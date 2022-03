Dietikon Das Geschäft läuft: Raiffeisenbank an der Limmat steigert Gewinn um 9 Prozent Das Unternehmen hat im letzten Jahr 1,08 Millionen Franken Gewinn erzielt. Auch Stellen wurden aufgestockt. Lydia Lippuner 08.03.2022, 19.08 Uhr

Philipp Staubli (links), Vorsitzender der Bankleitung, und Verwaltungsratspräsident Urs Leemann (rechts). Zvg

1,08 Millionen Franken Gewinn hat die Raiffeisenbank an der Limmat 2021 erzielt. Das sind 9,13 Prozent mehr als im Jahr davor. Dies teilte die Bank am Dienstag mit. «Dank des hohen Vertrauens ihrer Kundinnen und Kunden» habe sie «ihre starke Position weiter ausbauen» können, heisst es von Seiten der Bank, deren Geschäftskreis die Gemeinden Bergdietikon, Dietikon, Schlieren und Urdorf sowie Oberengstringen, Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil umfasst. Dass das Geschäft läuft, zeigt sich auch beim Hypothekarvolumen. Dieses ist um 2,59 Prozent auf 588 Millionen Franken gestiegen.

Die weiteren Forderungen gegenüber Kunden sind um 0,925 Millionen Franken auf 4,8 Millionen Franken gesunken. Dieser Rückgang hat unter anderem damit zu tun, dass mehrere ­lokale Unternehmen aus der Region ihre Covid-19-Kredite bereits zurückgezahlt haben. Im Anlagegeschäft hat die Raiffeisenbank an der Limmat stark zugelegt und «die Zielsetzungen übertroffen», wie die Genossenschaft in ihrer Medienmitteilung schreibt. Konkret wuchs das Depotvolumen um 18,6 Prozent. Ende 2021 betrug es 198,3 Millionen Franken. Die Raiffeisen schreibt dazu:

«Der Optimismus mit Blick auf die wirtschaftliche Erholung sowie das Vertrauen in die Anlagekompetenz von Raiffeisen führte zu höheren Transaktionsvolumen.»

Die Bank will ihr Vorsorge- und Anlagegeschäft auch künftig weiter ausbauen. Der Erfolg beim Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft stieg um 20,55 Prozent auf 1,38 Millionen Franken. Der Zinsaufwand sank um 16 Prozent, der Zinsertrag um 6 Prozent. Der Handelserfolg kam auf 0,39 Millionen Franken zu liegen.

Die Mitarbeitendenzahl ist von 23 auf 27 angewachsen

Der Geschäftsaufwand sei 2021 um 5,9 Millionen Franken höher ausgefallen als im Vorjahr, schreibt die Bank. Grund dafür seien insbesondere der Einzug in die neuen Geschäftsräumlichkeiten an der Zürcherstrasse 64 in Dietikon sowie die Besetzung von ausgeschriebenen Stellen. Der Personalbestand wurde von 20,6 auf 24,6 Personaleinheiten erhöht. Total sind 27 Personen für die Raiffeisenbank an der Limmat tätig. 2020 waren es noch 23. Auch die Anzahl Genossenschaftsmitglieder ist letztes Jahr gestiegen – um 93 auf neu 5816. Die Kundenzahl beläuft sich auf 8220 Personen. Die Kundeneinlagen beliefen sich Ende 2021 auf 485,5 Millionen Franken. Das sind 19,28 Millionen Franken mehr als im Jahr davor. Die Bilanzsumme beträgt neu 708,77 Millionen Franken, das sind 6,53 Millionen Franken mehr als im Vorjahr.

Das Jahresergebnis 2021 ist das erste, das Urs Leemann und Philipp Staubli zu verantworten haben. Leemann folgte im Mai 2021 als neuer Verwaltungsratspräsident auf Max Hirzel, Staubli folgte im September 2021 als Vorsitzender der Bankleitung auf Valerio Rizzo. Die Generalversammlung der Raiffeisenbank an der Limmat findet heuer schriftlich statt. Bis am 11. März können Mitglieder Anträge einreichen. Am 6. April werden die Unterlagen versendet, am 29. April ist der letzte Abstimmungstag und am 11.Mai wird das Resultat bekannt gegeben.