikon und Affoltern am Albis persönlich zu bedanken. 25.06.2021, 18.33 Uhr

Die Zürcher Regierungsrätin Natalie Rickli posierte mit dem Dietiker Stadtpräsidenten Roger Bachmann (SVP, rechts) und dem Dietiker Sicherheits- und Gesundheitsvorstand Heinz Illi (EVP, links) für ein Foto. Twitter

Die Zürcher Gesundheitsvorsteherin Natalie Rickli (SVP) hat sich heute bei einem Besuch in den Impfzentren in Dietikon sowie in Affoltern am Albis im Namen der Gesundheitsdirektion bei den Impfverantwortlichen «für ihren grossen Einsatz und ihre wertvolle Unterstützung» bedankt.