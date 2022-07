350 Unterschriften gegen Gestaltungsplan Lägernstrasse

Dietikon Referendumskomitee sammelt 350 Unterschriften gegen Bauprojekt der Swiss Life an der Lägernstrasse Ernst Joss (AL) hat sein Wort gehalten. Zusammen mit einem Teil des Referendumskomitees leistet er Widerstand gegen das Swiss-Life-Projekt. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 08.07.2022, 15.55 Uhr

Die Referendumsbögen sind übergeben, jetzt stehen die Vorbereitungen für den Abstimmungskampf an. Im Bild von links nach rechts: Arno Graf, Bernhard Schmidt, Ernst Joss, Manuela Schiller und Max Bodenmann. wue

Der Widerstand gegen den Gestaltungsplan für ein Verdichtungsprojekt an der Lägernstrasse nahm am Freitagmorgen Form an: Das von der AL unterstützte Referendumskomitee überreichte die Referendumsbögen dem stellvertretenden Dietiker Stadtschreiber Arno Graf. 350 Unterschriften konnten Ernst Joss (AL), Max Bodenmann (Gamfa), Bernhard Schmidt (parteilos) und Manuela Schiller (AL) in den vergangenen rund acht Wochen sammeln. 250 gültige sind notwendig für ein Zustandekommen.