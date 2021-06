Gummibootinvasion: Anwohner gegen Badeverbot auf der Nötzliwiese

Dietikon Badeverbot auf der Nötzliwiese? Dagegen regt sich nun Widerstand Ein Badeverbot auf der Nötzliwiese in Dietikon gehe zu weit, findet Daniela Frieden vom Quartierverein Altberg. Auch eine von 14 Parlamentariern unterzeichnete Interpellation stellt sich dagegen. Hans-Caspar Kellenberger 17.06.2021, 04.35 Uhr

Die idyllische Nötzliwiese wird im Sommer jeweils von Gummiboot-Touristen überrannt. Hans-Caspar Kellenberger

Von Zürich die Limmat heruntertreibende Gummiböötler wassern immer noch am liebsten bei der Nötzliwiese in Dietikon aus. Das ist für die Bewohner des angrenzenden Dietiker Altbergquartiers zunehmend zur Plage geworden. Abfallberge, Lärm und Suchverkehr belasten im Sommer die eigentlich idyllische Ecke zwischen Limmatufer und Bahnhof. Auch die Natur leidet je länger je mehr.

«Es hatte am letzten Wochenende noch nicht den Menschenandrang, den wir sonst bei solchem Wetter erleben», sagt Daniela Frieden, Präsidentin des Quartiervereins Altberg. Denn noch ist das Wasser vielen zu kalt. Aber das bisschen Wiese, das frei von der Baustelle ist, wurde schnell von Gummiböötlern beansprucht. «Manche stellen ihre Boote dann in den Spielplatz zum Trocknen. Es hat nicht viel Platz hier auf der Nötzliwiese», sagt Frieden. Wenn der Andrang in den nächsten Wochen zunehme, könnten sich die Konflikte rund um das Dietiker Naherholungsgebiet noch verschärfen.

Der Spielplatz auf der Nötzliwiese wird im Sommer wegen der engen Platzverhältnisse auch von Menschen benutzt, um ihre Gummiboote trocknen zu lassen. Hans-Caspar Kellenberger

Seit Jahren ist die Stadt bemüht, die Probleme mit den Gummiböötlern auf der Nötzliwiese zu entschärfen. Neben der Aufwertung der Allmend Glanzenberg, die Gummiböötler zu einem früheren Ausstieg motivieren soll, setzt die Stadt dabei auch zunehmend auf Abschreckung. So stellte Sicherheitsvorstand Heinz Illi im Februar gegenüber dem «Tages-Anzeiger» die Einführung einer 300 Meter langen Sperrzone von der Nötzliwiese bis zum EKZ-Kraftwerk in Aussicht. Auch ein Badeverbot und weitere Massnahmen, um den Aufenthalt auf der Nötzliwiese unattraktiver zu machen, erwägte die Stadt. Nun hat die Böötlisaison begonnen, aber passiert ist noch nichts. Auf Anfrage heisst es von Seiten der Stadt, man könne ­frühestens Ende Woche Auskunft über das weitere Vorgehen ­geben.

14 Gemeinderäte fordern die Stadt zum Handeln auf

Ein mögliches Badeverbot kommt beim Gemeinderat auf jeden Fall nicht gut an. Die vom Stadtrat geplanten Massnahmen widersprächen der vorgesehenen Nutzung der Nötzliwiese und seien rechtlich kaum abgestützt, schreibt Gemeinderätin Kerstin Camenisch (SP) in einer kürzlich eingereichten Interpellation, die von 13 Ratskollegen mitunterzeichnet wurde.



Limmatschwimmen und -böötlen erfreuten sich steigender Beliebtheit und diese Nutzung der Limmat steigere die Attraktivität der Stadt, heisst es weiter. Die problematischen Nebeneffekte wie Lärm, Abfallberge und Konflikte mit den Anwohnern müssten aber mit passenden Massnahmen aufgefangen werden. Deshalb soll der Stadtrat aufzeigen, welche Strategie er verfolgt, um die Nutzung der Nötzliwiese zu regeln. In der Interpellation wird der Stadtrat aufgefordert, Massnahmen zu ergreifen, die sowohl die Nutzung der Limmat zulassen als auch die unerwünschten Nebeneffekte minimieren. Die Botschaft: Menschenströme sind eine Realität, Verbote keine Lösung. Auch Anwohner würden wohl gerne ab und zu bei der Nötzliwiese ins kühle Nass steigen.

Auch der Quartierverein will kein Badeverbot

«Ein Verbot kann ich mir nur schwer vorstellen», sagt Daniela Frieden. Es sei nicht so, dass man gar keine Menschen mehr auf der Nötzliwiese will. «Die Anwohner haben hier aber immer weniger Platz. Es wäre darum gut, wenn die Stadt etwas macht, damit es nicht mehr gleich solche Menschenscharen sind», sagt Frieden. Auch eine Uferbepflanzung für besseren Naturschutz und zur Besucherlenkung, wie sie ein Naturschutzexperte kürzlich in der «Limmattaler Zeitung» vorgeschlagen hat, könne sie sich vorstellen.

Gummiböötler sollen bald von der Limmat direkt auf die Buchsackerstrasse in Richtung Bahnhof gelenkt werden, um die Nötzliwiese zu entlasten. Hans-Caspar Kellenberger

Von der Stadt sei angedacht, dass die Menschen zumindest nicht auf der Nötzliwiese bleiben, nachdem sie ihre Gummiböötli ausgewassert haben. Sie sollen direkt von der Limmat über die Buchsackerstrasse zum Bahnhof gelenkt werden und unterwegs vor dem «Gleis 21» eine Möglichkeit vorfinden, die Luft aus den Booten zu lassen. «Das fände ich eine gute Idee, so würde der Spielplatz auf der Nötzliwiese in Ruhe gelassen werden», sagt Frieden. Auf Anfrage heisst es bei der Stadt, dass eine entsprechende Lösung gerade erarbeitet werde. Sicherlich wolle man aber die Nötzliwiese entlasten und die Gummiböötler umlenken.

Über die Buchsackerstrasse kommen die Böötler direkt zum «Gleis 21», wo sie die Luft aus ihren Gummiböötli lassen können. Hans-Caspar Kellenberger

Eine Begegnungszone soll gegen Suchverkehr helfen

Auch der Suchverkehr ist über die Jahre zum Problem für das Quartier geworden. «Autos, die Menschen vom Böötlen abholen, stehen überall. Vor dem Hydranten, mitten in der Strasse oder auf Parkplätzen, die eigentlich den Anwohnern gehören», sagt Frieden. Ein provisorisches Fahrverbot habe im vergangenen Sommer Entlastung gebracht. Der Quartierverein setzt sich für eine Begegnungszone mit Tempo 20 ein und will dafür Unterschriften sammeln. «Das Quartier würde sich dafür eignen, da es keine wichtige Durchgangsstrasse hat», sagt Frieden. «Auch wäre es für die Kinder als Begegnungszone sicherer, denn es hat fast nirgends ein Trottoir hier.»