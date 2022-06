Dietikon Referendumskomitee will günstigen Wohnraum bei Gestaltungsplänen vorschreiben Die Gegner des Gestaltungsplans für eine Neubausiedlung in Dietikon wünschen sich, dass die Stadt beim Verhandeln mit Bauherren auf preisgünstige Wohnungen pocht. Das vorliegende Projekt der Swiss Life ist für sie nur exemplarisch ein grösseres Problem. Florian Schmitz Jetzt kommentieren 14.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die geplante Neubausiedlung soll entlang der Lägernstrasse zwischen der Badenerstrasse und dem Schulhaus Steinmürli entstehen. David Egger

An der letzten Gemeinderatssitzung Anfang Juni kündigte Ernst Joss (AL) bereits den Widerstand gegen den Gestaltungsplan für ein Neubauprojekt der Swiss Life an. In Dietikon stünden viele Erneuerungen an, weil viele alte Siedlungen aus den 1950er-Jahren ersetzt werden, sagt er. Es sei wichtig, jetzt aktiv zu werden, um die Weichen für die Zukunft zu stellen und diese Erneuerung in soziale Bahnen zu lenken. «Wenn wir jetzt nichts unternehmen, wäre unsere Opposition bei späteren Gestaltungsplänen nicht mehr glaubwürdig.»

Das von der AL unterstützte Referendumskomitee, das neben Joss aus Gemeinderat Max Bodenmann (Gamfa), Dani Gzim, Irene Ribbe, Bernhard Schmidt und Stefan Stebler besteht, hat bis zum 11. Juli Zeit, um die nötigen 250 Unterschriften für ein Zustandekommen zu sammeln. Er sei diesbezüglich optimistisch, sagt Joss.

Die Swiss Life will an der Lägernstrasse, zwischen Badenerstrasse und Schulhaus Steinmürli, acht neue Wohnbauten mit insgesamt 175 Wohnungen erstellen. Sie sollen bestehende Häuser aus dem Jahr 1954 ersetzen. Joss stört sich daran, dass die Swiss Life dank des Gestaltungsplans dichter bauen darf, aber keine günstigen Wohnungen zur Verfügung stellen muss. Für ihn ist klar:

«Bei jeder Mehrausnutzung müssen wir einen Anteil Wohnungen fordern, die nach dem Prinzip der Kostenmiete vermietet werden.»

Artikel 49b des Planungs- und Baugesetzes erlaube bei Gestaltungsplänen, die zu einer erhöhten Ausnützung führen, die Festsetzung eines Mindestanteils an preisgünstigem Wohnraum. Dieses Vorgehen biete sich bei der Lägernstrasse gut an. Mit dem Gestaltungsplan erhöht sich die maximal erlaubte Geschossfläche um 36,5 Prozent von 17'500 auf 23'900 Quadratmeter. Für einen Teil dieser Mehrnutzung könnte preisgünstiger Wohnraum vorgeschrieben werden, findet Joss und verweist darauf, dass die Stadt Zürich diesen Weg bereits mit Erfolg beschreite.

Vorwurf: Die Stadt hat bei den Verhandlungen zu wenig rausgeholt

Am geplanten Bauprojekt habe er an und für sich nicht allzu viel auszusetzen und er sei bereit, eine gewisse Verdichtung in Kauf zu nehmen, wenn dabei auch neue günstige Wohnungen entstünden, sagt Joss. Natürlich sei der in Dietikon als Wachstumsgegner bekannte Bernhard Schmidt, der ebenfalls im Komitee sitzt, da anderer Meinung. Aber man müsse nicht vollständig übereinstimmen, um sich zusammen für eine Sache einzusetzen.

Gemäss Vertrag mit der Stadt Dietikon hat die Swiss Life sich unter anderem dazu verpflichtet, im Minergie-P-Eco-Standard zu bauen, einen Quartierplatz zu erstellen, eine Veloabstellanlage zu errichten und Werkleitungen zu verlegen und zu erneuern. Das sei angesichts der stark erhöhten Nutzungsziffer deutlich zu wenig, findet Gemeinderat und Komiteemitglied Bodenmann. Auch er spricht von einem exemplarischen Bauprojekt, auf das in den nächsten Jahren noch viele weitere folgen werden. Diese Erneuerung alter und häufig auch veralteter Bausubstanz ergebe durchaus Sinn, sagt er. Aber es könne nicht sein, dass dabei keine neuen günstigen Wohnungen entstünden.

Als der Gemeinderat Anfang Mai den Gestaltungsplan Lägern bewilligte, hatten nur Joss und Bodenmann dagegen gestimmt, während sich die SP – zusammen mit den Grünen – trotz verbaler Kritik enthielt. Bei der Abstimmung habe man gesehen, wer taktiere und wer Haltung zeige, sagt Bodenmann. «Ich verstehe persönlich nicht, wieso die SP nicht mitmacht beim Referendum», sagt Joss. Beide verweisen auf die von SP-Mitgliedern lancierte Initiative «Bezahlbares Wohnen in Dietikon». Deren Ziele müssten ja auch irgendwie umgesetzt werden, sagt Joss. «Jetzt haben wir ein konkretes Projekt, bei dem wir etwas bewirken können.»

SP will strukturelle Lösungen, statt einzelne Projekte zu bekämpfen

Natürlich sei die SP nicht erfreut darüber, dass beim Swiss-Life-Projekt eher teure Wohnungen entstehen sollen, sagt Gemeinderätin Katharina Kiwic, Co-Präsidentin der SP Dietikon. Auch ihre Partei hätte sich günstige Wohnungen gewünscht. Aber das Projekt an sich sei nicht schlecht und die alten Häuser seien in keinem guten Zustand und müssten wirklich ersetzt werden. «Wir wollen nicht verhindern, dass die alte Bausubstanz erneuert werden kann», sagt sie.

Die SP habe entschieden, nicht einzelne Projekte zu bekämpfen, sondern das Problem strukturell an der Basis anzugehen, damit die bauliche Erneuerung in Dietikon insgesamt sozialer vonstattengehe. Die Initiative «Bezahlbares Wohnen in Dietikon» verfolge genau dieses Ziel, sagt Kiwic, die selbst im Initiativkomitee sitzt.

Auch das Referendumskomitee zielt nicht nur auf den vorliegenden Gestaltungsplan der Swiss Life ab. In Dietikon sei eine vertiefte Debatte über die bauliche Erneuerung und Verdichtung notwendig, erklärt Joss. «Was für eine Verdichtung wollen wir überhaupt und unter welchen Bedingungen?» Diese Grundsatzdiskussion sei bisher noch gar nicht richtig geführt worden.

Das Dietiker Parlament hatte sich im Mai für den Gestaltungsplan ausgesprochen – mit 20 Ja-, 7 Enthaltungen und 2 Nein-Stimmen. Dafür waren SVP, FDP, Mitte, EVP und GLP.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen