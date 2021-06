Dietikon Rechnung 2020 genehmigt: Gemeinderäte warnen vor künftigem Corona-Effekt Das Virus werde sich in den kommenden Jahren noch deutlich stärker auf die städtischen Finanzen auswirken, wie gleich mehrere Gemeinderäte an ihrer Rechnungssitzung in Aussicht stellten. Am Ende stimmten alle 35 Dietiker Parlamentarier der Jahresrechnung zu. Florian Schmitz 04.06.2021, 11.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Donnerstagabend äusserten sich alle Parteien im Dietiker Parlament zur Jahresrechnung 2020. Sandra Ardizzone

Die Jahresrechnung 2020 löste an der Dietiker Gemeinderatssitzung grundsätzlich positive Voten aus – von allen Parteien. Obwohl erstmals nach vier positiven Abschlüssen wieder ein Aufwandüberschuss verzeichnet wurde, nahmen die 35 anwesenden Gemeinderäte die Rechnung letztlich einstimmig an. Alle Sprecher lobten am Donnerstagabend im Gemeinderatssaal, dass das Minus von 2,55 Millionen Franken um 4,26 Millionen Franken besser ist als das Budget. Aber sie gaben dem Stadtrat auch viele Denkanstösse mit auf den Weg.

Corona habe sich noch nicht so stark auf die Rechnung ausgewirkt, aber es werde die Stadt in den kommenden Jahren noch stärker beschäftigen, sagte Gemeinderat Konrad Lips (SVP) als Präsident der Rechnungsprüfungskommission. Gerade die Sozialabteilung sei wegen der vorgelagerten Hilfssysteme des Bundes bisher noch nicht so stark gefordert worden. Lips ergänzte:

«Die Sozialabteilung erlebt zurzeit die Ruhe vor dem Sturm.»

Gleich anschliessend äusserte Lips im Namen der SVP-Fraktion leichte Sorge, dass der Steuerertrag pro Kopf um 100 Franken gesunken sei. Das sei zwar nicht viel, aber trotzdem eine Entwicklung in die falsche Richtung.

Auch die EVP mahnte zur Vorsicht: «Das Coronajahr werden wir sicher noch verzögert spüren», sagte Manuela Ehmann. Sie hoffe aber, dass der Schock in den nächsten Jahren ausbleibe. Die Stadt verfüge über ein stabiles Eigenkapitalpolster, sagte Michael Segrada für die FDP-Fraktion. Deshalb sei es richtig, dass der Steuerfuss nicht erhöht worden sei. Zudem sei er überzeugt, dass die grosse Expo Phänomena 2023 der Stadt zusätzliche Einnahmen einbringen werde.

Auf Grundstückgewinnsteuern sei kein Verlass

«Wir müssen vielen steigenden Kosten entgegenschauen», sagte Beda Felber im Namen der Mitte-Fraktion. Höhere Sozialausgaben und steigende Personalkosten würden sich noch länger auswirken. Felber gab zudem zu bedenken, dass man sich nicht immer auf so hohe Grundstückgewinnsteuern verlassen könne. Der unerwartet hohe Ertrag von 8,42 Millionen Franken half nämlich wesentlich dabei, die Rechnung zu verbessern.

Das erfreuliche Resultat sei deshalb auch etwas glücklich, sagte Beat Hess (Grüne). Zudem regte er mehr Kooperation und Austausch zwischen den verschiedenen städtischen Abteilungen an. Hess hat den Eindruck, dass jeder Stadtrat zu stark auf seinen eigenen Bereich fokussiert sei.

Obwohl er wusste, dass die Stadt immer vorsichtig budgetiere, sei ihm ein Stein vom Herzen gefallen, als er die Rechnung gesehen habe, sagte Sven Johannsen (GLP). Der Personalkostenanstieg von vier Prozent sei angesichts der fordernden Situation verkraftbar.

Lange Vakanzen fordern das Verwaltungspersonal

Die SP/AL-Fraktion bat den Stadtrat, künftig wenn möglich besser auf längere Vakanzen in der Verwaltung zu reagieren, wie Kerstin Camenisch (SP) ausführte. Ihr sei bewusst, dass der Personalmarkt schwierig sei und auch andere Gemeinden mit der Rekrutierung von neuem Personal stark gefordert seien, ergänzte sie relativierend. Die gesunden Stadtfinanzen liessen es aber zu, die städtische Finanzbremse etwas zu lösen.

«Wir haben das Geld, um Investitionen zu tätigen»,

doppelte Ernst Joss (AL). Nicht umgesetzte Projekte seien häufig nicht fehlenden Finanzen, sondern Personalengpässen geschuldet.

Die Dietiker Rechnung habe zum wiederholten Male besser abgeschlossen als budgetiert, sagte Finanzvorstand Rolf Schären (Mitte). Aber zum Beispiel mit der tiefen Steuerkraft pro Kopf habe die Stadt weiterhin herausfordernde Rahmenbedingungen. Dietikon sei keine reiche Stadt und nach wie vor bestehe ein hoher Investitionsbedarf. Die wiederholt hohen Grundstückgewinnsteuern seien konjunkturabhängig und auch etwas zufällig. «Wir sind froh, dass es sie gibt, aber es wäre nicht verantwortungsbewusst, darauf das Budget aufzubauen», sagte Schären. Zumindest für 2021 erwarte die Stadt aber erneut hohe Grundstückgewinnsteuern.